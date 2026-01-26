Lahjasukusoluista syntyneet voivat pian selvittää biologisen alkuperänsä
Syyskuussa 2007 voimaan astuneen hedelmöityshoitolain myötä lahjasoluilla alkunsa saaneilla on 18 vuotta täytettyään laillinen oikeus saada tieto sukusolun luovuttajan henkilöllisyydestä. Ensimmäiset lain piirissä olevat nuoret saavuttavat tänä keväänä täysi-ikäisyyden. Felicitas Mehiläinen tarjoaa palvelupolun auttamaan ja tukemaan lahjasoluista syntyneitä nuoria aikuisia.
– Oikeus tietää omat juurensa on tärkeä osa identiteetin muodostumista. Biologisen alkuperän selvittäminen ei vähennä omien vanhempien merkitystä, vaan se on henkilökohtainen matka oman tarinan ymmärtämiseen. Se voi herättää uteliaisuutta, jännitystä ja jopa pelkoja, toteaa pari- ja perhepsykoterapeutti Laura Cantell Felicitas Mehiläisestä.
Koska tiedon saaminen omasta geneettisestä alkuperästä voi herättää monenlaisia tunteita ja kysymyksiä, Felicitas Mehiläinen tarjoaa nuorelle tapaamisen perhepsykoterapeutin kanssa. Tapaaminen on maksuton Felicitaksen ja Felicitakseen yhdistyneiden klinikoiden asiakkaille. Tukea on saatavilla myös mahdollisen tapaamisen järjestämisessä luovuttajan ja lahjasolusta syntyneen henkilön välillä, mikäli molemmat osapuolet sitä toivovat.
– Meillä on kokemusta lahjasolualkuisten ja heidän luovuttajiensa tapaamisten toteuttamisesta jo ennen lain tuomaa uudistusta. Haluamme tarjota mahdollisuuden käsitellä ajatuksia ja tunteita luottamuksellisesti yhdessä ammattilaisen kanssa. Tapaamiseen voi tulla yksin tai läheisen kanssa – jo harkintavaiheessa tai tiedon saamisen jälkeen. Tavoitteenamme on tukea jokaista yksilöllisesti hänen omalla polullaan, Cantell painottaa.
Lahjasolusta syntynyt henkilö saa halutessaan Felicitaksesta luovuttajan tunnuksen, jolla tämän henkilötietoja voi hakea Lupa- ja valvontaviraston* ylläpitämästä luovutusrekisteristä. Felicitas Mehiläinen toimii keskitettynä pisteenä tiedonhakuun myös niille, joiden vanhemmat ovat asioineet aiemmin Väestöliiton, Graviditas- tai Aura-klinikan lapsettomuusklinikoilla.
Palvelupolku lahjasolusta syntyneelle
- Yhteydenotto Felicitas Mehiläiseen
Lahjasolusta syntynyt henkilö voi varata ajan Felicitas Mehiläisen koordinaattorilta luovuttajan tunnuksen selvittämiseksi.
- Hoitajan tapaaminen
Henkilökohtaisessa tapaamisessa asiakas saa luovuttajan tunnuksen sekä neuvontaa luovuttajan henkilöllisyyden selvittämiseen. Tapaaminen on maksuton Felicitaksen ja Felicitakseen yhdistyneiden klinikoiden asiakkaille.
- Perhepsykoterapeutin tapaaminen
Vapaaehtoinen tapaaminen tarjoaa mahdollisuuden käsitellä luovuttajan henkilöllisyyden selvittämiseen liittyviä tunteita, ajatuksia ja kysymyksiä yhdessä ammattilaisen kanssa. Tapaaminen on maksuton Felicitaksen ja Felicitakseen yhdistyneiden klinikoiden asiakkaille.
- Yhteinen tapaaminen luovuttajan kanssa
Perhepsykoterapeutin ohjaama tapaaminen luovuttajan kanssa, mikäli molemmat osapuolet haluavat tavata.
- Seurantapuhelu
Puhelu hoitajan kanssa noin kuusi kuukautta luovuttajan tunnuksen hakemisen jälkeen.
