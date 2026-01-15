Osuuskauppa Hämeenmaa

10 000 euroa suurempi tukipotti ja entistä enemmän tuen saajia – Ilmoittautuminen Kannustajat-ohjelmaan alkaa 1.2.

29.1.2026 13:32:00 EET | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

Osuuskauppa Hämeenmaa tukee jälleen Kannustajat-ohjelman kautta lasten ja nuorten harrastustoimintaa Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Tänä vuonna tukisumma nostetaan 80 000 euroon, ja tukea jaetaan entistä useammalle toimijalle.

Kannustajat-ohjelmaan voivat ilmoittautua Hämeenmaan toimialueella sijaitsevat lasten ja nuorten harrastustoimintaa järjestävät sekä hyvinvointia muilla tavoin edistävät seurat, harrastusyhdistykset, kulttuuritoimijat, avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt. Ilmoittautuminen on avoinna 1.–28.2.

Kannustajat-ohjelmassa on tänä vuonna jaossa 80 000 euron tukisumma.

”Korotamme jo toisena peräkkäisenä vuonna Kannustajat-ohjelman kautta jaettavaa tukea 10 000 eurolla, jotta entistä useampi toimija voi saada tukea. Tänä vuonna tukea saa kymmenen toimijaa enemmän kuin aiempina vuosina. Haluamme olla yhä lisääntyvässä määrin edistämässä paikallista hyvinvointia, kertoo asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä.

Asiakasomistajien ääni ratkaisee

Hämeenmaan asiakasomistajat voivat äänestää omaa suosikkiaan Kannustajat-ohjelmaan ilmoittautuneiden toimijoiden joukosta sähköpostiin saapuvan henkilökohtaisen äänestyslinkin kautta.

Kannustajat-äänestys on avoinna 9.–22.3. Äänestyslinkki tulee sähköpostitse ensimmäisen äänestysviikon aikana.

Äänestyslinkin saavat täysi-ikäiset Osuuskauppa Hämeenmaan asiakasomistajat ja samassa taloudessa asuvat täysi-ikäiset asiakasomistajatalouden jäsenet.

Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan kolme 50 euron arvoista ravintolalahjakorttia.

Tukipotti jakautuu aiempaa useammalle toimijalle

Äänestysajan päätyttyä 80 000 euron tukipotti jaetaan 55 eniten ääniä saaneelle toimijalle. Alueellisuutta tarkastellaan suhteessa osuuskaupan asiakasomistajamäärään: tuettavista yhteisöistä 30 on Päijät-Hämeestä ja 25 Kanta-Hämeestä.

Suurin tukisumma on 3 000 euroa ja pienin 300 euroa. Jaettavan tuen määrä on suhteessa toimijan saamaan äänimäärään.

Viime vuonna Hämeenmaan asiakasomistajat antoivat yli 16 000 ääntä, ja maksimituen eli 3 000 euroa saivat Lahden ensi- ja turvakoti, FC Lahti ry, Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku, Asenne ry, Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti sekä Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri, joka toimii sekä Kanta- että Päijät-Hämeessä.

Yhteyshenkilöt

Tietoa julkaisijasta

Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

