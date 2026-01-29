Veronika Honkasalo: Suomalaisten henkilötiedot eivät saa olla digijättien oikkujen armoilla
30.1.2026 09:38:02 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo teki hallitukselle kirjallisen kysymyksen datainfran julkisomistuksen vahvistamisesta ja riippumattomuudesta yhdysvaltalaisista palveluista.
– Meidän tulisi kulkea kohti julkisomisteista palvelutuotantoa, jossa datan käsittely ja säilytys tapahtuu Suomessa ja EU-oikeuden piirissä, Honkasalo sanoo.
Kela suunnittelee etuuksien käsittelyjärjestelmien siirtämistä kansainvälisiin pilvipalveluihin. Yle uutisoi loppuvuodesta, että muutokset Kelan käsittelyjärjestelmiin tarkoittaisivat siirtymistä konesalien käytöstä ulkopuolisten yritysten palvelinkeskuksissa toimiviin pilvipalveluihin. Käytännössä muutos tarkoittaisi kasvavaa riippuvuutta yhdysvaltalaisten teknologiajättien tarjoamiin pilvipalveluihin.
– Tässä maailmantilanteessa on vaikea ymmärtää, miten tällainen säästöpäätös voidaan nähdä riskittömänä. Suomalaisten on kyettävä luottamaan, että heidän henkilötietonsa suoja ei ole alisteinen vieraiden valtojen oikuille, Honkasalo sanoo.
Oikeusministeriö on äskettäin kertonut harkitsevansa uudestaan päätöstä siirtää vaalitietojärjestelmä yhdysvaltalaisen Amazonin pilvipalveluun.
– Valtionhallinnossa olisi tehtävä selkeä rajaus pilvipalveluiden käytöstä. Säästöt eivät voi olla perusteena arkaluonteisen datan siirrolle ympäristöihin, joissa Suomen viranomaisten määräysvalta ei ole yksiselitteinen.
Esimerkiksi Ranska on ottanut strategiakseen vähentää riippuvuutta yhdysvaltalaisista palveluista muun muassa valtionhallinnon viestintäpalveluissa. Honkasalo sanoo, että Suomen tulisikin tähdätä mieluummin riippumattomuuteen.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
