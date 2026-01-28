Tutkinnot 2025: Onnea 3 500:lle tutkinnon suorittaneelle!
29.1.2026 08:40:58 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopistosta valmistui vuonna 2025 yhteensä 3 497 tutkintoa: 1 865 maisteria, 1 465 kandidaattia ja 167 tohtoria.
Tutkintojen määrä nousi edellisvuodesta, jolloin tutkintoja valmistui 3 321. Vuonna 2024 valmistui 1 768 maisteria, 1 422 kandidaattia ja 131 tohtoria.
- Valmistuneiden kandi- ja maisteritutkintojen lukumäärät ovat nousseet meillä jo useamman vuoden ajan ja sama suunta jatkuu ilahduttavasti edelleen. Tänäkin vuonna kiitos hyvästä tuloksestamme kuuluu koko henkilöstölle. Haluan myös lämpimästi kiittää opiskelijoitamme, jotka ovat ahkeroineet ja saavuttaneet merkittävän tavoitteen valmistuneina tutkintoina, vararehtori Marja-Leena Laakso sanoo.
- Yhteinen työmme jatkuu yliopistomme tutkintokoulutuksen vetovoiman vahvistamisessa koulutusportfolion uudistamistyössä. OKM:n kanssa sovitut tutkintotavoitteet sopimuskaudelle ovat korkeat ja meidän on turvattava tutkinto-ohjelmakokonaisuus, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen ja ponnistaa vaikuttavalla tavalla monitieteisen yliopistomme vahvuuksista.
- Tohtoritutkintojen osalta tämän vuoden tulos on todella hieno ja rohkaisee meitä jatkamaan hyvää työtämme tohtorikoulutuksen kehittämisessä, jota vararehtori Kaisa Miettisen johdolla on jo toimeenpantu.
Tohtorintutkintoja valmistui eniten humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, molemmissa 42 tutkintoa. Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa tutkintoja valmistui 25, informaatioteknologian tiedekunnassa 24, liikuntatieteellisessä tiedekunnassa 21 ja kauppakorkeakoulussa 13.
Maisterintutkintoja valmistui eniten kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa (493). Humanistis-yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta valmistui 472 maisteria, informaatioteknologian tiedekunnasta 261 ja liikuntatieteellisestä tiedekunnasta 233. Kauppakorkeakoulusta valmistui 230 maisteria ja matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta 176 maisteria.
Jyväskylän yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut tutkintotavoitteet vuosille 2025–2028 ovat keskimäärin 1 940 maisteria ja 190 tohtoria vuodessa. Kandidaatintutkintojen keskiarvotavoite on 1 750 tutkintoa.
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
QS World University Rankings Europe 2026: Jyväskylän yliopisto paransi sijoitustaan Euroopan parhaiden yliopistojen listalla28.1.2026 12:09:44 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston sijoitus Euroopan parhaiden yliopistojen listauksessa nousi brittiläisessä yliopistovertailussa (QS World University Rankings Europe). JYU sijoittui vertailussa sijalle 192, kun viime vuoden sijoitus oli 205:s.
Läpimurto lintututkimuksessa: 300 000 suomalaisen älypuhelinhavainnot mahdollistivat maailman tarkimman lintujen esiintymisen ennustemallin27.1.2026 12:01:56 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston akatemiaprofessori Otso Ovaskaisen uusi huippututkimus yhdistää kansalaisten keräämiä lintuhavaintoja tekoälyyn ja Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) supertietokoneiden laskentatehoon. Monitieteinen tutkimusryhmä on kehittänyt maailman tarkimman ennustemallin, joka pystyy ennustamaan lintujen esiintymisen pienetkin muutokset lähes reaaliajassa.
Neste tukee Jyväskylän yliopiston katalyysitutkimusta27.1.2026 09:15:00 EET | Tiedote
Neste tekee kolmelle suomalaiselle yliopistolle lahjoitukset, joilla edistetään uraauurtavaa katalyysitutkimusta ja tuetaan akateemisen asiantuntijuuden vahvistamista pitkällä aikavälillä katalyysitekniikassa (Åbo Akademi), katalyysikemiassa (Itä-Suomen yliopisto) ja katalyysimallinnuksessa (Jyväskylän yliopisto). Tuen saajien valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota edistyksellisen työhön katalyysitutkimuksen toisiaan täydentävillä osa-alueilla mallinnuksesta valmistukseen ja suunnitteluun.
Väitöstutkimus: Yritysten tärkeimpiin investointipäätöksiin vaikuttavat taloudellisten laskelmien lisäksi myös päätöksiä tekevät henkilöt, valtasuhteet ja konteksti26.1.2026 11:42:45 EET | Tiedote
Master of Commerce Sehar Imran tutkii laskentatoimen ja yritysrahoituksen alan väitöskirjassaan, miten yritykset tekevät tärkeimpiä pitkän aikavälin investointipäätöksiä. Tutkimus osoittaa, että päätökset perustuvat harvoin pelkkiin numeroihin. Yritysten keskeisten investointien kerrotaan usein perustuvan huolellisiin taloudellisiin laskelmiin. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että päätöksiä tekevät henkilöt, valtasuhteet ja senhetkinen liiketoimintaympäristö ovat ratkaisevassa roolissa päätösten syntymisessä.
Väitös: Kasviperäiset aineosat voivat estää virusten infektiokykyä (Haapakoski)26.1.2026 07:05:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston väitöstutkimus arvioi kasveista peräisin olevien aineosien tehokkuutta ihmisiä tartuttavia viruksia vastaan. Lisäksi väitöstyö tarkasteli mahdollisuutta lisätä pintoihin virusaktiivisuutta heikentäviä tai leviämistä ehkäiseviä ominaisuuksia hyödyntämällä kasvi- ja puuperäisiä aineita tai uutteita. Tulokset avaavat uusia mahdollisuuksia kasviperäisiin aineosiin perustuville antiviraalisille ratkaisuille monenlaisissa arjen ja terveydenhuollon sovelluksissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme