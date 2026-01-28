KUTSU: Jarno Alastalo pohtii tekoälyä ja sen vaikutusta tulevaisuuden ihmiseen
30.1.2026 09:30:00 EET | Avain | Kutsu
Tule tapaamaan tietokirjailija ja tekno-filosofi Jarno Alastaloa ja kuulemaan Alastalon tekoälyn ja ihmisyyden tulevaisuutta käsittelevästä uutuuskirjasta Musta laatikko. Tilaisuus järjestetään Keskustakirjasto Oodissa (Töölönlahdenkatu 4, Hki) Saarikoski-matolla (3.krs) tiistaina 17.2. klo 17 alkaen.
Musta laatikko on tutkimusmatka maailmaan, jossa algoritmit, tekoäly ja järjestelmät muokkaavat tunteitamme, valintojamme ja yhteisöjämme. Mitä tapahtuu, kun tekoälystä tulee opettaja, ystävä ja peili?
Kirja on myynnissä tapahtumassa.
Ilmoittaudu 13.2. mennessä os: info@avain.net
Lämpimästi tervetuloa!
Jarno Alastalo, Musta laatikko – Tekoälyttömyyden ajan alku
Tekoäly toimii mustassa laatikossa, järjestelmässä, jonka toimintaa emme näe, mutta jonka vaikutukset tunnemme. Olemme astuneet tekoälyttömyyden aikaan: joko tulemme älykkäiden koneiden tyhmiksi käyttäjiksi tai opimme käyttämään niitä viisaasti.
“Teknologian kehittyessä emme rakenna vain uudenlaisia koneita, vaan rakennamme samalla uudenlaista ihmistä, joka elää ja ajattelee tekoälyn rinnalla. Tulevaisuuden ihmiselle on tarjolla kaksi polkua: tekoälyttömyys, joka tekee meistä älykkäiden koneiden tyhmiä käyttäjiä tai viisas tekoälyttömyys, jossa käytämme koneita rikastuttamaan omaa ajatteluamme”, toteaa Jarno Alastalo teoksen johdannossa.
Kirjan lähteinä on käytetty tieteellisiä tutkimuksia, filosofisia tekstejä ja haastatteluita. Alastalo on haastatellut kirjaa varten muun muassa tekoälytutkijoita, psykologeja, kasvatuksen asiantuntijoita ja kulttuurivaikuttajia.
Jarno Alastalo on tekno-filosofi, kirjailija, digitaalisten yhteisöjen rakentaja ja kissavideoiden asiantuntija, joka on suunnitellut mustia laatikoita.
info@avain.net
Vilja Kujanpää
