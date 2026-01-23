HUS

HUS-yhtymän vuoden 2025 tilinpäätöksen ja tuloksen ennakkotiedot

30.1.2026 10:09:27 EET | HUS | Tiedote

HUS-yhtymä onnistui tasapainottamaan taloutensa ja kattamaan alijäämänsä lain edellyttämällä tavalla ja aikataulussa.

Meilahden sairaaloiden sisäänkäynti
Meilahden kampusalue Mikko Hinkkanen HUS

Vuosi 2025 lyhyesti


Talous

  • HUS-yhtymän koko tilikauden 2025 tulos on ennakkotietojen mukaan 21,8 miljoonaa euroa talousarviota parempi
  • HUS-yhtymä pystyi tasapainottamaan taloutensa ja kattamaan vuosien 2022–2024 alijäämät, yhteensä 141,7 miljoonaa euroa, lain edellyttämällä tavalla ja aikataulussa

Palvelut ja hoidon saatavuus

  • Hoidon saatavuus: 93 prosenttia asiakkaista on päässyt erikoissairaanhoitoon hoitotakuun mukaisesti
  • Tuotetut palvelut: 711 216 hoidettua potilasta (1–12/2024: 706 397), 2 994 755 vastaanottokäyntiä (1–12/2024: 2 992 356) ja 94 560 leikkaustoimenpidettä (1–12/2024: 91 569)
  • Pitkään eli yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli vuoden lopussa 5 283 (12/2024: 6 713)
  • Julkaisemme hoitoon pääsyn erikoisalakohtaiset mediaanit verkkosivuillamme kuukausittain


Asiakaskokemus

Henkilöstö

  • Henkilöstön saatavuus yhtymätasoisesti tarkastellen hyvä
  • Henkilöstöstä 79 prosenttia tyytyväisiä esihenkilön ja työyksikön johtamiseen (10/2025)
  • Henkilöstömäärä: 26 481 (12/2024 27 051) 
  • Lähtövaihtuvuus ilman eläkkeitä: 4,9 (1–12/2024: 5,5)
  • Sairauspoissaolot: 14,6 pvä/hlö (1–12/2024 14,4 pvä/hlö)

     

    Toimitusjohtaja Matti Bergendahl:

    Saavutimme vuonna 2025 taloudelliset tavoitteemme eli tasapainotimme taloutemme ja saimme aiempien vuosien alijäämät katettua. Talouden tasapainottaminen on erittäin hyvä saavutus ja luo vakaamman pohjan tuleville vuosille.

    Samaan aikaan olemme parantaneet asiakaskokemusta ja hoitoon pääsyä. Myös henkilöstön saatavuus on kohentunut, vaihtuvuus pienentynyt ja tyytyväisyys johtamiseen on pysynyt hyvänä. 

    Yhtymäkokouksen päättämä liian pieni talousarviokehys vuodelle 2025 edellytti 140 miljoonan euron säästöjä. Mittavien säästötoimenpiteiden jälkeen jouduimme viimeisenä keinona käynnistämään syksyllä 2024 koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Vuosi 2025 elettiin niukkuudessa, mutta onnistuimme kustannusten hallinnassa ja pysyimme talousarviokehyksessä, mikä mahdollisti alijäämien kattamisen. Toimintakulut kasvoivat vuonna 2025 vain 0,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

    Erittäin tiukasta taloustilanteesta huolimatta saimme parannettua myös hoitoon pääsyä, ja kahden vuoden takainen 65 miljoonan euron hoitovelka laski 35 miljoonaan euroon vuoden 2025 lopussa.

    Kehitimme palveluverkkoamme suunnitellusti ja sen myötä Lohjan sairaalassa tehtyjen suunniteltujen leikkausten määrä kasvoi noin 800:lla vuoteen 2024 verrattuna. Kokonaisuutena vuonna 2025 leikkauksia tehtiin yli kolme prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Ajanvarauksella tehtävien leikkausten määrää pystyttiin lisäämään yli neljällä prosentilla.

    Yhteenvetona voi sanoa, että isokin laiva kääntyy ja muuttuu, kun toimenpiteitä tehdään määrätietoisesti ja proaktiivisesti. Kiitos kaikille huslaisille aivan loistavasta työstä.


    Vuoden 2025 viimeisen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat (10–12/2025)


    HUSin yhtymähallitus käsittelee tilintarkastamattomia tilinpäätöstietoja 2.3. Varsinainen tilinpäätöksen käsittely ja allekirjoitus on 23.3.2026.

    Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia tilinpäätöksen ennakkotietoja ja voivat siten vielä tarkentua.

    HUSin osavuosikatsauksen tavoitteena on lisätä terveydenhuollon ja sen johtamisen läpinäkyvyyttä. HUSin talouden ja toiminnan raportointi tehdään kuukausitasoisesti.

    Yhteyshenkilöt

    toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot assistentti Kaarina Heikinheimo p. 050 427 9861, etunimi.sukunimi@hus.fi

    Tietoja julkaisijasta

    HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme. 

    HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee yli 26 000 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito. 

    HUS – Vaikuttavinta hoitoa 

