HOK‑Elanto on merkittävä ammatillisen koulutuksen kumppani – yli 500 työssäoppimispaikkaa vuonna 2025
30.1.2026 10:25:48 EET | HOK-Elanto | Tiedote
Valtakunnallista Ammattiosaamisen päivää vietetään perjantaina 30.1.2026. Päivän tavoitteena on nostaa esiin ammatillisen koulutuksen merkitys ja juhlia ammattiosaajia sekä ammattiin opiskelevia. Vuoden 2026 teemana on työelämäyhteistyö – aihe, joka näkyy vahvasti HOK-Elannon arjessa.
HOK-Elanto on toimialueensa yksi merkittävimmistä ammatillisen koulutuksen kumppaneista. Yritys tekee tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa ja tarjoaa vuosittain sadoille opiskelijoille mahdollisuuden päästä kiinni työelämään erilaisten harjoittelujen kautta.
Vuonna 2025 HOK-Elanto tarjosi ammatillisen koulutuksen opiskelijoille yli 500 työssäoppimispaikkaa. Määrän uskotaan kasvavan tulevina vuosina. Kaupan ala, ravintola-ala ja palvelutyö elävät jatkuvassa muutoksessa ja siksi yhteistyö oppilaitosten kanssa on entistä tärkeämpää ja tavoitteellisempaa.
HOK-Elannossa työpaikkaohjaajat ovat avainasemassa opiskelijoiden perehdyttämisessä, osaamisen kehittämisessä ja myönteisen oppimisympäristön luomisessa. S-Market Brunnin apulaispäällikkö ja työpaikkaohjaaja Maarit Mantila palkittiin huhtikuussa 2025 Kaupan alan vuoden työpaikkaohjaaja -kilpailussa. Mantila on toiminut useita vuosia opiskelijoiden ohjaajana.
- Parasta tässä työssä ovat nämä opiskelijat. Kun heidän kanssaan pääsee maaliin ja voi tukea heidän oppimistaan, he suorastaan puhkeavat kukkaan. Sieltä tulee ihan superhienoja ihmisiä ja osaajia kaupan alalle, Mantila sanoo.
Kaupan ala, ravintola-ala ja palvelutyö elävät murrosta, ja osaavan työvoiman tarve kasvaa jatkuvasti. Ammatillisen koulutuksen kautta HOK-Elanto rekrytoi, kouluttaa ja kasvattaa tulevaisuuden osaajia.
- Ammatillisen koulutuksen oppilaitokset ovat meille strategisesti tärkeä kumppanuus. Tarjoamme opiskelijoille monipuolisen ja kannustavan paikan kasvaa ammattilaisiksi – meille he ovat erittäin tärkeitä tulevaisuuden osaajia, sanoo HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Kaisa Tuuliainen.
HOK-Elanto jatkaa työtään työelämäyhteistyön vahvistamiseksi ja haluaa osaltaan varmistaa, että ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla on parhaat mahdolliset edellytykset onnistua, oppia ja työllistyä omalle alalleen.
Ammattiosaamisen päivä -tapahtuman järjestää Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, ja päivän suojelijana toimii opetusministeri Anders Adlercreutz.
HOK-Elanto
S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto on yli 700 000 asiakasomistajan oma osuuskauppa, jonka liikevaihto vuonna 2024 oli yli 2,6 miljardia euroa. HOK-Elannossa työskentelee lähes 7 000 henkeä, ja osuuskaupan monipuolisia palveluita käyttää vuosittain yli 150 miljoonaa asiakasta Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vantaalla.
Kun kaikki Alepat, S-marketit, Prismat, Food Market Herkku, ravintolat, ABC-asemat ja latauspisteet, Sokokset ja Sokos Emotion -myymälät, Hautaus- ja lakipalvelupisteet sekä Omistajapalvelupisteet lasketaan yhteen, toimipaikkoja HOK-Elannolla on yli 400.
