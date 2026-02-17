Musta sydän sulaa Piemonteen sijoittuvassa romaanissa

Musta sydän on vahva ja lämmin tarina ihmisyydestä ja sen arvosta silloinkin, kun kaikki näyttää mustalta.

Syrjäiseen piemontelaiseen Sassaian kylään saapuu vankilassa puoli elämää istunut kolmikymppinen Emilia. Alakoulun opettaja Bruno hakee hakee Sassaiasta suojaa maailmalta. Emilia ja Bruno ystävystyvät, ihastuvat ja riitaantuvat. Lopulta heidän on pakko kohdata toisensa ja omat mustat sydämensä.

Silvia Avallone kuvaa tarkasti ja empaattisesti kaksikon kompastelua niin, että heidän kamppailunsa suorastaan loistaa pimeydessä. "Kirjan tunnelma on todella intensiivinen ja arvaamaton. Ihmisyyttä ja anteeksiantoa käsitellään suorastaan filosofisesti", kirjoitti Lukeva.mies Instagram-arviossaan. Dagens Nyheter kirjoitti siitä: ”Toivo, jota Avallone väläyttää niin henkilöhahmoilleen kuin lukijoilleenkin liittyy taiteeseen, musiikkiin ja kirjallisuuteen. Myös Mustassa sydämessä hahmot pelastuvat kulttuurin kautta, ja rakkauden.”

Kirjalle myönnettiin Elsa Morante -palkinto. Sen on suomentanut Laura Lahdensuu.

Kirja on saatavilla painettuna, e-kirjana ja äänikirjana.

Äänikirjan lukee Saara Kotkaniemi.



Silvia Avallone:

Musta sydän. Romaani.

Alkuteos Cuore nero.

ISBN 978-952-364-626-1