Tutkimuksen mukaan taidelaitosten tehtävä kestävyysmurroksessa ei ole miellyttää – vaan kestää ristiriitoja
4.2.2026 06:59:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Teolliseen eläintuotantoon liittyy monimutkaisia kysymyksiä yhteiskunnan kestävyysmurroksessa. Ne ravistelevat ruokailutottumuksiamme, tuotannon tapoja ja ihmisen suhdetta muihin eläimiin. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan taidelaitokset voivat toimia merkittävinä areenoina tällaisten tunteita herättävien teemojen käsittelyssä.
Museot ja taidehallit eivät ole pelkästään taiteen esittämisen paikkoja, vaan yhä selvemmin aktiivisia yhteiskunnallisia toimijoita. Uusi väitöstutkimus osoittaa, että taidelaitosten potentiaali piilee niiden kyvyssä toimia “ilonpilaajina”: instituutioina, jotka nostavat esiin epämukavia kysymyksiä, kestävät ristiriitoja ja auttavat yleisöjä neuvottelemaan hankalia tunteita.
– Taideinstituutioiden odotetaan usein olevan vierailijoita miellyttäviä. Yhteiskunnallinen muutos kuitenkin edellyttää myös kykyä pysyä konfliktien äärellä ja tehdä näkyväksi rakenteisiin ja normeihin liittyviä ongelmia, vaikka se herättäisi vastustusta, kulttuuripolitiikan tutkija Sanna Karimäki-Nuutinen sanoo.
Eläintuotanto paljastaa, mistä kestävyysmurroksessa kiistellään
Karimäki-Nuutisen väitöskirja tarkastelee taidelaitosten toimijuutta analysoimalla Gustafsson & Haapojan Siat-näyttelyä Seinäjoen taidehallilla vuonna 2021. Näyttely käsitteli teollista siantuotantoa nykytaiteen keinoin, herätti vastustusta ja johti laajaan julkiseen debattiin. Karimäki-Nuutinen toimi tuolloin taidehallin kuraattorina ja tutkimuksessa hän hyödyntää omaa kokemustaan näyttelykohun parissa.
Tutkittu näyttelytapaus on osoitus eläintuotannon kulttuurisesti suojatusta asemasta. Kun taide toi esiin tuotannossa elävien ja kuolevien sikojen näkökulman ja kyseenalaisti vallitsevia käytäntöjä, se rikkoi normeja siitä, kuka saa puhua maataloudesta ja millä tavalla.
– Eläintuotanto on kestävyysmurroksen solmukohta. Ilmastovaikutukset, eläinten asema, tuottajien toimeentulo ja kulutustottumukset kietoutuvat monin tavoin elämäntapamme ytimeen, ja siksi aihe herättää poikkeuksellisen voimakkaita tunteita, Karimäki-Nuutinen toteaa.
Ilonpilaajuus yhteiskunnallisena taitona
Tutkimuksen keskeinen tulos on, että taidehallin yhteiskunnallinen toimijuus rakentuu kyvystä kestää tunteita ja ristiriitoja sen sijaan, että niitä pyrittäisiin lieventämään tai ohittamaan. Karimäki-Nuutinen kutsuu tätä ilonpilaajan periksiantamattomaksi hahmoksi. Kyse on toimijuudesta, jossa instituutio suostuu “pilaamaan tunnelman” nostamalla esiin vaikeita kysymyksiä.
Tutkimuksessa kävi ilmi, että Siat-tapauksessa vastakkaisilta vaikuttaneet osapuolet – eläintuotantoa puolustavat ja sitä kritisoivat – puhuivat osin samoista huolenaiheista, kuten maatalouden tehostamispaineista ja suurten yritysten vallasta. Kiista kohdistui siis samoihin rakenteellisiin ongelmiin, vaikka ne tulkittiin eri tavoin.
– Ilonpilaajan tehtävä ei ole provosoida provosoinnin vuoksi, vaan auttaa suuntaamaan huomio pois yksittäisistä vastakkainasetteluista kohti monimutkaisten ongelmien rakenteellista luonnetta. Taideinstituutio voi toimia tilana, jossa ristiriidat eivät hajoa, vaan tulevat näkyviksi ja neuvoteltaviksi, Karimäki-Nuutinen sanoo.
Lisätietoa väitöksestä
Sanna Karimäki-Nuutisen kulttuuripolitiikan väitöskirjan ”Taidehallin yhteiskunnallisen toimijuuden muotoutuminen eläintuotantokriittisen näyttelyn toimijaverkostoissa: tapaus Siat Seinäjoella” tarkastustilaisuus järjestetään 14.2.2025 klo 12 Jyväskylän yliopistossa. Väitöstilaisuutta voi seurata salissa C4 tai verkkovälitteisesti. Vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori, dosentti Kaija Kaitavuori (Taideyliopisto) ja kustoksena yliopistonopettaja, dosentti Kaisu Kumpulainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.
Tutkimusta ovat rahoittaneen Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto sekä Jyväskylän yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.
Yhteystiedot:
Sanna Karimäki-Nuutinen
p. 045 315 2530
sanna.m.karimaki-nuutinen@jyu.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta KalliolaViestinnän asiantuntija, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504335652reetta.j.kalliola@jyu.fi
Sanna Karimäki-NuutinenPuh:045 315 2530sanna.m.karimaki-nuutinen@jyu.fi
Kuvat
Linkit
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Herpesvirusinfektio saa isäntäsolun tuman pehmenemään3.2.2026 07:05:00 EET | Tiedote
Tuore kansainvälinen tutkimus on hyödyntänyt edistyneitä mikroskopiatekniikoita ja laskennallista mallinnusta ja selvittänyt, miksi virusinfektio muuttaa tuman rakennetta ja siihen kohdistuvia voimia.
Yläkouluille tarkoitettu suosittu tieto- ja viestintätekniikan oppimateriaalipaketti uudistettiin – ilmaiseen pakettiin lisättiin tekoälyä käsitteleviä osioita3.2.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa kehitetty tieto- ja viestintätekniikan oppimateriaalipaketti uudistui. Yläkoulujen opettajille ja oppilaille suunnattu paketti löytyy ilmaiseksi verkosta ja soveltuu niin oppituntimateriaaliksi kuin omaehtoiseen opiskeluun. Uudistuksessa materiaali päivitettiin ajan tasalle ja siihen lisättiin muun muassa tekoälyyn liittyviä sisältöä. Uudistustyö tehtiin koulutusteknologian opiskelijaprojektina.
Tutkijat peräänkuuluttavat kestävää suhtautumista olemassa olevaan rakennuskantaan – tutustu uuteen politiikkasuositukseen2.2.2026 07:59:00 EET | Tiedote
Rakennusten purkamisella on vaikutuksia paikallisten muutosten lisäksi myös ilmastoon, luontoon, kulttuuriin ja hyvinvointiin. Tutkijoiden mukaan yhteiskunnan kestävyysmurros edellyttää muutosta siinä, miten rakennettua ympäristöä arvotetaan ja kehitetään. Kunnilla ja kaupungeilla on ratkaiseva rooli tässä.
Pohjoismaista NordForsk-rahoitusta Jyväkylän yliopistolle tekoälytutkimukseen29.1.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmä on saanut merkittävän kansainvälisen tutkimusrahoituksen tekoälytutkimukseen. NordForsk-tutkimusrahoittaja myönsi (Re)Capturing AI: Governing generative search engines in the Nordic countries -hankkeelle 250 000 euron rahoituksen vuosille 2026–2029.
Tutkinnot 2025: Onnea 3 500:lle tutkinnon suorittaneelle!29.1.2026 08:40:58 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopistosta valmistui vuonna 2025 yhteensä 3 497 tutkintoa: 1 865 maisteria, 1 465 kandidaattia ja 167 tohtoria.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme