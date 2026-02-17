Musta sydän sulaa Piemonteen sijoittuvassa romaanissa
25.2.2026 13:05:04 EET | Kustannusosakeyhtiö Aula & Co | Tiedote
Musta sydän on Silvia Avallonen juuri ilmestynyt romaani katumuksesta, anteeksiannosta ja rakkaudesta syrjäisessä vuoristokylässä. Sille myönnettiin Elsa Morante -palkinto.
Musta sydän on vahva ja lämmin tarina ihmisyydestä ja sen arvosta silloinkin, kun kaikki näyttää mustalta.
Syrjäiseen piemontelaiseen Sassaian kylään saapuu vankilassa puoli elämää istunut kolmikymppinen Emilia. Alakoulun opettaja Bruno hakee hakee Sassaiasta suojaa maailmalta. Emilia ja Bruno ystävystyvät, ihastuvat ja riitaantuvat. Lopulta heidän on pakko kohdata toisensa ja omat mustat sydämensä.
Silvia Avallone kuvaa tarkasti ja empaattisesti kaksikon kompastelua niin, että heidän kamppailunsa suorastaan loistaa pimeydessä. "Kirjan tunnelma on todella intensiivinen ja arvaamaton. Ihmisyyttä ja anteeksiantoa käsitellään suorastaan filosofisesti", kirjoitti Lukeva.mies Instagram-arviossaan. Dagens Nyheter kirjoitti siitä: ”Toivo, jota Avallone väläyttää niin henkilöhahmoilleen kuin lukijoilleenkin liittyy taiteeseen, musiikkiin ja kirjallisuuteen. Myös Mustassa sydämessä hahmot pelastuvat kulttuurin kautta, ja rakkauden.”
Kirjalle myönnettiin Elsa Morante -palkinto. Sen on suomentanut Laura Lahdensuu.
Kirja on saatavilla painettuna, e-kirjana ja äänikirjana.
Äänikirjan lukee Saara Kotkaniemi.
Silvia Avallone:
Musta sydän. Romaani.
Alkuteos Cuore nero.
ISBN 978-952-364-626-1
Yhteyshenkilöt
Arvostelukappalepyynnötinfo@aulakustannus.fi
Nora VarjamaKustantaja, viestintä ja markkinointi
Lisätiedot, materiaalit, haastattelupyynnöt
Tietoja julkaisijasta
Aula & Co on kasvava keskisuuri kirjankustantamo.
Itsenäisen kustantamon hittikirjoja ovat muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija, maailman tunnetuimman tähtitieteilijän Neil DeGrasse Tysonin Tähtitiedettä kiireisille, maailman tunnetuimpiin fantasiakirjailijoihin lukeutuvan Leigh Bardugon teokset sekä kulttimaineeseen noussut Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja. Sami Tissarin romaani Krysa oli Finlandia-ehdokas vuonna 2022.
Aula & Co on kesästä 2024 itsenäinen kustantamo.
