HUS-yhtymän vuoden 2025 tilinpäätöksen ja tuloksen ennakkotiedot
30.1.2026 10:09:27 EET | HUS | Tiedote
HUS-yhtymä onnistui tasapainottamaan taloutensa ja kattamaan alijäämänsä lain edellyttämällä tavalla ja aikataulussa.
Vuosi 2025 lyhyesti
Talous
- HUS-yhtymän koko tilikauden 2025 tulos on ennakkotietojen mukaan 21,8 miljoonaa euroa talousarviota parempi
- HUS-yhtymä pystyi tasapainottamaan taloutensa ja kattamaan vuosien 2022–2024 alijäämät, yhteensä 141,7 miljoonaa euroa, lain edellyttämällä tavalla ja aikataulussa
Palvelut ja hoidon saatavuus
- Hoidon saatavuus: 93 prosenttia asiakkaista on päässyt erikoissairaanhoitoon hoitotakuun mukaisesti
- Tuotetut palvelut: 711 216 hoidettua potilasta (1–12/2024: 706 397), 2 994 755 vastaanottokäyntiä (1–12/2024: 2 992 356) ja 94 560 leikkaustoimenpidettä (1–12/2024: 91 569)
- Pitkään eli yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli vuoden lopussa 5 283 (12/2024: 6 713)
- Julkaisemme hoitoon pääsyn erikoisalakohtaiset mediaanit verkkosivuillamme kuukausittain
Asiakaskokemus
- Asiakastyytyväisyyttä mittaava koko vuoden NPS-luku ennätyskorkea: 83 (2024: 80)
- Julkaisemme yksikkökohtaiset tulokset hus.fi:ssä kuukausittain
Henkilöstö
- Henkilöstön saatavuus yhtymätasoisesti tarkastellen hyvä
- Henkilöstöstä 79 prosenttia tyytyväisiä esihenkilön ja työyksikön johtamiseen (10/2025)
- Henkilöstömäärä: 26 481 (12/2024 27 051)
- Lähtövaihtuvuus ilman eläkkeitä: 4,9 (1–12/2024: 5,5)
- Sairauspoissaolot: 14,6 pvä/hlö (1–12/2024 14,4 pvä/hlö)
Toimitusjohtaja Matti Bergendahl:
Saavutimme vuonna 2025 taloudelliset tavoitteemme eli tasapainotimme taloutemme ja saimme aiempien vuosien alijäämät katettua. Talouden tasapainottaminen on erittäin hyvä saavutus ja luo vakaamman pohjan tuleville vuosille.
Samaan aikaan olemme parantaneet asiakaskokemusta ja hoitoon pääsyä. Myös henkilöstön saatavuus on kohentunut, vaihtuvuus pienentynyt ja tyytyväisyys johtamiseen on pysynyt hyvänä.
Yhtymäkokouksen päättämä liian pieni talousarviokehys vuodelle 2025 edellytti 140 miljoonan euron säästöjä. Mittavien säästötoimenpiteiden jälkeen jouduimme viimeisenä keinona käynnistämään syksyllä 2024 koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Vuosi 2025 elettiin niukkuudessa, mutta onnistuimme kustannusten hallinnassa ja pysyimme talousarviokehyksessä, mikä mahdollisti alijäämien kattamisen. Toimintakulut kasvoivat vuonna 2025 vain 0,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Erittäin tiukasta taloustilanteesta huolimatta saimme parannettua myös hoitoon pääsyä, ja kahden vuoden takainen 65 miljoonan euron hoitovelka laski 35 miljoonaan euroon vuoden 2025 lopussa.
Kehitimme palveluverkkoamme suunnitellusti ja sen myötä Lohjan sairaalassa tehtyjen suunniteltujen leikkausten määrä kasvoi noin 800:lla vuoteen 2024 verrattuna. Kokonaisuutena vuonna 2025 leikkauksia tehtiin yli kolme prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Ajanvarauksella tehtävien leikkausten määrää pystyttiin lisäämään yli neljällä prosentilla.
Yhteenvetona voi sanoa, että isokin laiva kääntyy ja muuttuu, kun toimenpiteitä tehdään määrätietoisesti ja proaktiivisesti. Kiitos kaikille huslaisille aivan loistavasta työstä.
Vuoden 2025 viimeisen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat (10–12/2025)
- 9.10.2025: Valviran päätös kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsystä erittäin ankara
- 17.11.2025: Yhtymähallitus hyväksyi HUS-yhtymän vuoden 2026 talousarvion
- 26.11.2025: HUS Euroopan yliopistosairaaloiden EUHA:n puheenjohtajaksi
- Joulukuun jälkeiset tapahtumat: 12.1.2026 HUS perustaa oman tekonivelsairaalan Helsinkiin nopeuttaakseen hoitoon pääsyä
HUSin yhtymähallitus käsittelee tilintarkastamattomia tilinpäätöstietoja 2.3. Varsinainen tilinpäätöksen käsittely ja allekirjoitus on 23.3.2026.
Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia tilinpäätöksen ennakkotietoja ja voivat siten vielä tarkentua.
HUSin osavuosikatsauksen tavoitteena on lisätä terveydenhuollon ja sen johtamisen läpinäkyvyyttä. HUSin talouden ja toiminnan raportointi tehdään kuukausitasoisesti.
