Kutsu medialle: Perheyritykset Suomessa – uutta tutkimustietoa ja keskustelua Aalto-yliopistossa 11.2.

Aalto-yliopisto ja Perheyritysten liitto järjestävät keskiviikkona 11.2. tilaisuuden, jossa esitellään tuoreita tutkimustuloksia perheyrityksistä Suomessa sekä käydään moninäkökulmaista keskustelua omistajuudesta, työstä ja taloudesta elinkeinoelämän, omistajien ja työmarkkinakentän edustajien kanssa – samalla tarjoutuu mahdollisuus haastatteluihin ja verkostoitumiseen.

Aika ja paikka

Keskiviikko 11.2.

Ilmoittautuminen klo 14.00 alkaen

Ohjelma klo 14.30–n. 16.15

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Ekonominaukio 1, Otaniemi, Espoo

Ohjelma

Tilaisuuden avaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani Timo Korkeamäki, jonka jälkeen omistajuuden professori Samuli Knüpfer esittelee samana päivänä julkaistun Perheyritykset Suomessa -tutkimuksen keskeiset havainnot.

Tutkimusta kommentoi toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen Perheyritysten liitosta.

Tämän jälkeen käydään mosaiikkikeskustelu perheyritysten merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Keskustelijoina:

Miia Porkkala , omistaja ja hallituksen jäsen, Aho Group Oy

Jaakko Heikonen , omistaja ja hallituksen varapuheenjohtaja, Pemamek

Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, SAK

Keskustelun moderoi Tiina Tikander, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, Perheyritysten liitto.

Ohjelmassa on varattu aikaa myös yleisön kysymyksille.

Virallisen ohjelman jälkeen (n. klo 16.15) tilaisuus jatkuu vapaamuotoisella verkostoitumisella Kauppakorkeakoulun aulassa kuohuvan ja pienen suolaisen tarjoilun merkeissä.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan tilaisuutta. Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 9.2.: Tiina Forsberg, tiina.forsberg@aalto.fi tai p. 050 4656 501.