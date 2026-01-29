Kuntaliitto käynnistää selvitystyön kuntouttavasta opetuksesta ammatillisessa koulutuksessa
Tarkoituksena on löytää ratkaisuja tilanteisiin, joissa nuoren toimintakyky ei riitä opintojen suorittamiseen.
”Meidän on varmistettava, ettei yksikään nuori jää koulutusjärjestelmässä väliinputoajaksi silloin, kun toimintakyky ei riitä tutkintotavoitteisiin opintoihin. Kuntouttavan opetuksen selvityksellä haemme konkreettisia ratkaisuja ja toimivia yhteistyömalleja nuorten tueksi”, toteaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Ilkka Eronen.
Kaikilla nuorilla ei ole riittävää toimintakykyä toisen asteen opintoihin
Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021. Muutos on tehnyt näkyväksi sen, että perusopetuksen jälkeisen oppivelvollisuuskoulutuksen ikäluokassa on nuoria, joilla ei ainakaan tilapäisesti ole riittävää toimintakykyä suoriutua ammatillisesta tutkinnosta tai lukiokoulutuksesta.
Nykyinen koulutusjärjestelmä ei kaikilta osin pysty vastaamaan niiden opiskelijoiden tarpeisiin, joiden kohdalla tutkinnon suorittaminen ei ole mahdollista esimerkiksi psyykkisen toimintakyvyn haasteiden tai muiden, usein monisyisten elämäntilanteeseen liittyvien syiden vuoksi.
Selvityksen tavoitteena on tuoda lisää konkretiaa kuntouttavan opetuksen aloitteen ympärille ja tukea ratkaisujen kehittämistä.
Tavoitteena toimiva valtakunnallinen malli
Selvityksen tavoitteena on tunnistaa ja mallintaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien, hyvinvointialueiden ja nuorten työpajojen yhteistyön keskeiset elementit. Tarkoituksena on luoda pohjaa sille, että kuntouttava opetus voidaan vakiinnuttaa osaksi rakenteita.
Selvitys tuottaa ammatillisen koulutuksen toimijoille kuvausta konkreettisista yhteistyön mahdollisuuksista, kokoaa ja levittää hyviä käytänteitä eri puolilta Suomea sekä luo pohjaa kuntouttavan opetuksen mallin jatkokehittämiselle ja mahdolliselle laajemmalle käyttöönotolle.
Aikataulu ja toteutus
Selvitys toteutetaan kevään 2026 aikana. Raportti ja mallinnus kuntouttavan opetuksen keskeisistä elementeistä julkaistaan touko–kesäkuun vaihteessa 2026.
Selvityksen toteutuksesta vastaavat väitöskirjatutkija, erityisopettaja Anna-Kaisa Peruskivi sekä Kuntaliiton erityisasiantuntija Ilkka Eronen. Peruskiven väitöskirja käsittelee kuntouttavaa opetusta osana oppivelvollisille suunnattua koulutusjärjestelmää.
