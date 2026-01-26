Kutsu medialle: Perheyritykset Suomessa – uutta tutkimustietoa ja keskustelua Aalto-yliopistossa 11.2.
3.2.2026 09:30:00 EET | Aalto-yliopisto | Kutsu
Tervetuloa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle kuulemaan ja keskustelemaan perheyritysten merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle.
Aalto-yliopisto ja Perheyritysten liitto järjestävät keskiviikkona 11.2. tilaisuuden, jossa esitellään tuoreita tutkimustuloksia perheyrityksistä Suomessa sekä käydään moninäkökulmaista keskustelua omistajuudesta, työstä ja taloudesta elinkeinoelämän, omistajien ja työmarkkinakentän edustajien kanssa – samalla tarjoutuu mahdollisuus haastatteluihin ja verkostoitumiseen.
Aika ja paikka
Keskiviikko 11.2.
Ilmoittautuminen klo 14.00 alkaen
Ohjelma klo 14.30–n. 16.15
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Ekonominaukio 1, Otaniemi, Espoo
Ohjelma
Tilaisuuden avaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani Timo Korkeamäki, jonka jälkeen omistajuuden professori Samuli Knüpfer esittelee samana päivänä julkaistun Perheyritykset Suomessa -tutkimuksen keskeiset havainnot.
Tutkimusta kommentoi toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen Perheyritysten liitosta.
Tämän jälkeen käydään mosaiikkikeskustelu perheyritysten merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Keskustelijoina:
-
Miia Porkkala, omistaja ja hallituksen jäsen, Aho Group Oy
-
Jaakko Heikonen, omistaja ja hallituksen varapuheenjohtaja, Pemamek
-
Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, SAK
Keskustelun moderoi Tiina Tikander, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, Perheyritysten liitto.
Ohjelmassa on varattu aikaa myös yleisön kysymyksille.
Virallisen ohjelman jälkeen (n. klo 16.15) tilaisuus jatkuu vapaamuotoisella verkostoitumisella Kauppakorkeakoulun aulassa kuohuvan ja pienen suolaisen tarjoilun merkeissä.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan tilaisuutta. Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 9.2.: Tiina Forsberg, tiina.forsberg@aalto.fi tai p. 050 4656 501.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiina ForsbergTiedetoimittajaAalto-yliopistoPuh:050 4656501tiina.forsberg@aalto.fi
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 16 000 opiskelijaa ja 5 200 työntekijää, joista 446 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aalto-yliopisto
Tutkimus paljastaa uusia tietoja pimeän aineen vaikutuksesta universumiin26.1.2026 18:01:26 EET | Tiedote
Nasan vetämä tutkimusryhmä on kartoittanut James Webb -teleskoopilla pimeän aineen vaikutusta galaksien, tähtien ja jopa planeettojen, kuten Maan syntyyn. Kartta paljastaa, kuinka näkymätön, aavemainen aine limittyy ja kietoutuu "normaaliin" aineeseen ̶ eli juuri siihen, josta tähdet, galaksit ja kaikki näkemämme koostuvat.
Suuri avaruuskonferenssi Otaniemessä 20.–23.1. – Winter Satellite Workshop kokoaa lähes 2 000 osallistujaa Suomeen19.1.2026 11:15:00 EET | Kutsu
Lehdistölle avoin konferenssi tarjoaa lähes 400 esitystä, yleistajuisista luennoista tieteellisiin ja teknisiin ammattilaisesitelmiin. Näyttelyssä on mukana yli 60 yritystä ja tutkimuslaitosta, ja tapahtuma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua Suomenkin kannalta keskeiseen avaruustoimintaan sekä tavata alan asiantuntijoita.
Winter Satellite Workshop Brings New Space Community to Finland19.1.2026 11:15:00 EET | Press invitation
This year’s programme includes close to 400 presentations covering the whole scope of space activities, from propulsion and innovation to space sustainability and policymaking.
Miljoonat klikkaukset paljastavat: nettishoppailu lisää stressiä, uutiset ja aikuisviihde voivat lievittää sitä12.1.2026 07:32:00 EET | Tiedote
Kymmenien miljoonien verkko- ja sovelluskäyntien analyysi piirtää tarkan kuvan siitä, miten netin käyttö näkyy hyvinvoinnissa: rentoutumista ei kannata hakea ainakaan shoppailun, somen tai pelien parista.
Visiot vihreämmästä Turusta esillä pääkirjastossa – opiskelijoilta ratkaisuja monilajiseen hyvinvointiin30.12.2025 07:45:00 EET | Tiedote
Lisää kaupunkivihreää – lisää monilajista hyvinvointia -näyttely tuo Turun pääkirjastoon 7.1.–1.2.2026 Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtiopiskelijoiden näkemykset siitä, miten kaupunki voisikin olla vehreämpi ja elinkelpoisempi paitsi ihmisille myös muille lajeille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme