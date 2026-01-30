Arttu Wiskarilta kovaa puhetta The Voice of Finland -kilpailijalle – Jenni Vartiainen: ”Hei, ei tuollaista voi luvata!”

Kuvaaja: Saku Tiainen

Perjantain The Voice of Finland -jaksossa lavalle nousee 25-vuotias helsinkiläinen Oona Nieminen. Ympäristöpolitiikkaa opiskeleva Oona päätti hakea mukaan The Voice of Finlandiin käytyään tarot-tulkinnassa.

– Nainen, joka luki minulle kortteja, oli edelliskauden voittajan äiti. Hän sanoi, että haku on auki. Ajattelin, että se oli ihan tarkoitettu, ja täällä ollaan, Oona kertoo.

Jaksossa Oona esittää Prinsessa ja sammakko -animaatioelokuvasta tutun kappaleen Almost There saaden kaikki tähtivalmentajat kääntämään tuolinsa.

Arttu Wiskari on suorastaan mykistynyt Oonan esityksestä.

– Se oli todella hieno veto, nautin koko ajan. Jäin oikein kuuntelemaan. Meinasin unohtaa painaa nappia, koska fiilistelin. Oletko ääninäytellyt tai laulanut jossain tuollaisissa? Arttu kysyy Oonalta.

– En ole ääninäytellyt, mutta se kiinnostaa todella paljon, Oona sanoo.

Arttu kertoo ääninäytelleensä ja laulaneensa useissa Disney-elokuvissa.

– Mielelläni suosittelisin sinua sinne, kävi tässä miten tahansa. Tietysti sillä voi olla vaikutusta, jos tulet jengiini. Sinulla on todella hyvä ääni juuri tuollaiseen ääninäyttelyyn, ja sinulla on mahtava tapa kertoa tarinaa, Arttu voitelee.

Lopuksi hän heittää ilmoille melkoisen lupauksen.

– Lupaan, että puhun sinut laulamaan yhteen elokuvaan, Arttu sanoo.

Jenni Vartiainen on äimänä valmentajakollegansa puheista.

– Aika kovia puheita! Hei, eihän tuollaista voi luvata, hän sanoo.

– Nyt kuuluu kateellisten vinguntaa, Arttu kuittaa.

Kenet Oona valitsee tähtivalmentajakseen? Se selviää The Voice of Finlandissa perjantaina klo 20.

VIDEO: Arttu Wiskari heittää yllättävän tarjouksen The Voice of Finlandissa – Jenni Vartiainen puuttuu peliin: ‘Ei tuollaista voi luvata!’

Sunnuntain jaksossa:

Arttu Wiskari esiintyy Voice-kilpailijan kanssa – Elastinen: "Älä anna sirkushuvien pyörtää päätäsi"

Sunnuntaina The Voice of Finlandissa nähdään Voice-konkari, kun Saarijärvellä asuva 36-vuotias Tony Romeo nousee lavalle. Hän on osallistunut Voiceen kahdesti aiemmin, vuonna 2012 ja 2018.

– Mikä sen jälkeen on muuttunut? Varmaan itsevarmuus. 2019 syksyllä osallistuin yhteen kilpailuun, ja silloin iski tunne, että miksi olen tähän asti himmaillut, kun voisin antaa paljon enemmän? Päätin, että mitä minä jarruttelen lavalla, anna mennä täysillä, Tony Romeo

Tony esittää Kirkan kappaleen Pyydä vain. Esitys saa Elastisen ja Arttu Wiskarin kääntämään tuolinsa.

– Oli todella hieno veto! Tämä oli taas parasta tässä ohjelmassa, kun kääntyy eikä todellakaan odota… Olisit habituksesi perusteella voinut vetää mitä tahansa. Minusta tuntuu, että olet suuri arvoitus. Olisin mielelläni se valmentaja, joka kanssasi alkaa avaamaan tätä arvoitusta, Elastinen sanoo.

Arttu on innoissaan Tonyn kappalevalinnasta. Hän esittääkin yllättävän pyynnön:

– Saanko tulla vetämään tuota biisiä kanssasi vähän? Arttu kysyy.

– Vitsi, se olisi siistiä. Vedetään vaan, Tony sanoo.

Kaksikko esittää kappaleen saaden yleisön ja tähtivalmentajat elämään mukana hetkessä. Esityksen jälkeen Elastinen palauttaa keskustelun takaisin

– Älä anna sirkustemppujen nyt pyörtää päätäsi. Nyt unohda kaikki tämä show. Olet miettinyt tätä jo kotona. Tiedät, mitä haluat tehdä, Elastinen sanoo.

Kumman tiimiin Tony päätyy? Se selviää The Voice of Finlandissa sunnuntaina klo 20.

VIDEO: Yllättävä duetto The Voice of Finlandissa – "Saanko tulla vetämään?"

Tässä ovat kaikki vuoden 2026 The Voice of Finland -laulajat:

Ada Wessberg, 26, Pori

Adele Kemiläinen, 23, Kuopio

Anita Poti, 21, Vantaa

Anna Hanhisalo, 23, Järvenpää

Anna Lahtinen, 27, Helsinki

Anna Piirainen, 25, Oulu

Anne Vihelä, 45, Seinäjoki

Annika Parviainen, 33, Kaavi

Antti Hyytinen, 34, Seinäjoki

Antti Timonen, 40, Miehikkälä

Apple Grace, 36, Järvenpää

Arthur Rinne, 27, Vantaa

Dorcas Lusajo, 20, Merikarvia

Eero Saunamäki, 45, Helsinki

Ehea Kunelius-Laukkanen, 27, Helsinki

Eicca Nikula, 21, Haapajärvi

Elisa Ruuska, 29, Helsinki

Ellinoora Mäkelä, 20, Jyväskylä

Elviira Lehtonen, 19, Porvoo

Emmi Kallio, 16, Tampere

Eveliina Tuulia, 28, Helsinki

Fanny Norrgård, 16, Laitila

Flora Ann Heinäsuo, 25, Helsinki

Greta Mandelin, 40, Helsinki

Hana Orllati, 19, Vantaa

Hanna Leino, 37, Hollola

Heidi Försti, 17, Seinäjoki

Heidi Marjaana Mantere, 56, Helsinki

Helena Haaparanta, 40, Helsinki

Helni Jurvelin, 17, Oulu

Henna Vahtera, 39, Vantaa

Idaliia Tunturipuro, 33, Helsinki

Iiris Aalto-Setälä, 25, Helsinki

Ilari Mattila, 32, Tampere

Jaakko Seppälä, 29, Helsinki

Jakke Aho, 52, Turku

Jane Kuivalainen, 40, Kerava

Janita Ruhala, 34, Haapajärvi

Jarkko Timonen, 36, Tampere

Jarmo Saarni, 29, Oulu

Jarno Perokorpi, 37, Helsinki

Jasmin Hertzberg, 39, Tuusula

Jenni Johanna, 37, Enontekiö

Jisook Kim, 43, Tampere

John Danzig, 41, Lahti

Joni Peltonen, 24, Harjavalta

Jose Carlos, 32, Vantaa

Julia Trinh, 23, Helsinki

Jussi Koivisto, 33, Kiiminki

Jussi Mattsson, 39, Kouvola

Justiina Luukaslammi, 25, Tampere

Jyry Pietikäinen, 22, Lahti

Kaapro Baumgartner, 33, Tuusula

Kalle Caiania, 37, Kiuruvesi

Kalle Jussila, 64, Mäntsälä

Karim Ameziane, 29, Tampere

Katariina Koivusalo, 42, Ylihärmä

Kelly Koger, 19, Helsinki

Kiia Pitkänen, 25, Espoo

Kreetta Sihvola, 25, Helsinki

Kristian Meurman, 45, Lohja

Leena Saarinen, 61, Riihimäki

Leeni Pihlakoski, 29, Espoo

Madeleine Laure, 35, Helsinki

Marcus Vuorela, 27, Savonlinna

Maria Forsman, 27, Helsinki

Marika Laaksonen, 38, Laitila

Marjut Rahkola, 48, Rovaniemi

Markus Blom, 42, Kaarina

Markus Kuusisto, 49, Sastamala

Max Lindblom, 21, Espoo

Merette Brandt, 35, Jyväskylä

Minna Mäkelä, 25, Helsinki

Nattalie Hill, 30, Jyväskylä

Nea Polvinen, 21, Oulu

Nico Antero, 40, Järvenpää

Niklas Tontti, 21, Turku

Nina Lindroos, 43, Kauniainen

Ninja Saastamoinen, 36, Lahti

Ohto Heiskanen, 18, Espoo

Omotola Adeshina, 27, Helsinki

Onni Eloranta, 26, Kerava

Onni Hytönen, 21, Helsinki

Oona Nieminen, 25, Helsinki

Oskari Airisniemi, 27, Järvenpää

Rubin Grace, 34, Espoo

Ruut Kannikoski, 22, Sipoo

Saimi Raassina, 23, Helsinki

Samuli Suvanto, 26, Turku

Sanni Tolkkinen, 25, Taivalkoski

Sanniina Valkeametsä, 28, Jyväskylä

Sari Hopia, 57, Helsinki

Saw Shane, 38, Ruokolahti

Selma Lepistö, 19, Espoo

Sesilia Azmat, 17, Espoo

Severi Honkonen, 24, Tampere

Shambhu Adhikari, 23, Turku

Sini Tiusanen, 22, Kokkola

Tara Hasan, 22, Helsinki

Tarja Koponen, 62, Ylivieska

Teemu Sytelä, 33, Jyväskylä

Teresa Jokinen, 16, Tampere

Tom Söderström, 60, Suolahti

Tony Romeo, 36, Saarijärvi

Tuomas Savolainen, 40, Kokkola

Tuuli Kantola, 16, Jokioinen

Valtteri Uotila, 26, Helsinki

Venla Salmi, 37, Turku

Viivi-Maria Grosvenor, 28, Kirkkonummi

Ville Pulkkinen, 28, Kemi

Väinö Riihimäki, 27, Espoo

Yeva Khelal, 21, Turku