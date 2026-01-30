Flying Tiger Copenhagen / Tiger Stores Oy

Flying Tiger Copenhagen ilmoittaa takaisinvedoista: Metallinen teesetti sekä juomalasi kukkakuvioilla

30.1.2026 09:00:00 EET | Flying Tiger Copenhagen / Tiger Stores Oy | Tiedote

Jaa
Metallinen teesetti, 9 osaa.
Metallinen teesetti, 9 osaa. ©Flying Tiger Copenhagen / Tiger Stores Oy.

Metallinen teesetti, 9 osaa

Vaara 
Teekannun kannesta ja säilytyskotelon metallikiinnikkeistä voi irrota pieniä osia. Nämä pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille.

Takaisinvedettävä tuote
Metallinen teesetti tuotenumerolla 3058431.Takaisinveto koskee kaikkia tuote-eriä. Myyty heinäkuusta 2024 alkaen Flying Tiger Copenhagen -myymälöissä.

Toimenpiteet
Kuluttajien on lopetettava tuotteen käyttö välittömästi ja pidettävä se poissa lasten ulottuvilta. Kuluttajia kehotetaan palauttamaan tuote lähimpään Flying Tiger Copenhagen -myymälään täyden hyvityksen saamiseksi.

Juomalasi kukkakuvioilla 

Vaara 
Tuote ei ole EU:n elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen. Tutkimuksessa on havaittu, että juomalasista irtoaa liikaa lyijyä ja kadmiumia.

Takaisinvedettävä tuote
Juomalasi kukkakuvioilla 220 ml tuotenumerolla 3060031.Takaisinveto koskee kaikkia tuote-eriä. Myyty tammikuusta 2025 alkaen Flying Tiger Copenhagen -myymälöissä.

Toimenpiteet
Kuluttajien on lopetettava tuotteen käyttö välittömästi. Kuluttajia kehotetaan palauttamaan tuote lähimpään Flying Tiger Copenhagen -myymälään täyden hyvityksen saamiseksi

Meille on ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaamme luottavat tuotteidemme laatuun ja turvallisuuteen. Siksi reagoimme mahdollisimman nopeasti havaitessamme tuotteita, jotka eivät täytä lakisääteisiä vaatimuksia.

Avainsanat

tiger stores oytakaisinvetojuomalasimetallinen teesetti

Yhteyshenkilöt

asiakaspalvelu.fi@flyingtiger.com

Kuvat

Metallinen teesetti, 9 osaa.
Metallinen teesetti, 9 osaa.
©Flying Tiger Copenhagen / Tiger Stores Oy.
Lataa
Juomalasi kukkakuvioilla.
Juomalasi kukkakuvioilla.
©Flying Tiger Copenhagen / Tiger Stores Oy.
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Flying Tiger Copenhagen / Tiger Stores Oy

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye