Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
30.1.2026 09:15:40 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 30.01.2026
Rakennuspalo; keskisuuri, Jokirannantie Konnevesi
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Konneveden Jokirannantielle. Kohteessa palaa erillinen n.100 m2 ulkorakennus
Sammutustyöt ovat käynnissä ja pelastuslaitoksen mukaan palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja, eikä palo uhkaa levitä muihin rakennuksiin.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote29.1.2026 21:00:32 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 29.1.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Leinonkatu, Äänekoski Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin rakennuspaloon Äänekoskelle. Kohteessa ilmoittaja oli havainnut savua 3-kerroksisen kerrostalon porrashuoneessa ja palovaroittimen soivan. Kerrostalon yhdessä huoneistossa oli syttynyt palo. Pelastuslaitos sammutti palon nopeasti ja jälkisammutustyöt kestävät vielä arviolta 21:30 asti. Syttyneessä huoneistossa ei ollut syttymishetkellä ketään ja palon vahingot rajoittuivat yhteen huoneeseen. Porrashuoneen muut asukkaat olivat poistuneet omatoimisesti ennen pelastuslaitoksen saapumista. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote29.1.2026 08:55:15 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 29.1.2026 Liikennevälinepalo, keskisuuri, Viisarimäenväylä, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin liikennevälinepaloon 4-tielle, Viisarimäenväylälle. Kohteessa elintarvikkeita kuljettaneen täysperän laakeri oli syttynyt palamaan ja palo levisi ajoneuvoon. Pelastustoiminta on käynnissä. Onnettomuudesta on haittaa liikenteelle pohjoisen suuntaan. Sammutustöiden arvioidaan kestävän 9:30 asti jonka jälkeen ajoneuvo voidaan hinata. Onnettomuudesta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja. Lisätietoja: klo 10:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.1.2026 16:18:15 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.1.2026 JATKOTIEDOTE LIIKENNEONNETTOMUUS ÄÄNEKOSKI Tilanne onnettomuuspaikalla ohi. Liikenne kulkee risteysalueella normaalisti. Onnettomuudessa osalliset neljä henkilöä toimitettiin jatkotutkimuksiin ensihoidon toimesta, kaksi osallista vakavilla vammoilla ja kaksi lievillä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.1.2026 15:37:53 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.1.2026 LIIKENNEONNETTOMUUS NELOSTIE X HÄKKILÄNTIE ÄÄNEKOSKI Pelastuslaitos sai tehtävän klo 14:51 liikenneonnettomuudesta. Risteysalueella oli kaksi henkilöautoa nokkakolarissa. Osallisia oli kummassakin autossa kaksi, eli yhteensä neljä. Heistä kolmelle tuli tilanteessa lieviä vammoja. Autot vahingoittuivat ajokelvottomiksi. Nelostiellä on risteysalueen kohdalla liikennehaittaa, poliisi ohjaa paikalla liikennettä. Pelastuslaitokselta on kohteessa neljä yksikköä. Lisätietoja: uusi tiedote tilanteesta kun liikenne palaa normaaliksi.
Sosiaalialan osaamiskeskustoiminta sai huomattavan lahjoituksen Keski-Suomessa28.1.2026 10:15:39 EET | Tiedote
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry:n (Koske ry) toiminta on päättynyt 30.5.2024 osaamiskeskustoiminnan siirryttyä liikkeen luovutuksella Keski-Suomen hyvinvointialueelle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme