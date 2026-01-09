Arjen kohtaamiset vahvistavat yhteenkuuluvuutta: Diakonissalaitos ja kauppakeskus Mall of Tripla käynnistävät uudenlaisen tutkimusyhteistyön Pasilassa

Helsingin Pasilassa sijaitseva kauppakeskus Tripla ja Diakonissalaitos aloittavat yhteistyön, jossa tutkitaan, miten arjen pienet kohtaamiset voivat vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja turvallisuuden tunnetta kaupunkiympäristössä. Tutkimusta toteutetaan sekä julkisissa että puolijulkisissa tiloissa, ja Tripla toimii yhtenä keskeisenä ympäristönä, jossa vuorovaikutusta tarkastellaan tosielämän tilanteissa.

Diakonissalaitoksen Radikaalisti sovussa -ohjelman tutkimus tarkastelee, millaiset tilanteet, tilat ja vuorovaikutuksen muodot synnyttävät myönteistä yhteyttä eri taustoista tulevien ihmisten välille. Tavoitteena on kokeilla kauppakeskuksen tiloissa pieniä, mutta merkityksellisiä interventioita, jotka rakentavat siltoja kaupunkilaisten välille.

“Triplassa tutkimusta tehdään keskellä kaupunkilaisten arkea: kuuntelemalla kokemuksia ja tarkastelemalla, millaiset teot ja tilat synnyttävät luontevia kohtaamisia”, sanoo tutkija Anna Sofia Suoranta Diakonissalaitokselta.

Tavoitteena vahvistaa luottamusta ja vähentää välinpitämättömyyttä

Kauppakeskukset ovat merkittäviä nykyajan kohtaamispaikkoja, ja Tripla haluaa kehittää tilojaan turvallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

“Meille on tärkeää ymmärtää, miten voimme omalta osaltamme vahvistaa turvallisuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Haluamme, että Tripla on paikka, jossa ihminen tulee nähdyksi, ei ohitetuksi”, sanoo Mall of Triplan toimitusjohtaja Päivi Salonen.

Yhteiskuntarauhan näkökulmasta juuri arjen pienet kontaktit voivat vähentää välinpitämättömyyttä ja purkaa vastakkainasettelua.

“Haluamme tutkia, mitä nämä kohtaamiset käytännössä vaativat ja mitä ne voivat antaa niin yksilöille kuin kaupunkiyhteisölle”, sanoo ohjelman päällikkö Hanna Myllynen Diakonissalaitokselta.

Taide tuo kokemukset näkyväksi

Helmi–maaliskuussa Triplassa järjestetään valokuvaaja, taiteilija Meeri Koutaniemen kanssa kaikille kauppakeskuksen kävijöille avoin Ääniä Pasilasta –tapahtuma. Tapahtumassa Triplassa liikkuvat, asioivat ja työskentelevät ihmiset voivat jakaa omia kokemuksiaan kohtaamisista ja ajatuksiaan siitä, mikä meitä yhdistää. Tapahtuma järjestetään 25.–26.2. sekä 18.–19.3.2026.

“Kaupunki on täynnä rinnakkaisia todellisuuksia. Tarinoiden kautta ne voivat tulla näkyviksi ja muuttaa ohikulkemisen inhimilliseksi kohtaamiseksi”, Koutaniemi sanoo.

Lisätietoja



Diakonissalaitos

Hanna Myllynen, projektipäällikkö, Radikaalisti sovussa

hanna-karoliina.myllynen@diakonissalaitos.fi

+358503590110



Heli Nissinen, viestintäpäällikkö

heli.m.nissinen@diakonissalaitos.fi

+358503092897

Mall of Tripla

Hanna Heikkinen, kauppakeskuspäällikkö

hanna.heikkinen@malloftripla.fi

+358 40 342 4571