Kutsu suomalaismeppien toimittajatapaamiseen läsnä Helsingissä perjantaina 6.2.
30.1.2026 10:35:09 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu
Tervetuloa toimittajille järjestettävään läsnätilaisuuteen Helsingissä perjantaina 6.2. klo 9–10 tapaamaan suomalaisia Euroopan parlamentin jäseniä.
Euroopan parlamentin kevätkausi on nyt käynnissä, ja agendalla ovat tiiviisti muun muassa turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvät asiat, kauppapolitiikka, EU:n seuraavan pitkän aikavälin budjetin valmistelut sekä Euroopan kilpailukyvyn ja omavaraisuuden vahvistaminen.
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto järjestää perjantaina 6.2. klo 9–10 toimittajille aamiaistapaamisen suomalaismeppien kanssa paikan päällä tiloissamme osoitteessa Malminkatu 16, 00100 Helsinki.
Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin kevään aiheita, tulevan helmikuun täysistunnon asialistaa ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Paneeliin osallistuvat mepit Mika Aaltola (EPP, kok.), Sebastian Tynkkynen (ECR, ps.), Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) ja Jussi Saramo (The Left, vas.).
Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään tiistaina 3.2. klo 12 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille ohjeet tilaisuuteen saapumista varten.
