Tutkinnot 2025: Onnea 3 500:lle tutkinnon suorittaneelle!

Tutkintojen määrä nousi edellisvuodesta, jolloin tutkintoja valmistui 3 321. Vuonna 2024 valmistui 1 768 maisteria, 1 422 kandidaattia ja 131 tohtoria.

- Valmistuneiden kandi- ja maisteritutkintojen lukumäärät ovat nousseet meillä jo useamman vuoden ajan ja sama suunta jatkuu ilahduttavasti edelleen. Tänäkin vuonna kiitos hyvästä tuloksestamme kuuluu koko henkilöstölle. Haluan myös lämpimästi kiittää opiskelijoitamme, jotka ovat ahkeroineet ja saavuttaneet merkittävän tavoitteen valmistuneina tutkintoina, vararehtori Marja-Leena Laakso sanoo.

- Yhteinen työmme jatkuu yliopistomme tutkintokoulutuksen vetovoiman vahvistamisessa koulutusportfolion uudistamistyössä. OKM:n kanssa sovitut tutkintotavoitteet sopimuskaudelle ovat korkeat ja meidän on turvattava tutkinto-ohjelmakokonaisuus, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen ja ponnistaa vaikuttavalla tavalla monitieteisen yliopistomme vahvuuksista.

- Tohtoritutkintojen osalta tämän vuoden tulos on todella hieno ja rohkaisee meitä jatkamaan hyvää työtämme tohtorikoulutuksen kehittämisessä, jota vararehtori Kaisa Miettisen johdolla on jo toimeenpantu.

Tohtorintutkintoja valmistui eniten humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, molemmissa 42 tutkintoa. Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa tutkintoja valmistui 25, informaatioteknologian tiedekunnassa 24, liikuntatieteellisessä tiedekunnassa 21 ja kauppakorkeakoulussa 13.

Maisterintutkintoja valmistui eniten kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa (493). Humanistis-yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta valmistui 472 maisteria, informaatioteknologian tiedekunnasta 261 ja liikuntatieteellisestä tiedekunnasta 233. Kauppakorkeakoulusta valmistui 230 maisteria ja matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta 176 maisteria.

Jyväskylän yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut tutkintotavoitteet vuosille 2025–2028 ovat keskimäärin 1 940 maisteria ja 190 tohtoria vuodessa. Kandidaatintutkintojen keskiarvotavoite on 1 750 tutkintoa.