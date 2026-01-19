Kotitalouksilla oli joulukuussa 2025 pankkilainaa lähes saman verran kuin vuosi sitten

Suomalaisilla kotitalouksilla oli Suomessa toimivien pankkien myöntämiä lainoja 140,9 mrd. euroa joulukuun 2025 lopussa. Lainakannan vuosimuutos kääntyi vuoden 2025 aikana kasvuun ja oli 0,2 % joulukuussa. Joulukuussa 2025 kotitaloudet nostivat uusia pankkilainoja 1,8 mrd. euron edestä ja 22,5 mrd. euron edestä koko vuoden 2025 aikana. Joulukuussa lainanostoja tehtiin 5,3 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana, ja koko vuoden 2025 aikana nostoja tehtiin 8,2 % enemmän kuin vuonna 2024.

Kotitalouksien pankkilainakannasta 75 % oli asuntolainoja. Asuntolainakannankin vuosimuutos kääntyi niukkaan 0,1 prosentin kasvuun joulukuussa 2025. Asuntolainakanta oli tätä ennen supistunut yhtäjaksoisesti huhtikuusta 2023 lähtien. Asuntolainoista 9,1 mrd. euroa oli sijoitusasuntolainoja ja 96,7 mrd. euroa omistusasuntolainoja joulukuun lopussa. Vuoden 2025 aikana sijoitusasuntolainojen kannan vuosikasvu kiihtyi ja oli nopeimmillaan 3,3 prosentissa joulukuussa. Omistusasuntolainojen kanta supistui koko vuoden, joskin hidastuvalla tahdilla. Joulukuussa omistusasuntolainojen kannan vuosimuutos oli –0,2 %, kun vuosi sitten vastaavana aikana se oli –1,0 %.

Joulukuussa 2025 kasvoivat myös opintolainakanta (5,8 %), vapaa-ajanasuntolainakanta (1,1 %) ja ajoneuvolainakanta (6,7 %). Pankkien myöntämien ajoneuvolainojen kanta kasvoi koko vuoden 2025 ajan melko rivakkaa, joskin hidastuvaa tahtia. Vuonna 2025 nostettujen uusien ajoneuvolainojen määrä (2,4 mrd. euroa) oli kuitenkin täsmälleen sama kuin edeltävänä vuonna. Lainakannan kasvu on tullut erityisesti 5–10 vuoden mittaisista ajoneuvolainoista, joiden nostomäärät kasvoivat jo vuosina 2023–2024. Pankkien myöntämien ajoneuvolainojen kanta oli 5,0 mrd. euroa joulukuussa 2025, ja se kattaa lähes 60 % suomalaisten kotitalouksien ajoneuvolainakannasta. Loput ajoneuvolainoista ovat muiden rahoituslaitosten myöntämiä. Muiden rahoituslaitosten myöntämien ajoneuvolainojen kannan vuosimuutos oli –5,4 % syyskuun 2025 lopussa.

Kotitalouksien pankkilainakannan vuosikorko oli 3,32 % vuoden 2025 joulukuussa, kun vielä vuotta aiemmin se oli 4,14 %. Joulukuussa 2025 kotitalouksien uusien lainanostojen keskikorko oli 3,51 %, mikä oli myös vuodentakaista alhaisempi (3,87 %). Kotitalouksien hoitamattomien1 pankkilainojen euromäärä ja hoitamattomien lainojen osuus lainakannasta pienenivät hieman vuoden 2025 aikana. Hoitamattomia lainoja oli joulukuun lopussa 3,2 mrd. euroa eli 2,3 % lainakannasta.

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat joulukuussa 2025 uusia asuntolainoja 1,2 mrd. euron edestä, mikä on 70 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 120 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko laski marraskuusta ja oli 2,85 % joulukuussa. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli joulukuun lopussa kulutusluottoja 17,5 mrd. euroa ja muita lainoja 17,6 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja joulukuussa 4,1 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 850 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski marraskuusta ja oli 3,63 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli joulukuun lopussa 108,8 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 45,9 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli joulukuun 2025 lopussa 115,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,80 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 70,0 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 15,9 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat joulukuussa 1,4 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli joulukuussa 2,18 %.

Lisätietoja antavat

Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2925, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 27.2.2026 klo 10.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/.

Tilastoluvut ovat saatavilla myös rajapinnan kautta Suomen Pankin avoimen datan portaalista. Lisätietoa osoitteesta https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/avoin-data/.

---

1 Laina on hoitamaton, kun saaminen on yli 90 päivää myöhässä tai on syytä olettaa, että velallinen ei suoriudu maksuistaan.