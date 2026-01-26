Kokkolan yrityskysely osoittaa myönteistä suuntaa
30.1.2026 10:01:27 EET | Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK | Tiedote
Kokkolan kaupunkistrategiassa yritysystävällisyys on yksi keskeisistä strategisista painopisteistä. Kokkolan tavoitteena on tarjota paras yrittäjyyden ympäristö, joka on logistisesti loistava ja yrittäjälle ystävällinen. Yritysystävällisyyden kehittymistä on seurattu päättyneellä kaupunkistrategiakaudella vuosittain.
Vuoden 2025 yrityskysely toteutettiin 7.10. – 16.11.2025, ja siihen saatiin 171 vastausta kokkolalaisilta yrityksiltä (vuonna 2024: 249 kpl). Kyselyä lähetettiin sekä suorapostituksina että KOSEKn uutiskirjeiden yhteydessä. Lisäksi kyselystä viestittiin kaupungin ja KOSEKn sosiaalisen median kanavissa ja yrittäjien aamukahvi -tilaisuuksissa. Kyselyn perusteella Kokkolan yrittäjäystävällisyyden kokonaisarvosana nousi edellisvuodesta ja on nyt 3,1 (vuonna 2024: 2,9), mikä osoittaa maltillista mutta selkeää myönteistä kehitystä.
Vastaajat arvioivat kaupungin ja KOSEKin elinkeinoelämää tukevia palveluja pääosin aiempaa myönteisemmin. Vastaajat olivat keskiarvoa tyytyväisempiä vesihuollon palveluihin (3,8), KOSEKin uusyritysneuvontaan (3,5), kaupungin ja KOSEKin järjestämiin yrittäjille suunnattujen verkostoitumistilaisuuksien määrään (3,4), toimivien yritysten neuvontapalveluihin (3,3), liikenneyhteyksien toimivuuteen (3,3) sekä kaupungin ja KOSEKn viestinnän tavoittavuuteen (3,3).
”Tulokset kertovat siitä, että pitkäjänteinen työ yritysystävällisyyden kehittämiseksi tuottaa tulosta. Kokkolan vahvuudet tunnistetaan entistä paremmin, ja samalla saamme arvokasta tietoa niistä osa-alueista, joihin meidän tulee jatkossa panostaa”, toteaa Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.
Kehittämiskohteina nousivat esiin muun muassa tonttitarjonta ja kaavoittaminen sekä osaavan työvoiman saatavuus. Tonttitarjonnan ja kaavoituksen osalta kehityssuunta on kuitenkin myönteinen edellisvuoteen verrattuna.
"Topparinmäen läntisen alueen asemakaavan käynnistäminen vastaa suoraan yrityskyselyissä esiin nousseeseen tarpeeseen lisätä teollisuustonttien saatavuutta. Meneillään oleva kaavoitus varmistaa, että voimme tarjota yrityksille riittävästi kilpailukykyisiä ja hyvin saavutettavia tontteja myös tulevina vuosina", Sandberg jatkaa.
Lupa-asioiden sujuvuutta arvioitiin niiden palveluiden osalta, joita yritykset olivat käyttäneet viime vuosina. Palautteessa korostuivat tarve vähentää byrokratiaa ja parantaa erityisesti rakennuslupaprosessien sujuvuutta.
"Yritysten antama palaute auttaa meitä tunnistamaan konkreettiset kehittämiskohteet. Rakennusvalvonnan tavoitteena on tuottaa sujuva ja ennakoitava lupaprosessi yritystoiminnan tueksi. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden ennakkoneuvottelujen toteuttamiseen ennen lupahakemuksen jättämistä, ja olemme parantaneet tavoitettavuuttamme tarjoamalla sähköisen ajanvarauksen käyntiaikaan kaupungintalolla tai vaihtoehtoisesti Teams-palaverina", kertoo rakennusvalvontapäällikkö Tero Jelekäinen.
Yrityskyselyn tuloksia käsitellään alkuvuoden aikana sidosryhmäkeskusteluissa, yrittäjäjärjestöjen kanssa sekä yrittäjien aamukahvi -tilaisuudessa. Tulokset toimitetaan myös kaupunkiorganisaation vastuualueille ja KOSEKille jatkotoimenpiteitä varten.
Lisätietoja:
Jonne Sandberg
Kehitysjohtaja
Kokkolan kaupunki
0447809093
jonne.sandberg@kokkola.fi
