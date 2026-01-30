Arttu Wiskarilta kovaa puhetta The Voice of Finland -kilpailijalle – Jenni Vartiainen: ”Hei, ei tuollaista voi luvata!”
3.2.2026 10:00:00 EET | Nelonen Media | Tiedote
Tällä viikolla The Voice of Finlandissa kuullaan suuria lupauksia ja jo aikaisemmilta kausilta tuttu ääni.
Perjantain The Voice of Finland -jaksossa lavalle nousee 25-vuotias helsinkiläinen Oona Nieminen. Ympäristöpolitiikkaa opiskeleva Oona päätti hakea mukaan The Voice of Finlandiin käytyään tarot-tulkinnassa.
– Nainen, joka luki minulle kortteja, oli edelliskauden voittajan äiti. Hän sanoi, että haku on auki. Ajattelin, että se oli ihan tarkoitettu, ja täällä ollaan, Oona kertoo.
Jaksossa Oona esittää Prinsessa ja sammakko -animaatioelokuvasta tutun kappaleen Almost There saaden kaikki tähtivalmentajat kääntämään tuolinsa.
Arttu Wiskari on suorastaan mykistynyt Oonan esityksestä.
– Se oli todella hieno veto, nautin koko ajan. Jäin oikein kuuntelemaan. Meinasin unohtaa painaa nappia, koska fiilistelin. Oletko ääninäytellyt tai laulanut jossain tuollaisissa? Arttu kysyy Oonalta.
– En ole ääninäytellyt, mutta se kiinnostaa todella paljon, Oona sanoo.
Arttu kertoo ääninäytelleensä ja laulaneensa useissa Disney-elokuvissa.
– Mielelläni suosittelisin sinua sinne, kävi tässä miten tahansa. Tietysti sillä voi olla vaikutusta, jos tulet jengiini. Sinulla on todella hyvä ääni juuri tuollaiseen ääninäyttelyyn, ja sinulla on mahtava tapa kertoa tarinaa, Arttu voitelee.
Lopuksi hän heittää ilmoille melkoisen lupauksen.
– Lupaan, että puhun sinut laulamaan yhteen elokuvaan, Arttu sanoo.
Jenni Vartiainen on äimänä valmentajakollegansa puheista.
– Aika kovia puheita! Hei, eihän tuollaista voi luvata, hän sanoo.
– Nyt kuuluu kateellisten vinguntaa, Arttu kuittaa.
Kenet Oona valitsee tähtivalmentajakseen? Se selviää The Voice of Finlandissa perjantaina klo 20.
VIDEO: Arttu Wiskari heittää yllättävän tarjouksen The Voice of Finlandissa – Jenni Vartiainen puuttuu peliin: ‘Ei tuollaista voi luvata!’
Sunnuntain jaksossa:
Arttu Wiskari esiintyy Voice-kilpailijan kanssa – Elastinen: "Älä anna sirkushuvien pyörtää päätäsi"
Sunnuntaina The Voice of Finlandissa nähdään Voice-konkari, kun Saarijärvellä asuva 36-vuotias Tony Romeo nousee lavalle. Hän on osallistunut Voiceen kahdesti aiemmin, vuonna 2012 ja 2018.
– Mikä sen jälkeen on muuttunut? Varmaan itsevarmuus. 2019 syksyllä osallistuin yhteen kilpailuun, ja silloin iski tunne, että miksi olen tähän asti himmaillut, kun voisin antaa paljon enemmän? Päätin, että mitä minä jarruttelen lavalla, anna mennä täysillä, Tony Romeo
Tony esittää Kirkan kappaleen Pyydä vain. Esitys saa Elastisen ja Arttu Wiskarin kääntämään tuolinsa.
– Oli todella hieno veto! Tämä oli taas parasta tässä ohjelmassa, kun kääntyy eikä todellakaan odota… Olisit habituksesi perusteella voinut vetää mitä tahansa. Minusta tuntuu, että olet suuri arvoitus. Olisin mielelläni se valmentaja, joka kanssasi alkaa avaamaan tätä arvoitusta, Elastinen sanoo.
Arttu on innoissaan Tonyn kappalevalinnasta. Hän esittääkin yllättävän pyynnön:
– Saanko tulla vetämään tuota biisiä kanssasi vähän? Arttu kysyy.
– Vitsi, se olisi siistiä. Vedetään vaan, Tony sanoo.
Kaksikko esittää kappaleen saaden yleisön ja tähtivalmentajat elämään mukana hetkessä. Esityksen jälkeen Elastinen palauttaa keskustelun takaisin
– Älä anna sirkustemppujen nyt pyörtää päätäsi. Nyt unohda kaikki tämä show. Olet miettinyt tätä jo kotona. Tiedät, mitä haluat tehdä, Elastinen sanoo.
Kumman tiimiin Tony päätyy? Se selviää The Voice of Finlandissa sunnuntaina klo 20.
VIDEO: Yllättävä duetto The Voice of Finlandissa – "Saanko tulla vetämään?"
The Voice of Finlandin kuvia voit ladata täältä.
Tässä ovat kaikki vuoden 2026 The Voice of Finland -laulajat:
Ada Wessberg, 26, Pori
Adele Kemiläinen, 23, Kuopio
Anita Poti, 21, Vantaa
Anna Hanhisalo, 23, Järvenpää
Anna Lahtinen, 27, Helsinki
Anna Piirainen, 25, Oulu
Anne Vihelä, 45, Seinäjoki
Annika Parviainen, 33, Kaavi
Antti Hyytinen, 34, Seinäjoki
Antti Timonen, 40, Miehikkälä
Apple Grace, 36, Järvenpää
Arthur Rinne, 27, Vantaa
Dorcas Lusajo, 20, Merikarvia
Eero Saunamäki, 45, Helsinki
Ehea Kunelius-Laukkanen, 27, Helsinki
Eicca Nikula, 21, Haapajärvi
Elisa Ruuska, 29, Helsinki
Ellinoora Mäkelä, 20, Jyväskylä
Elviira Lehtonen, 19, Porvoo
Emmi Kallio, 16, Tampere
Eveliina Tuulia, 28, Helsinki
Fanny Norrgård, 16, Laitila
Flora Ann Heinäsuo, 25, Helsinki
Greta Mandelin, 40, Helsinki
Hana Orllati, 19, Vantaa
Hanna Leino, 37, Hollola
Heidi Försti, 17, Seinäjoki
Heidi Marjaana Mantere, 56, Helsinki
Helena Haaparanta, 40, Helsinki
Helni Jurvelin, 17, Oulu
Henna Vahtera, 39, Vantaa
Idaliia Tunturipuro, 33, Helsinki
Iiris Aalto-Setälä, 25, Helsinki
Ilari Mattila, 32, Tampere
Jaakko Seppälä, 29, Helsinki
Jakke Aho, 52, Turku
Jane Kuivalainen, 40, Kerava
Janita Ruhala, 34, Haapajärvi
Jarkko Timonen, 36, Tampere
Jarmo Saarni, 29, Oulu
Jarno Perokorpi, 37, Helsinki
Jasmin Hertzberg, 39, Tuusula
Jenni Johanna, 37, Enontekiö
Jisook Kim, 43, Tampere
John Danzig, 41, Lahti
Joni Peltonen, 24, Harjavalta
Jose Carlos, 32, Vantaa
Julia Trinh, 23, Helsinki
Jussi Koivisto, 33, Kiiminki
Jussi Mattsson, 39, Kouvola
Justiina Luukaslammi, 25, Tampere
Jyry Pietikäinen, 22, Lahti
Kaapro Baumgartner, 33, Tuusula
Kalle Caiania, 37, Kiuruvesi
Kalle Jussila, 64, Mäntsälä
Karim Ameziane, 29, Tampere
Katariina Koivusalo, 42, Ylihärmä
Kelly Koger, 19, Helsinki
Kiia Pitkänen, 25, Espoo
Kreetta Sihvola, 25, Helsinki
Kristian Meurman, 45, Lohja
Leena Saarinen, 61, Riihimäki
Leeni Pihlakoski, 29, Espoo
Madeleine Laure, 35, Helsinki
Marcus Vuorela, 27, Savonlinna
Maria Forsman, 27, Helsinki
Marika Laaksonen, 38, Laitila
Marjut Rahkola, 48, Rovaniemi
Markus Blom, 42, Kaarina
Markus Kuusisto, 49, Sastamala
Max Lindblom, 21, Espoo
Merette Brandt, 35, Jyväskylä
Minna Mäkelä, 25, Helsinki
Nattalie Hill, 30, Jyväskylä
Nea Polvinen, 21, Oulu
Nico Antero, 40, Järvenpää
Niklas Tontti, 21, Turku
Nina Lindroos, 43, Kauniainen
Ninja Saastamoinen, 36, Lahti
Ohto Heiskanen, 18, Espoo
Omotola Adeshina, 27, Helsinki
Onni Eloranta, 26, Kerava
Onni Hytönen, 21, Helsinki
Oona Nieminen, 25, Helsinki
Oskari Airisniemi, 27, Järvenpää
Rubin Grace, 34, Espoo
Ruut Kannikoski, 22, Sipoo
Saimi Raassina, 23, Helsinki
Samuli Suvanto, 26, Turku
Sanni Tolkkinen, 25, Taivalkoski
Sanniina Valkeametsä, 28, Jyväskylä
Sari Hopia, 57, Helsinki
Saw Shane, 38, Ruokolahti
Selma Lepistö, 19, Espoo
Sesilia Azmat, 17, Espoo
Severi Honkonen, 24, Tampere
Shambhu Adhikari, 23, Turku
Sini Tiusanen, 22, Kokkola
Tara Hasan, 22, Helsinki
Tarja Koponen, 62, Ylivieska
Teemu Sytelä, 33, Jyväskylä
Teresa Jokinen, 16, Tampere
Tom Söderström, 60, Suolahti
Tony Romeo, 36, Saarijärvi
Tuomas Savolainen, 40, Kokkola
Tuuli Kantola, 16, Jokioinen
Valtteri Uotila, 26, Helsinki
Venla Salmi, 37, Turku
Viivi-Maria Grosvenor, 28, Kirkkonummi
Ville Pulkkinen, 28, Kemi
Väinö Riihimäki, 27, Espoo
Yeva Khelal, 21, Turku
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Kuvat
Linkit
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka televisiokanaviin kuuluvat Nelonen, Jim, Liv ja Hero sekä suoratoistopalvelu Ruutu. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM, Kantriradio sekä audiopalvelu Supla. Nelonen Median portfolioon kuuluu myös elokuvalevitys.
Lisäksi Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yhteensä yli 20 festivaalia, konserttia ja risteilyä ympäri Suomen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
Radio Suomipopilla juontajamuutoksia - Janne Saarinen sukeltaa sunnuntaisin suomalaisjulkkisten elämän suuriin biiseihin30.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Helmikuu tuo muutoksia Radio Suomipopin iltapäiviin ja viikonloppuihin.
The Voice of Finlandissa yllättävä tilanne – tähtivalmentajat ihmeissään: ”Tämä on kuin Hollywood-elokuvasta!”27.1.2026 11:31:24 EET | Tiedote
Tällä viikolla The Voice of Finlandissa nähdään yllätysduetto tähtivalmentajan kanssa sekä viime hetkellä kilpailuun hakeneet äiti ja tytär.
JULKISTUS: Nämä 15 kokelasta laittavat kaiken peliin uudella Erikoisjoukot-kaudella26.1.2026 11:58:44 EET | Tiedote
Uusi Erikoisjoukot-kausi alkaa Ruudussa ja Nelosella tiistaina 24.2.
BritBox, BBC Nordic ja BBC News saapuivat Ruutuun – satoja brittiläisiä klassikkosarjoja, viihdeohjelmia ja dokumentteja nyt Ruutu+-tilaajien katsottavissa26.1.2026 10:00:07 EET | Tiedote
Ruutu on laajentanut kansainvälistä sisältövalikoimaansa tuomalla BritBox, BBC Nordic, BBC Nordic+ ja BBC News -sisällöt Ruutu+-tilaajien katsottaviksi. Yhteistyön myötä Ruudusta löytyy nyt laaja kattaus brittiläisen television huippusisältöjä draamasta ja rikossarjoista dokumentteihin, komediaan ja viihteeseen.
The Voice of Finland -kilpailija saa Jenni Vartiaisen itkemään: "Odota, kerään itseäni"20.1.2026 10:01:53 EET | Tiedote
The Voice of Finlandin 15. tuotantokausi alkaa Ruudussa ja Nelosella perjantaina 23. tammikuuta. Jaksot nähdään perjantaisin ja sunnuntaisin. Ensimmäinen jakso nähdään poikkeuksellisesti jo klo 19.30, muut jaksot klo 20. Perjantain jaksossa kuullaan turkulaisen Venla Salmen kasvutarina, sunnuntain jaksossa puolestaan nuori espoolaislaulaja saa Jenni Vartiaisen itkemään.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme