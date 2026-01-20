Suomalais-ruotsalainen näkökulma Folk och Kultur -tapahtumassa Eskilstunassa

Tämän vuoden Folk och Kultur -tapahtuma järjestetään 4.–7. helmikuuta 2026 Eskilstunassa. Hanaholmen osallistuu torstaista 5. helmikuuta alkaen neljällä eri ohjelmalla, joissa on suomalais-ruotsalainen näkökulma.

Ensimmäiseksi keskustellaan museoiden roolista kansansivistäjinä ja niiden roolista tänään. Mukana ovat emeritusprofessori Anders Lidström, Västerbottenin läänin museon puheenjohtaja, Suomen Tukholman-instituutin johtaja Wivan Nygård-Fagerudd sekä Ruotsin lääninmuseoiden yhteistyöneuvoston pääsihteeri Ulf Dernevik. Keskustelu järjestetään 5. helmikuuta klo 9.00 Bolinder Munktell -hotellissa ja moderaattorina toimii Hanasaaren tiiminvetäjä Janne Wikström.

Samana päivänä klo 11.00 taiteilija Olof Marsja, Hanaholmenin toimitusjohtaja Gunvor Kronman, Ruotsin valtion taideneuvoston kuraattori Jun-Hi Wennergren Nordling ja Helsingin yliopiston maailmankulttuurien laitoksen dosentti Alexandra Urakova keskustelevat lahjoituksista taiteelle ja kulttuurille. Taidelahjoitukset mahdollistavat paljon, mutta ovatko ne aina tervetulleita? Keskustelu järjestetään Eskilstuna Ölkulturin tiloissa ja sen moderaattorina toimii Hanaholmenin ohjelmavastaava Aino Kostiainen.

Suomalais-ruotsalainen vuoropuhelu jatkuu vielä perjantaina 6.2. Eskilstunan kansankorkeakoululla klo 10.30 keskustelulla taiteesta epävarmoina aikoina, ja sen jälkeen Munktellmuseetissa klo 11.00 keskustelulla kulttuurin luomisesta pienissä kunnissa.

Loppukeskustelun lähtökohtana on Hanaholmen Kultur, joka on Suomen ja Ruotsin kulttuuripäälliköiden verkostoitumisohjelma.

”Hanaholmen Kultur aloitettiin vuonna 2022 lisäämään yhteistyötä ja ajatustenvaihtoa suomalaisten ja ruotsalaisten pienten ja keskisuurten kuntien kulttuuripäälliköiden välillä. Ohjelma järjestetään vuosittain ja siihen on osallistunut suuri määrä kiinnostuneita eri puolilta Ruotsia ja Suomea”, kertoo verkosto-ohjelmasta vastaava Aino Kostiainen.

Lue lisää Hanaholmenin ohjelmasta Folk & Kultur 2026 -tapahtumassa: hanaholmen.fi/fi/events/hanaholmen-x-folk-och-kultur

Lue lisää Hanaholmen Kultur -ohjelmasta: hanaholmen.fi/fi/hanaholmen-kultur