Rakastettu Yrjönkadun uimahalli avataan erikoisohjelman saattelemana

– Yrjönkadun uimahalli on helsinkiläisille rakas, tärkeä ja ainutlaatuinen liikuntapaikka. Tämä tuli myös selväksi palautteessa, jota pyysimme perusparannuksen suunnittelua varten. Viestin voisi tiivistää siihen, että ”älkää muuttako mitään, vaan säilyttäkää mahdollisimman samanlaisena Yrjönkadun ainutlaatuinen kulttuurimiljöö”. Olemmekin pyrkineet parantamaan hallin toiminnallisuutta ja tuoneet tekniikan nykyaikaan hallin henkeä tarkasti kunnioittaen, kertoo Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki.

– Yrjönkadun uimahallin peruskorjaus on hieno esimerkki siitä, miten Helsingin kaupunki vaalii kulttuurihistoriallista ympäristöä ja samalla parantaa kaupunkilaisten palveluja. Yrjönkatu on listattu kansainvälisestikin yhdeksi maailman kauneimmista uimahalleista ja nyt se on taas kaikessa loistossa pitkän odotuksen jälkeen meidän helsinkiläisten käytössä tärkeänä liikuntapaikkana, Arhinmäki jatkaa. ​​

Ikonisen Yrjönkadun uimahallin laaja perusparannus alkoi vuonna 2024, ja pääurakoinnista vastasi rakennusyhtiö Peab. Suomen vanhimmassa, alun perin 1928 käyttöön otetussa, uimahallissa uudistettiin muun muassa tekniset järjestelmät ajanmukaisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi.

Myös tilojen esteettömyyttä parannettiin. Esimerkiksi hallin toiseen kerrokseen on tehty esteetön pukeutumis- ja suihkutila. Uima-altaalle selvitettiin nostinratkaisua, mutta rakennesyistä nostinta ei voitu toteuttaa, ja altaaseen kuljetaan portaiden kautta.

Allastilojen helppokulkuisuutta on muutoin parannettu lisäämällä tukikaiteita. Myös näkemis- ja kuulemisympäristön esteettömyyttä on parannettu. Uimahallin esteettömyydestä on tietoa verkkosivulla hel.fi/yrjonkadunuimahalli.

Avajaispäivänä 2.2. erikoisohjelmaa – uimaan ja saunomaan 3.2. alkaen

Avajaispäivänä 2.2.2026 kello 12–18 uimahallissa järjestetään yleisölle maksuttomia tutustumiskierroksia sekä tarjotaan naiskuoro Diskantin ja mieskuoro Laulu-Miesten esityksiä sekä Helsingin Uimareiden taitouintiesityksiä.

Tutustumiskierroksilla uimahallin henkilökunta kierrättää halukkaita uimahallin 1. ja 2. kerroksen uusituissa tiloissa. Yleisön omatoiminen kiertäminen hallissa ei ole avajaispäivänä mahdollista, eikä avajaispäivän aikana vielä pääse uimaan tai saunomaan. Avajaispäivän tarkempi ohjelma on nähtävissä täällä: Yrjönkadun uimahallin avajaiset

Tiistaina 3. helmikuuta alkaen uimahallissa alkavat tuttuun tapaan erilliset uintipäivät naisille ja miehille eri viikonpäivinä. Naisten uimapäivät ovat maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin ja sunnuntaisin. Miesten päivät ovat puolestaan tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Yrjönkadun uimahallissa voi yhä uida joko uima-asussa tai alastomana.

Ravintolapalveluissa vaihtuvuutta

Yrjönkadun uimahallissa aloittaa avautumisen yhteydessä kevätkauden 2026 palveleva pop up -kahvilaravintola Ester’s Grocery.

Ester’s Groceryllä on Ullanlinnassa toimiva italialaishenkinen sandwich-baari ja -kahvila, jossa tuore, itse tehty schiacciata-leipä, laadukkaat italialaiset raaka-aineet sekä huolellinen, mutta rento ote kohtaavat. Valikoimasta löytyvät kestosuosikit, kuten Mortadella Supreme ja Salami Supreme, italialaiset juustot, viinit, oluet, kahvit sekä makeat herkut.

Perusparannetussa Yrjönkadun uimahallissa on tarjolla samoja tuttuja herkkuja kuin Ester’s Groceryn toimipisteessä Korkeavuorenkadulla. Lisäksi pop up -toiminnan aikana uimahallin valikoimaa täydentävät viikoittain vaihtuvat lämpimät annokset sekä pikkumakeat.

Syyskaudella 2026 hallissa ravintolapalvelut puolestaan aloittaa Uimasalonki -niminen klassinen kylpyläravintola ja kahvila. Uimasalonki kunnioittaa Yrjönkadun pitkää ja arvokasta perinnettä, ja ravintolakahvilan konseptin ytimessä on 1920-luvun kylpyläkulttuurin tunnelman yhdistäminen nykyaikaiseen ja laadukkaaseen palvelukokemukseen.

Ravintolatoiminnasta vastaavat yrittäjät Alvar Tallskog ja Ville Tikkanen, jotka ovat aiemmin mm. herättäneet eloon toisen Helsingin 1920-luvun arkkitehtonisen helmen, Valkoisen Salin.

Yrjönkadun ravintolan ruokalistan suunnittelun toteuttaa Bocuse d’Orissa Euroopan parhaana Commis Chefinä palkittu Anni Peräkylä. Uimasalonki tarjoilee uimahallin kävijöille sesonginmukaisia annoksia suomalaisella twistillä unohtamatta Yrjönkadun rakastetuimpia klassikkotuotteita.

Yrjönkadun uimahallilla uudet nettisivut

Yrjönkadun uimahallille on tehty omat uudet nettisivut, jotka kokoavat hallia koskevat tiedot aukioloajoista, uima-allastiloista, hinnastosta, uimahallietiketistä, vuokrattavista tiloista, hallin liikuntakursseista ja -tiloista sekä hallin historiasta yhteen osoitteeseen hel.fi/yrjonkadunuimahalli.

Hallin toiseen kerrokseen voi ostaa ennakkolippuja verkkopalvelusta osoitteesta ssl.eventilla.com/cal/yrjonkadunuimahalli.

Uimahallissa vuokrattavissa olevat kaksi tilaussaunaa sekä kokoustila ovat varattavissa ja maksettavissa Varaamossa.