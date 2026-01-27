Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Kutsu suomalaismeppien toimittajatapaamiseen läsnä Helsingissä perjantaina 6.2.

30.1.2026 10:35:09 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu

Jaa

Tervetuloa toimittajille järjestettävään läsnätilaisuuteen Helsingissä perjantaina 6.2. klo 9–10 tapaamaan suomalaisia Euroopan parlamentin jäseniä.

Tervetuloa toimittajatapaamiseen Helsingissä perjantaina 6.2. klo 9-10.
Tervetuloa toimittajatapaamiseen Helsingissä perjantaina 6.2. klo 9-10. © European Union 2017 - Source : EP

Euroopan parlamentin kevätkausi on nyt käynnissä, ja agendalla ovat tiiviisti muun muassa turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvät asiat, kauppapolitiikka, EU:n seuraavan pitkän aikavälin budjetin valmistelut sekä Euroopan kilpailukyvyn ja omavaraisuuden vahvistaminen.

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto järjestää perjantaina 6.2. klo 9–10 toimittajille aamiaistapaamisen suomalaismeppien kanssa paikan päällä tiloissamme osoitteessa Malminkatu 16, 00100 Helsinki.

Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin kevään aiheita, tulevan helmikuun täysistunnon asialistaa ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.

Paneeliin osallistuvat mepit Mika Aaltola (EPP, kok.), Sebastian Tynkkynen (ECR, ps.), Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) ja Jussi Saramo (The Left, vas.). 

Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään tiistaina 3.2. klo 12 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille ohjeet tilaisuuteen saapumista varten.

Avainsanat

euroopan parlamenttitoimittajatilaisuusmepitlehdistötilaisuus

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye