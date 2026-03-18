Tässä pelissä pärjää vain kuulumalla laumaan! Lauma-gameshow alkaa MTV:n lauantai-illoissa 18.4.
30.3.2026 12:00:00 EEST | MTV Oy | Tiedote
Roope Salmisen ideoimassa ja juontamassa gameshow'ssa kysymyksiin ei haeta oikeita vaan suosituimpia vastauksia. Toisella kaudella Laumaan Köpi Kallion, Fathi Ahmedin ja Heli Sutelan rinnalle liittyvät komedian moniosaaja Ursula Herlin ja stand up -koomikko Matti Paalanen.
Lauma kokoontuu jälleen! Televisioviihteen hauskimmassa kilpailussa kysymyksiin ei haeta oikeita vaan suosituimpia vastauksia. Ne, jotka vastaavat niin kuin suurin osa pelaajista, käärivät pisteet itselleen.
Tuttuina kasvoina MTV:llä la 18.4. alkavassa Laumassa nähdään suomalaisen viihdemedian ykkösnimiksi singahtanut Köpi Kallio ja aina yhtä hulvaton Fathi Ahmed. Lauman kokeneimpana läpänheittäjänä jatkaa Heli Sutela, joka on tähdittänyt suomalaisia stand up -lavoja jo yli kaksi vuosikymmentä. Uutena jäsenenä Laumaan liittyy komedian moniosaaja Ursula Herlin, jolta taittuu sekä käsikirjoitukset kameran takana että koomikon keikat yleisön edessä. Syvältä Itä-Suomen syvyyksistä tiensä Laumaan on löytänyt myös Joensuun lahja suomalaiselle komedialle, stand up -koomikko Matti Paalanen.
Lisäksi jokaisessa jaksossa Lauman jäljille yrittävät myös vaihtuvat vieraat. Laumahenkeään mittaamaan saapuvat muun muassa Linda Lampenius, Ernest Lawson, Miitta Sorvali, Evelina, Pekka Pouta, Paleface ja Mikko Töyssy. Jokaisessa jaksossa on kolme vierasta. Laumaa paimentaa sanavalmis Roope Salminen.
VAKIOPANELISTIEN ESITTELYT:
URSULA HERLIN
Ursula Herlin on monipuolinen komediantuottaja, sillä stand up -lavojen lisäksi häntä näkee improvisaatiokeikoilla, televisio-ohjelmissa sekä TV-käsikirjoittajana. Lohjalaisen perheenäidin lempeän julkisivun takaa singahtelee teräviä ja hulvattomia havaintoja kaikesta, mikä saa ihmiset nauramaan.
“Ilolla ja kovalla voitontahdolla lähdin mukaan Laumaan. Tosi kiva tehdä duunia näiden tyyppien kanssa.”
MATTI PAALANEN
Alun perin pietarsaarelainen Matti Paalanen on naurattanut ja ihastuttanut stand up -lavoilla jo yli kymmenen vuotta. Ennen muuttoaan pääkaupunkiin Paalanen oli Joensuun stand up -skenen founding fatherseja ja toi open mic -illat ravintola Kerubiin.
”Lähden laumaan yhden tavoitteen kanssa. Hävitä kaikki jaksot. Muuten olen ihan innoissani.”
HELI SUTELA
Heli Sutela on Lappeenrannasta kotoisin oleva ammattinäyttelijä, joka on sukeltanut suuren yleisön tietoisuuteen koomisella taidokkuudellaan sekä komediaklubeilla että televisiossa ja elokuvissa.
“Halusin lähteä mukaan, koska pelin idea on mielestäni nerokas. Tiedon sijasta keskitytään miettimään mitä muut ajattelevat. Yleisimpään vastaukseen osuessa on ihanan lohdullista tajuta, kuinka samanlaisia me ollaan ja joskus taas pää meinaa räjähtää, kun ei tajua miten toiset on asian miettineet... Ohjelmassa on myös muutama hyvä läppä, muillakin kuin minulla."
FATHI AHMED
Järvenpääläinen Fathi Ahmed, vuoden 2013 stand up -tulokas, on voittonsa jälkeen kerännyt mainetta niin liveyleisön kuin televisionkatsojien edessä.
“Laumasta tulee aina jännä fiilis, ja jos jotain saa tehdä toisen kauden niin eihän siis voinut kovin pahasti epäonnistua ekalla kerralla! Eli mennään huumorilla ja hassuttelulla eteenpäin! Uudet panelistit yllätti kans positiivisesti! Matti ja Ursula sopii hyvin hassuun sakkiin!”
KÖPI KALLIO
Köpi Kallio on radiomaailmasta televisioon tiensä löytänyt porilainen esiintyjä, jonka jokainen suomalainen tunnistaa. Köpiltä luonnistuu niin aamushow’t kuin stand up -kiertueetkin.
”Hyvillä mielin kakkoskaudelle! Lupaan osaltani entiseen tapaan huonoja Lauma-vastauksia ja kohtuuttomia vitsejä. Porukka on hyvä, mutta erikoinen – eli tuskin kovin monen pulssilla tässä pysyy. Ainakaan Helin. Hänellä nyt ei ole pulssia juuri ollenkaan.”
Lauma alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla la 18.4. klo 21.
MTV Katsomo+ -tilaajille seuraava jakso ennakkoon
Ohjelman MTV:lle tuottaa Yellow Film & TV.
MTV, vastaava tuottaja Jasmi Kuusisto, jasmi.kuusisto@mtv.fi
Yellow Film&TV, vastaava tuottaja Anna-Maria Meurman, anna-maria.meurman@yellowfilm.fi
Virpi ValtonenCommunication SpecialistMTV Oyvirpi.valtonen@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi
