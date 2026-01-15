Koirasi voi joutua leikkaukseen yllättävän syyn vuoksi – älä jätä tätä tapaa huomiotta

Agrialla on yksi maailman laajimmista lemmikkien vahinkotietokannoista, joka kattaa koirien ja kissojen vahinkotilastoja useiden vuosien ajalta. Joka vuosi tuhannet Agrian vakuuttamat koirat kärsivät yleisestä ja vakavasta ongelmasta, jossa vierasesine juuttuu ruoansulatuskanavaan.

”Vierasesine voi juuttua koiran ruokatorveen tai päätyä vatsaan tai suolistoon ja näin aiheuttaa ikäviä oireita. Tilanne voi muuttua hengenvaaralliseksi, erityisesti jos ruokatorvi tai suolisto vaurioituu”, sanoo eläinlääkäri ja Agria Eläinvakuutuksen maajohtaja Heidi M. Elomaa.

Jos epäilet, että koirasi on niellyt vierasesineen ja sillä ilmenee vatsavaivoja, kuten oksentelua, ruokahaluttomuutta, ripulia tai ummetusta, on tärkeää ottaa mahdollisimman nopeasti yhteyttä eläinlääkäriin. Eläinlääkäri arvioi, tarvitaanko esimerkiksi röntgen- tai ultraäänitutkimusta.

Leikkaus tulee usein kalliiksi

”Hoitotapa riippuu siitä, mihin kohtaan esine on juuttunut, minkä muotoinen ja kuinka suuri se on. Joskus esine voi poistua itsestään, mutta toisinaan tarvitaan leikkaushoitoa”, kertoo Elomaa.

Leikkaus on aina koiralle rankka kokemus ja toipilasaika usein pitkä. Omistajalle toimenpiteet tulevat myös kalliiksi. Jos vierasesineen poisto vaatii leikkausta, keskimääräinen hoitokustannus on Agrian tilastojen mukaan 1 800 euroa*.

Ennaltaehkäisy on tärkeää

Kodin pienet ja houkuttelevat esineet kannattaa pitää poissa koiran ulottuvilta. Myös ulkoillessa koiraa kannattaa valvoa ja kouluttaa se jättämään maasta löytyvät esineet ja ruoantähteet rauhaan.

”Eläinlääkärit ovat poistaneet koirien ruoansulatuskanavasta mitä erilaisimpia esineitä. Etenkin koiranpennut sekä nuoret ja aktiiviset koirat kuuluvat riskiryhmään, sillä niillä on yleensä taipumus tutustua maailmaan maistelemalla ”, Elomaa toteaa.



* Agrian bruttokorvaus ilman omavastuuta.