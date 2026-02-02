OmaKanta-sovellus muistuttaa nyt tehosterokotteista ainoana Suomessa

OmaKanta-sovelluksen käyttäjät saavat jatkossa muistutuksen jäykkäkouristus- ja kurkkumätätehosterokotteiden ottamisesta 25-, 45- ja 65-vuotiaana. 25-vuotiaiden rokote sisältää myös hinkuyskän tehosterokotteen. Rokotusmuistutuksen saa, kun on sallinut sovelluksen lähettämät ilmoitukset. Sovellus on Suomen ainoa, joka muistuttaa kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvista tehosterokotteista.

OmaKanta-sovelluksessa voi hoitaa turvallisesti omia terveysasioitaan. Sovelluksessa voi uusia reseptit, lukea lääkärin tai hoitajan vastaanotolla tekemät kirjaukset ja tarkastaa esimerkiksi verikokeiden tulokset. Tiedot kulkevat ihmisen mukana, vaikka hoitava taho tai asuinpaikka vaihtuisivat.

Sovelluksen voi ladata maksutta App Storesta tai Google Play -kaupasta.

OmaKanta-sovellus on maksutta kaikkien suomalaisten käytettävissä

OmaKanta-sovelluksen teknologia mahdollistaa muistutusten ja viestien lähettämisen myös muissa tilanteissa. Jatkossa sovellus voisi muistuttaa suomalaisia muun muassa kausi-influenssarokotteista.

– Sovellus voisi toimia myös tärkeänä viestintäkanavana esimerkiksi pandemiatilanteissa ja tukea suomalaisen yhteiskunnan huoltovarmuutta poikkeusoloissa, sanoo Kelan tietopalvelujohtaja Arto Vuori.

Kansallisella tasolla päätöstä näiden toimintojen toteuttamisesta ei kuitenkaan ole tehty. OmaKanta-sovelluksen kehittämisestä ja uusista toiminnoista päätetään sosiaali- ja terveysministeriön johdolla.

OmaKanta on Suomen käytetyin sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu. Kaikkiaan OmaKantaa käyttää kuukausittain yli miljoona ihmistä, joista suurin osa asioi palvelussa puhelimella tai tabletilla. OmaKanta-sovelluksen tarkoitus on varmistaa sujuva digiasiointi sosiaali- ja terveyspalveluissa maanlaajuisesti. Sovelluksella on jo yli 100 000 käyttäjää.

– OmaKanta-sovelluksella on valtava potentiaali olla helpottamassa suomalaisten arkea erilaisissa elämänvaiheissa. Tuttu ja turvallinen OmaKanta on sovellusmuodossa monelle entistä helpompi käyttää, Vuori toteaa.

Kelan Kanta-palvelut kehittää sovellusta yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, hyvinvointialueiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.

OmaKanta lyhyesti

OmaKanta on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu kansalaisille, ja se on osa Kelan toteuttamaa Kanta-palvelujen kokonaisuutta.

OmaKanta on tuttu lähes kaikille suomalaisille: vuonna 2025 palvelua käytti 3,25 miljoonaa henkilöä ja sinne kirjauduttiin 41,1 miljoonaa kertaa. OmaKanta-sovelluksella on tällä hetkellä vähän yli 100 000 käyttäjää.

OmaKannasta jokainen näkee muun muassa omat terveystietonsa, kuten lääkärin kirjaamat potilastiedot, reseptit ja laboratoriotulokset. Myös sosiaalipalvelujen tietoja on voinut tarkastella OmaKannassa vuodesta 2023 alkaen.

OmaKantaa voi käyttää kahdella tavalla:

lataamalla sovelluksen puhelimelle tai tabletille sovelluskaupasta

kirjautumalla verkkopalveluun osoitteessa www.kanta.fi.



Kaikki OmaKannan toiminnot eivät ole käytössä sovelluksessa. Niitä voi käyttää jatkossakin OmaKanta-verkkopalvelussa, jonne kirjaudutaan osoitteessa kanta.fi.