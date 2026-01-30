Lahjasolusta syntyneellä on mahdollista selvittää luovuttajan henkilöllisyys
2.2.2026 07:45:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lahjasolulla alkuunsaaneet henkilöt voivat saada Lupa- ja valvontaviraston rekisteristä tiedon sukusolun lahjoittajan henkilöllisyydestä. Hedelmöityshoitolaki tuli voimaan 1.9.2007 ja laskennallisesti ensimmäiset lahjasolusta syntyneet lapset täyttävät 18 vuotta toukokuussa 2026.
Luovutetusta sukusolusta tai alkiosta alkunsa saanut henkilö voi saada tiedon luovuttajan henkilöllisyydestä Lupa- ja valvontaviraston ylläpitämästä luovuttajarekisteristä (Luoteri). Tiedonsaantioikeus koskee pääsääntöisesti 1.9.2007 jälkeen lahjasoluhoidoilla alkunsa saaneita henkilöitä.
”Laki takaa oikeuden saada tiedon biologisesta taustasta, eikä tiedon saamiseksi tarvitse lupaa vanhemmilta”, kertoo juristi Petra Nikkanen Lupa- ja valvontavirastosta.
Myös ennen 1.9.2007 alkunsa saaneilla henkilöillä voi olla tiedonsaantioikeus luovuttajan henkilöllisyydestä, jos ennen lain voimaantuloa sukusolujaan luovuttanut henkilö on suostunut siihen, että luovuttaja rekisteröidään Luoteriin.
Tiedon saamista varten henkilön tulee saada vanhempaansa hoitaneelta hedelmöityshoitoklinikalta tieto luovuttajan tunnuksesta, jonka perusteella henkilöllisyystietoja voi pyytää Luoterista.
Luovuttajarekisteristä luovutetaan tieto luovuttajan henkilöllisyydestä: etunimet, sukunimi, syntymäaika ja kansalaisuus. Suomalaiset hedelmöityshoitoklinikat ovat voineet ostaa sukusoluja myös ulkomailla toimivista sukusolupankeista. Siksi ulkomaalaisten luovuttajien osalta luovutetaan myös tieto yrityksestä, josta sukusolut on ostettu sekä passitiedot.
Lupa- ja valvontavirasto suosittelee ottamaan käyttöön Suomi.fi-palvelun. Vastaus toimitetaan suomi.fi-palveluun tai kirjattuna kirjeenä henkilökohtaisesti noudettavaksi.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hedelmöityshoitotilastojen mukaan vuonna 2007 lahjasoluhoidoilla on syntynyt 402 lasta (vuosien 2006 ja 2007 hoidot) ja vuonna 2008 338 lasta (vuosien 2007 ja 2008 hoidot).
