Arjen kohtaamiset vahvistavat yhteenkuuluvuutta: Diakonissalaitos ja kauppakeskus Mall of Tripla käynnistävät uudenlaisen tutkimusyhteistyön Pasilassa
3.2.2026 09:59:56 EET | Diakonissalaitos | Tiedote
Diakonissalaitos ja kauppakeskus Mall of Tripla käynnistävät noin vuoden mittaisen tutkimus- ja kehittämisyhteistyön, jossa selvitetään, miten arjen kohtaamiset voivat lisätä yhteenkuuluvuutta ja turvallisuuden tunnetta vilkkaassa kaupunkitilassa. Yhteistyö yhdistää tutkimuksen, kokeilut ja taiteen uudella tavalla.
Helsingin Pasilassa sijaitseva kauppakeskus Tripla ja Diakonissalaitos aloittavat yhteistyön, jossa tutkitaan, miten arjen pienet kohtaamiset voivat vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja turvallisuuden tunnetta kaupunkiympäristössä. Tutkimusta toteutetaan sekä julkisissa että puolijulkisissa tiloissa, ja Tripla toimii yhtenä keskeisenä ympäristönä, jossa vuorovaikutusta tarkastellaan tosielämän tilanteissa.
Diakonissalaitoksen Radikaalisti sovussa -ohjelman tutkimus tarkastelee, millaiset tilanteet, tilat ja vuorovaikutuksen muodot synnyttävät myönteistä yhteyttä eri taustoista tulevien ihmisten välille. Tavoitteena on kokeilla kauppakeskuksen tiloissa pieniä, mutta merkityksellisiä interventioita, jotka rakentavat siltoja kaupunkilaisten välille.
“Triplassa tutkimusta tehdään keskellä kaupunkilaisten arkea: kuuntelemalla kokemuksia ja tarkastelemalla, millaiset teot ja tilat synnyttävät luontevia kohtaamisia”, sanoo tutkija Anna Sofia Suoranta Diakonissalaitokselta.
Tavoitteena vahvistaa luottamusta ja vähentää välinpitämättömyyttä
Kauppakeskukset ovat merkittäviä nykyajan kohtaamispaikkoja, ja Tripla haluaa kehittää tilojaan turvallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.
“Meille on tärkeää ymmärtää, miten voimme omalta osaltamme vahvistaa turvallisuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Haluamme, että Tripla on paikka, jossa ihminen tulee nähdyksi, ei ohitetuksi”, sanoo Mall of Triplan toimitusjohtaja Päivi Salonen.
Yhteiskuntarauhan näkökulmasta juuri arjen pienet kontaktit voivat vähentää välinpitämättömyyttä ja purkaa vastakkainasettelua.
“Haluamme tutkia, mitä nämä kohtaamiset käytännössä vaativat ja mitä ne voivat antaa niin yksilöille kuin kaupunkiyhteisölle”, sanoo ohjelman päällikkö Hanna Myllynen Diakonissalaitokselta.
Taide tuo kokemukset näkyväksi
Helmi–maaliskuussa Triplassa järjestetään valokuvaaja, taiteilija Meeri Koutaniemen kanssa kaikille kauppakeskuksen kävijöille avoin Ääniä Pasilasta –tapahtuma. Tapahtumassa Triplassa liikkuvat, asioivat ja työskentelevät ihmiset voivat jakaa omia kokemuksiaan kohtaamisista ja ajatuksiaan siitä, mikä meitä yhdistää. Tapahtuma järjestetään 25.–26.2. sekä 18.–19.3.2026.
“Kaupunki on täynnä rinnakkaisia todellisuuksia. Tarinoiden kautta ne voivat tulla näkyviksi ja muuttaa ohikulkemisen inhimilliseksi kohtaamiseksi”, Koutaniemi sanoo.
Lisätietoja
Diakonissalaitos
Hanna Myllynen, projektipäällikkö, Radikaalisti sovussa
hanna-karoliina.myllynen@diakonissalaitos.fi
+358503590110
Heli Nissinen, viestintäpäällikkö
heli.m.nissinen@diakonissalaitos.fi
+358503092897
Mall of Tripla
Hanna Heikkinen, kauppakeskuspäällikkö
hanna.heikkinen@malloftripla.fi
+358 40 342 4571
Avainsanat
Linkit
Diakonissalaitos toimii rohkeasti ihmisarvon puolesta yhteiskuntaa uudistaen
Olemme jo lähes 160 vuoden ajan kehittäneet kunnianhimoisesti luovia ratkaisuja yksilön arkeen ja yhteiskunnan haasteisiin. Yhdessä yhteiskunnallisen yrityksemme Rinnekotien kanssa elämme rinnalla, luomme kohtaamisia ja yhteisöjä, joissa jokainen löytää paikkansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonissalaitos
Diakonissalaitos jakaa tietoa huumeista, jotta useampi nuori saisi apua9.1.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Diakonissalaitos haluaa lisätä nuorten tietoisuutta erittäin vahvasta, nopeasti voimakasta riippuvuutta aiheuttavasta alfa-PVP:stä sekä sen kokeilun ja käytön riskeistä. Diakonissalaitoksen 15–24-vuotiaille nuorille suunnattu kampanja alfa-PVP-huumeesta näkyy laajasti kaikkialla Suomessa koko tammikuun ajan.
Ylijäämäruuan jakeluun keskittynyt Prikkakeskus vakinaistetaan – toiminta siirtyy Oulun kaupungille vuoden 2026 alussa10.12.2025 12:55:55 EET | Tiedote
Oulun kaupunginvaltuusto on päättänyt vakinaistaa ylijäämäruuan jakeluun keskittyvän Prikkakeskuksen toiminnan osaksi kaupungin palveluja vuoden 2026 alusta. Päätös on merkittävä askel hävikkiruoan hyödyntämisessä sekä osallisuuden ja työllisyyden edistämisessä.
Itsenäisyyspäivänä Diakonissalaitos muistuttaa vastakkainasettelun purkamisen tärkeydestä4.12.2025 12:01:41 EET | Tiedote
”Kadulla olevien nuorten tilanne surettaa”, sanoo Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle kutsuttu päihdehoidon kokemusasiantuntija Heidi Räisänen. Hänen kanssaan 108-vuotiasta itsenäistä Suomea linnassa juhlistavat Diakonissalaitoksen toimialajohtaja Maija Hyle ja johtaja Terhi Laine sekä Rinnekotien päihdepalvelujen toinen kokemusasiantuntija Johanna Petäjämäki.
Diakonissalaitoksen nuorten päihdetyö kohtasi kadulla päihteillä oireilevan 10–14-vuotiaan kymmenen kertaa lokakuussa19.11.2025 14:00:00 EET | Tiedote
Diakonissalaitoksen nuorten päihdetyö Katutaso kohtasi lokakuussa kadulla kymmenen kertaa päihteillä oireilevan 10–14-vuotiaan. Tutkija Ulla-Kaarina Petäjä korostaa ennaltaehkäisyn, varhaisen puuttumisen ja hoidon merkitystä lasten ja nuorten päihdeongelmien hoidossa. Yksikin kohtaaminen voi olla nuorelle ratkaiseva. Petäjä tutkii Diakonissalaitoksella nuorten päihdetyön vaikuttavuutta.
Yhteisöllisyys on turvallisuusteko – Viisi keinoa arjen demokratian vahvistamiseksi4.11.2025 08:30:48 EET | Tiedote
Miten yhteiskunta voi vastata kasvavaan eriarvoisuuteen, ulkopuolisuuden kokemuksiin ja luottamuspulaan? Amerikkalainen kansalaistoiminnan tutkija Dr Sylvia Gale perehtyi Diakonissalaitoksen D-asemien yhteisöpedagogiikkaan ja jäsenteli kokemuksensa viideksi konkreettiseksi käytännöksi, jotka tarjoavat ratkaisuja osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseksi.
