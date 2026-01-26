Aalto-yliopisto

Kutsu medialle: Perheyritykset Suomessa – uutta tutkimustietoa ja keskustelua Aalto-yliopistossa 11.2.

3.2.2026 09:30:00 EET | Aalto-yliopisto | Kutsu

Tervetuloa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle kuulemaan ja keskustelemaan perheyritysten merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle.

Ilmakuva modernista kampusrakennuksesta talvella iltahämärässä.
Tilaisuus järjestetään 11. helmikuuta Espoossa Otaniemen kampuksella osoitteessa Ekonominaukio 1. Mika Huisman / Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto ja Perheyritysten liitto järjestävät keskiviikkona 11.2. tilaisuuden, jossa esitellään tuoreita tutkimustuloksia perheyrityksistä Suomessa sekä käydään moninäkökulmaista keskustelua omistajuudesta, työstä ja taloudesta elinkeinoelämän, omistajien ja työmarkkinakentän edustajien kanssa – samalla tarjoutuu mahdollisuus haastatteluihin ja verkostoitumiseen.

Aika ja paikka

Keskiviikko 11.2.
Ilmoittautuminen klo 14.00 alkaen
Ohjelma klo 14.30–n. 16.15

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Ekonominaukio 1, Otaniemi, Espoo

Ohjelma

Tilaisuuden avaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani Timo Korkeamäki, jonka jälkeen omistajuuden professori Samuli Knüpfer esittelee samana päivänä julkaistun Perheyritykset Suomessa -tutkimuksen keskeiset havainnot.

Tutkimusta kommentoi toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen Perheyritysten liitosta.

Tämän jälkeen käydään mosaiikkikeskustelu perheyritysten merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Keskustelijoina:

  • Miia Porkkala, omistaja ja hallituksen jäsen, Aho Group Oy

  • Jaakko Heikonen, omistaja ja hallituksen varapuheenjohtaja, Pemamek

  • Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, SAK

Keskustelun moderoi Tiina Tikander, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, Perheyritysten liitto.

Ohjelmassa on varattu aikaa myös yleisön kysymyksille.

Virallisen ohjelman jälkeen (n. klo 16.15) tilaisuus jatkuu vapaamuotoisella verkostoitumisella Kauppakorkeakoulun aulassa kuohuvan ja pienen suolaisen tarjoilun merkeissä.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan tilaisuutta. Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 9.2.: Tiina Forsberg, tiina.forsberg@aalto.fi tai p. 050 4656 501.

Yhteyshenkilöt

Tietoa julkaisijasta

Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 16 000 opiskelijaa ja 5 200 työntekijää, joista 446 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä. 

