Lautakunta hyväksyi toiminta-avustukset ja lähetti hyvinvointikertomuksen aluehallituksen käsittelyyn

29.1.2026 08:00:26 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta kokoontui 28.1.2026. Lautakunta päätti vuoden 2026 toiminta-avustusten jakamisesta ja lähetti hyvinvointikertomuksen edelleen aluehallituksen käsittelyyn.
Pohde myöntää toiminta-avustuksia yleishyödylliseen toimintaan, joka edistää asukkaiden hyvinvointia, terveyttä tai turvallisuutta. Avustukset olivat haettavana 11.11.–10.12.2025. Hakemuksia saatiin määräajassa yhteensä 104 kappaletta, ja avustuksilla haettava summa oli yhteensä yli 800 000 euroa. Toiminta-avustuksia myönnetään yhteensä 310 000 euroa.
Avustushakemuksista 81 täytti Pohteen järjestöavustusten periaatteet. Näistä 44 oli pienavustushakemuksia ja 37 suuravustushakemuksia. Toiminta-avustusten määräraha jaetaan kaikille periaatteet täyttäville toiminnoille tasaisesti enintään 3 000 euroon asti. Yli jäävä osuus määrärahasta jaetaan suuravustustoiminnoille pisteytysmallin avulla.
Vuoden 2026 toiminta-avustus jaetaan seuraavasti: Pienavustuskohteille myönnetään yhteensä 108 009,70 euroa ja suuravustuskohteille yhteensä 201 990,30 euroa.
Toiminta-avustushakemusten määrä kasvoi merkittävästi viime vuoteen verrattuna. Vuonna 2025 avustushakemuksia tuli 88 ja avustusta haettiin yhteensä 609 375,90 euroa.
– Avustusten määrän kasvua osattiin odottaa. Avustusten tarve järjestökentällä näyttää lisääntyneen. Hakemusten määrä kertoo myös siitä, että tietoisuus toiminta-avustuksista on tavoittanut toimijat hyvin. Toiminta-avustuksiin käytettävä rahasumma on tärkeää jakaa läpinäkyvästi ja hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti, puheenjohtaja Maire Mäki toteaa.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta päätti toiminta-avustusten myöntämisestä esityksen mukaisesti.
Kumppanuusavustuksista päätetään helmikuussa
Pohteen kumppanuusavustukset olivat haettavana 9.12.2025–8.1.2026. Kuten toiminta-avustushakemuksia, myös kumppanuusavustushakemuksia tuli hakuaikana ennätyksellisen paljon. Lautakunta päättää kumppanuusavustusten myöntämisestä helmikuussa.
Lautakunta päätti järjestöavustusten määrärahan jakautumisesta eri avustuslajeille
Järjestöavustukset ja muu tuki
Hyvinvointikertomus etenee aluehallituksen käsittelyyn
Hyvinvointialueen on lain mukaan seurattava alueensa asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Hyvinvointialue raportoi asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä aluevaltuustolle vuosittain. Lisäksi hyvinvointialueella on valmisteltava aluevaltuustolle valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus edellä mainituista asioista. Hyvinvointialue laatii hyvinvointikertomuksen yhteistyössä alueensa kuntien kanssa.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointikertomus vuosilta 2023–2025 perustuu asukkaiden hyvinvoinnista kerättyyn tietoon, tietojen analysointiin ja työskentelyyn eri sidosryhmien kanssa. Kertomuksessa otetaan kantaa muun muassa hyvinvoinnin edistämiseen eri näkökulmista ja yhteistyön merkitykseen.
Kertomusta hyödynnetään vuosien 2026–2030 hyvinvointisuunnitelman valmistelussa. Suunnitelmaan kirjataan hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, toimenpiteet ja arviointimittarit.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta hyväksyi hyvinvointikertomuksen osaltaan ja lähetti sen edelleen aluehallituksen käsittelyyn.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan kokous järjestetään seuraavan kerran 25.2.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löytyvät Pohteen verkkosivuilta: https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/lautakunnat/hyvinvoinnin-ja-osallisuuden-edistamisen-lautakunta/
