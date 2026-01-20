​​Mediakutsu: Ilmarisen tilinpäätös 13.2. klo 13​

Millaisen tuloksen Ilmarinen teki ja mitä se kertoo Suomen tilasta? Mitä sijoitusmarkkinoilla on tapahtunut, ja miltä markkina näyttää nyt? Mikä on Suomi-sijoitusten rooli Ilmarisen sijoitustoiminnassa? Miten Ilmarisen ilmastotyö on edennyt?

Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula kertoo infossa Ilmarisen tuloksesta ja sijoitusjohtaja Annika Ekman analysoi markkinanäkymiä sekä Suomessa että globaalisti. Tulosinfon avaa henkilöstö- ja viestintäjohtaja Sami Ärilä. Tilaisuudessa ja sen jälkeen on hyvin aikaa kysymyksille sekä mediakohtaisille haastatteluille.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tiistaihin 10.2. mennessä Ilmarisen viestintään Tiina Piensoholle (tiina.piensoho@ilmarinen.fi).

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, osallistutko tilaisuuteen paikan päällä vai etäyhteydellä. Lähetämme etäosallistujille linkin sähköpostilla.

Lämpimästi tervetuloa!