Imatran seudun liikenneturvallisuuden kehittämisen toimenpideohjelma on valmistunut

Imatran seudulla on tehty pitkäjänteistä liikenneturvallisuustyötä yhdessä seudun kuntien, ELY-keskuksen (1.1.2026 lähtien elinvoimakeskus) ja muiden toimijoiden kanssa. Liikenneturvallisuustyön valtakunnallisena tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikenneturvallisuustyön toiminta on laaja-alaista, ja siinä parannetaan liikenneturvallisuuteen liittyvää osaamista, kannustetaan turvallisempaan liikenteessä toimimiseen, kehitetään eri organisaatioiden toimintamalleja ja parannetaan liikenneympäristöä, jotta se tukisi turvallista liikkumista.

Nyt valmistuneessa hankkeessa päivitettiin liikenneympäristön kehittämisen toimenpideohjelmat Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden alueille. Ohjelmiin on koottu liikenneympäristöstä turvattomaksi koettuja kohteita ja toimenpiteitä, joilla kohteiden turvallisuutta voidaan parantaa. Vuoden 2025 aikana alueen asukkaat pääsivät vaikuttamaan ohjelman laatimiseen vastaamalla keväällä toteutettuun kyselyyn ja nostamalla esiin liikenneympäristön haastavia ja turvattomia paikkoja. Lisäksi ohjelman laatimisessa on hyödynnetty muun muassa liikenneonnettomuuksista koottua analyysiä sekä kuntien ja ELY-keskuksen vastaanottamia liikenneturvallisuusaloitteita. Elokuussa 2025 seudun kunnissa toteutettiin yhdessä kaupungin, kuntien ja ELY-keskuksen edustajiston kanssa maastokäynnit, joissa käytiin läpi aikaisemmin kartoitetut potentiaaliset liikenneturvallisuutta parantavat kohteet ja määritettiin kohteisiin kehittämistoimenpiteet.

Lopullisessa toimenpideohjelmassa on yhteensä 66 liikenneympäristön parantamistoimenpidettä, joista 32 kohteessa vastuutahona on elinvoimakeskus, 17 kohteessa Imatran kaupunki, viidessä Parikkalan, kahdeksassa Rautjärven ja neljässä Ruokolahden kunta. Toimenpiteet on jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan, jotka ohjaavat toimenpiteen toteutusaikataulua. Toimenpiteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 14,5 miljoonaa euroa. Suurin osa toimenpiteistä koskee näkemien parantamista, liikennemerkkimuutosta ja suojatien tai muun tienylityspaikan kehittämistä. Lisäksi ohjelmaan on kirjattu toimenpiteitä, joiden toteuttaminen vaatii taustalle tarkempaa suunnittelua.

Ohjelmissa esitettyjä toimenpiteitä tullaan toteuttamaan tulevina vuosina investointirahoitusten puitteissa. Ohjelmat toimivat kuntien ja elinvoimakeskuksen työkaluna, kun liikenneympäristön kehittämistoimenpiteistä päätetään. Elinvoimakeskus ja kunnat seuraavat toimenpiteiden toteutumista vuosittaisissa seurantapalavereissa.

Työn tilaajina toimivat Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus, Imatran kaupunki sekä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnat. Suunnitelman laatimisesta vastasi rakennetun ympäristön asiantuntijayritys Sitowise Oy. Työ käynnistyi huhtikuussa 2025 ja valmistui joulukuussa 2025.