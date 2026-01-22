Raija Kivimetsän ja Terhi Pyykösen Vähennä turvotusta -kirja antaa vinkit parempaan oloon!
2.2.2026 10:00:01 EET | Readme.fi | Tiedote
Lievitä turvotusta, virkisty ja heleytä kehosi luonnollisin keinoin.
Tuntuuko olo turvonneelta, vetämättömältä, iho samealta? Et ole yksin - ja voit tehdä asialle paljon enemmän kuin uskot.
Tämä käytännönläheinen opas avaa oven kehosi unohdettuun järjestelmään - imusuonistoon, elintärkeään viemäriverkostoon, jonka toiminta vaikuttaa suoraan jaksamiseen, vastustuskykyyn ja ihosi kirkkauteen.
Opit:
- kuinka elvytät lymfakiertoa lempeillä, tehokkailla liikkeillä
- mitkä kasvit poistavat turvotusta ja tukevat puhdistumista
- miten tietyt arkiset valinnat vähentävät pöhöä ja tervehdyttävät oloa
- miten ruokavalio voi olla paras tukesi immuunipuolustuksen ja virkeyden palauttamisessa
"Olo oli kuin täyteen puhallettu ilmapallo - kirja auttoi päästämään ylimääräisestä irti. Nyt keho on kevyt ja olo kirkas."
Kirjan tekijät:
FM Raija Kivimetsä on terveystoimittaja, tietokirjailija, villiyrttikouluttaja ja kasvilääkinnän ammattilainen, luontoyhteysohjaaja sekä luontoyhteysohjaajien kouluttaja.
Terhi Pyykönen on fysioterapeutti YAMK Master of Health Care, lymfaterapeutti ja psykofyysinen fysioterapeutti sekä ratkaisukeskeinen valmentaja.
Kirja on ilmestynyt tammikuussa 2026.
Kirjan kustantaja on Readme.fi
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Readme.fi
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki
010 5060 400
