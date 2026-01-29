Vasemmistoliitto

Veronika Honkasalo: Suomalaisten henkilötiedot eivät saa olla digijättien oikkujen armoilla

30.1.2026 09:38:02 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo teki hallitukselle kirjallisen kysymyksen datainfran julkisomistuksen vahvistamisesta ja riippumattomuudesta yhdysvaltalaisista palveluista.

kansanedustaja Veronika Honkasalo
Kuva: Antti Yrjönen

– Meidän tulisi kulkea kohti julkisomisteista palvelutuotantoa, jossa datan käsittely ja säilytys tapahtuu Suomessa ja EU-oikeuden piirissä, Honkasalo sanoo.

Kela suunnittelee etuuksien käsittelyjärjestelmien siirtämistä kansainvälisiin pilvipalveluihin. Yle  uutisoi loppuvuodesta,  ­että muutokset Kelan käsittelyjärjestelmiin tarkoittaisivat siirtymistä konesalien käytöstä ulkopuolisten yritysten palvelinkeskuksissa toimiviin pilvipalveluihin. Käytännössä muutos tarkoittaisi kasvavaa riippuvuutta yhdysvaltalaisten teknologiajättien tarjoamiin pilvipalveluihin. 

– Tässä maailmantilanteessa on vaikea ymmärtää, miten tällainen säästöpäätös voidaan nähdä riskittömänä. Suomalaisten on kyettävä luottamaan, että heidän henkilötietonsa suoja ei ole alisteinen vieraiden valtojen oikuille, Honkasalo sanoo.

Oikeusministeriö on äskettäin kertonut harkitsevansa uudestaan päätöstä siirtää vaalitietojärjestelmä yhdysvaltalaisen Amazonin pilvipalveluun.

– Valtionhallinnossa olisi tehtävä selkeä rajaus pilvipalveluiden käytöstä. Säästöt eivät voi olla perusteena arkaluonteisen datan siirrolle ympäristöihin, joissa Suomen viranomaisten määräysvalta ei ole yksiselitteinen.

Esimerkiksi Ranska on ottanut strategiakseen vähentää riippuvuutta yhdysvaltalaisista palveluista muun muassa valtionhallinnon viestintäpalveluissa. Honkasalo sanoo, että Suomen tulisikin tähdätä mieluummin riippumattomuuteen.


Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Timo Furuholm: Syyrian kurdien turvallisuuden ja ihmisoikeuksien toteutuminen on varmistettava29.1.2026 12:43:07 EET | Tiedote

Syyrian presidentin Ahmed al-Šaraan joukot ovat hyökänneet kurdien itsehallintoalueille tulitaukosopimuksista huolimatta. Syyrian armeija on tappanut siviilejä, ja kymmeniätuhansia ihmisiä on joutunut pakenemaan. Ruoan, terveydenhuollon ja humanitaarisen avun saanti on estetty. Kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Timo Furuholm pitää kurdien tilannetta todella huolestuttavana. Hän on jättänyt Rojavan tilanteesta tänään kirjallisen kysymyksen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye