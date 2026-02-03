Uusi anturiteknologia mullistaa räjähdysvaarallisten kaasujen valvonnan ja avaa uusia vientimahdollisuuksia

Vuodesta 1977 toiminut kaasunvalvonta-alan yritys, raisiolainen Sensorex Oy julkaisee uuden sukupolven SX-Alpha-kaasunilmaisimen, joka hyödyntää perinteisen teknologian ohessa myös uutta MPS-anturiteknologiaa (Molecular Property Spectrometer).

Kaasunilmaisimen MPS-kennomoduuli on kehitetty yhteistyössä alan johtavan teknologiatoimittajan kanssa ammentaen Sensorex Oy:n lähes 50 vuoden kokemuksesta kaasunmittauksessa ja -tunnistuksessa.

"MPS-teknologia edustaa suurta harppausta kaasujen tunnistamisessa. Se tarjoaa selkeitä etuja turvallisuudessa ja ylläpidossa, sillä MPS-anturi on merkittävästi edeltäjiään pitkäikäisempi, stabiili ja immuuni ympäristötekijöille, jolloin kenttäkalibrointia ei tarvita normaalissa käytössä”, sanoo Sensorex Oy:n teknologiajohtaja Tomi Koskinen.

MPS-teknologia ratkaisee monia pitkäaikaisia kaasunmittauksen ongelmia

SX-Alpha-kaasunilmaisin hyödyntää perinteisen teknologian ohessa myös uutta MPS-anturiteknologiaa (Molecular Property Spectrometer).

Uusi MPS-anturiteknologia (Molecular Property Spectrometer) mullistaa kaasunvalvonnan ratkaisemalla useita 1960-luvulta asti käytetyn pellistoriteknologian ongelmia. Pellistorianturit tunnistavat räjähdysvaarallisen pitoisuuden luotettavasti, mutta ovat melko herkkiä ympäristön epäpuhtauksille ja edellyttävät säännöllistä kalibrointia. Teollisessa ympäristössä voi olla esimerkiksi voiteluaine- tai silikoniaerosoleja sekä liuotin- ja happohöyryjä, jotka aiheuttavat niin sanottua anturimyrkyttymistä. Pellistorianturi voi myös vaurioitua, jos se altistuu korkeille kaasupitoisuuksille. MPS-teknologiaan perustuva sensori on immuuni kaikille näille ongelmille.

Perinteisten teknologioiden heikkoutena on myös se, että ne eivät kykene määrittämään monikaasuseoksen todellista räjähdysvaarallisuuden astetta. Esimerkiksi pellistori-ilmaisin antaa hälytyksen oikealla tasolla vain, kun ilmassa on ainoastaan yhtä tiettyä räjähtävää kaasua. MPS-teknologialla varustetulla SX-Alpha ilmaisimella taas pystytään mittaamaan ja tunnistamaan kaasupitoisuudet luotettavasti myös monikaasuseoksesta.

MPS-teknologian etu on myös kunnossapidon kustannustehokkuus

Luotettavan monikaasumittauksen lisäksi erittäin merkittävä MPS-teknologian etu on kunnossapidon kustannustehokkuus. MPS-anturin avulla saavutetaan tietyissä sovelluksissa ja käyttöolosuhteissa anturille jopa kolminkertainen käyttöikä verrattuna perinteisen teknologian antureihin.

”On toki tärkeää muistaa, että säännöllinen kunnontarkastus ja toimintatestaus käytetyn teknologian mukaisesti on luotettavuuden edellytys kaikkien ilmaisimien kohdalla”, Koskinen muistuttaa.

Uuden MPS-anturin tarjoamat ominaisuudet yhdistettynä Sensorexin vahvaan kokemukseen kaasunilmaisimien valmistuksessa sekä huoltopalveluissa tekevät tuotteesta alaa mullistavan.

Uusi SX-Alpha-kaasunilmaisin avaa vientimahdollisuuksia

SX-Alphan suunnittelija on edesmennyt palkittu muotoilija Vikke Hyvönen (Edea Design).

Sensorexin uusi SX-Alpha-kaasunilmaisin on saatavilla palavien kaasujen MPS-mittauksen lisäksi myös myrkyllisten kaasujen mittauksen mahdollistavilla antureilla.

SX-Alpha parantaa merkittävästi myös kunnossapidon kustannustehokkuutta myrkyllisten kaasujen mittauksessa, sillä useimmat huoltotoimenpiteiden parannukset ovat MPS-mittauksen lisäksi mahdollisia myös muilla anturityypeillä.

”Uusi tuotesukupolvi antaa Sensorexin asiakkaille huomattavaa etua elinkaarikustannuksien ja monikaasumittauksen osalta. Lisäksi SX-Alpha ja sen tulevat ATEX-versiot avaavat meille strategiamme mukaisesti merkittäviä vientimahdollisuuksia”, toimitusjohtaja Matti Jokelainen kertoo.

Tällä hetkellä reilu kymmenys yrityksen liikevaihdosta tulee viennistä. Yhtiön strategian mukaisesti tavoitteena on, että seuraavien vuosien aikana merkittävämpi osuus liikevaihdosta tulee viennistä ja palveluliiketoiminnasta.

