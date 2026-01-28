Stadin safka on toimittanut viidessä vuodessa lähes neljä miljoonaa kiloa hävikkiruokaa helsinkiläisten lautasille

Helsingin kaupungin ja Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen Stadin safka kuljettaa elintarvikealan ruokahävikkiä ruoka-apuun ja kehittää ruoka-apua Helsingissä yhdessä ruoka-aputoimijoiden kanssa. Stadin safkan ruoka-avun verkostoon kuuluu 77 järjestöä, seurakuntaa ja kaupungin toimipistettä, jotka tarjoavat ruokaa apua tarvitseville helsinkiläisille aterioina, kotiin vietävinä ruokakasseina ja välipaloina. Hävikkiruokaa lahjoittaa yli 70 kauppaa, tukkua, ravintolaa ja teollisuuden toimijaa.

Viiden vuoden aikana ruoka-avun painopiste on siirtynyt Stadin safkan myötä pitkistä ruokajonoista kohti pienempiä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavia kohtaamispaikkoja. Samalla kokonaiskuva ruoka-avun tilanteesta Helsingissä on tarkentunut merkittävästi. Keskitetty hävikkiruoan logistiikka on tehostanut hävikkiruoan hyödyntämistä, säästänyt hiilijalanjälkeä ja parantanut elintarviketurvallisuutta ruoka-avussa.

– Stadin safka on vakiintunut viiden vuoden aikana hyväksi malliksi järjestää ruoka-apua Helsingissä. Lähes neljä miljoonaa kiloa toimitettua hävikkiruokaa helsinkiläisille ruoka-aputoimijoille on valtava määrä apua, arjen tukea ja kohtaamisia. Stadin safkan toiminnassa kiteytyy kaupunkimme tavoite olla olemassa kaikkia helsinkiläisiä varten, sanoo Helsingin pormestari Daniel Sazonov.

Ruoka-avun tarve kasvussa

Stadin safkan toimittamasta hävikkiruoasta tarjotaan helsinkiläisille kuukausittain noin 16 000 ruokakassia, 19 000 ateriaa ja 14 000 välipalaa. Stadin safkan hävikkilogistiikan myötä ruoka-aputoimijat voivat keskittyä yhä enemmän päätehtäväänsä eli ihmisten kohtaamiseen ja tukemiseen. Ruoka-avun kävijöitä tukevat myös Helsingin kaupungin etsivän työn sosiaaliohjaajat.

– Ruoka-apu ei ole vain ruoan jakamista. Se on ihmisten kohtaamista, osallisuuden vahvistamista ja monipuolista ammatillista auttamistyötä. Stadin safkan tehtävä on varmistaa, että ruoka-apu tavoittaa avun tarvitsijoita tasapuolisesti ja että työtä kehitetään yhdessä ruoka-aputoimijoiden kanssa, sanoo ruoka-aputoiminnan päällikkö Anni Heinälä.

Ruoka-avun tarve on ollut kasvussa samalla, kun lahjoituksena saadun hävikkiruoan määrä on laskenut. Tämän takia Stadin safka on kehittänyt uusia ratkaisuja, kuten ravintoloiden ylijäämäruoan hyödyntämistä. Vuodesta 2024 alkaen ravintolahävikin avulla on voitu tarjota helsinkiläisille jo yli 25 000 lämmintä ateriaa enemmän. Tarjoiluhävikin lahjoittamista on pilotoitu yhdessä Food waste ecosystem -hankkeen kanssa.

