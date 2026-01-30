Flying Tiger Copenhagen ilmoittaa takaisinvedoista: Metallinen teesetti sekä juomalasi kukkakuvioilla
30.1.2026 09:00:00 EET | Flying Tiger Copenhagen / Tiger Stores Oy | Tiedote
Metallinen teesetti, 9 osaa
Vaara
Teekannun kannesta ja säilytyskotelon metallikiinnikkeistä voi irrota pieniä osia. Nämä pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille.
Takaisinvedettävä tuote
Metallinen teesetti tuotenumerolla 3058431.Takaisinveto koskee kaikkia tuote-eriä. Myyty heinäkuusta 2024 alkaen Flying Tiger Copenhagen -myymälöissä.
Toimenpiteet
Kuluttajien on lopetettava tuotteen käyttö välittömästi ja pidettävä se poissa lasten ulottuvilta. Kuluttajia kehotetaan palauttamaan tuote lähimpään Flying Tiger Copenhagen -myymälään täyden hyvityksen saamiseksi.
Juomalasi kukkakuvioilla
Vaara
Tuote ei ole EU:n elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen. Tutkimuksessa on havaittu, että juomalasista irtoaa liikaa lyijyä ja kadmiumia.
Takaisinvedettävä tuote
Juomalasi kukkakuvioilla 220 ml tuotenumerolla 3060031.Takaisinveto koskee kaikkia tuote-eriä. Myyty tammikuusta 2025 alkaen Flying Tiger Copenhagen -myymälöissä.
Toimenpiteet
Kuluttajien on lopetettava tuotteen käyttö välittömästi. Kuluttajia kehotetaan palauttamaan tuote lähimpään Flying Tiger Copenhagen -myymälään täyden hyvityksen saamiseksi
Meille on ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaamme luottavat tuotteidemme laatuun ja turvallisuuteen. Siksi reagoimme mahdollisimman nopeasti havaitessamme tuotteita, jotka eivät täytä lakisääteisiä vaatimuksia.
