Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

30.1.2026 | Keski-Suomen hyvinvointialue

Rakennuspalo; keskisuuri, Jokirannantie Konnevesi

Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Konneveden Jokirannantielle. Kohteessa palaa erillinen n.100 m2 ulkorakennus

Sammutustyöt ovat käynnissä ja pelastuslaitoksen mukaan palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja, eikä palo uhkaa levitä muihin rakennuksiin.

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

