Verenluovutusta Åbo Svenska Teaterin Päänäyttämöllä 5. helmikuuta
2.2.2026 10:15:00 EET | SPR Veripalvelu | Tiedote
Veripalvelu järjestää verenluovutustilaisuuden yhteistyössä Åbo Svenska Teaterin (ÅST) kanssa torstaina 5.2.2026 klo 12–18. Verenluovutus toteutetaan yhdessä Turun seudun opiskelijajärjestöjen kanssa.
Veripalvelun tavoitteena on saada yli 20 000 uutta verenluovuttajaa vuonna 2026.
"Turussa on 40 000 opiskelijaa, mikä tarkoittaa valtavaa potentiaalia korkeakoulujen välisen yhteistyön vahvistamiseen. Opiskelijajärjestöt tekevät arvokasta työtä osallistumalla tähän verenluovutuskampanjaan", sanoo Pekka Kukko, Veripalvelun aluepäällikkö Turussa.
Teatterin ja Veripalvelun yhteistyö käynnistyi vuonna 2017 ja oli menestys heti alusta alkaen. Nyt verenluovutustilaisuus järjestetään teatterin lavalla yhdeksännen kerran. Tänä vuonna kyseessä on samalla viimeinen kerta pitkään aikaan, kun verenluovutus voidaan järjestää teatteritalossa, sillä teatteri peruskorjataan vuosina 2027–2028 ja ÅST siirtyy tuolloin väliaikaisesti Taiteen taloon.
"Åbo Svenska Teaterille yhteiskunnallinen osallistuminen on tärkeää, ja yhteistyö Veripalvelun kanssa tällä tavalla on sekä ainutlaatuista että merkityksellistä. Jokaisen, joka haluaa yhdistää hyvän teon ja tunteen siitä, miltä tuntuu olla teatterin näyttämöllä, kannattaa tulla mukaan nyt – ennen kuin teatteritalo remontoidaan", sanoo ÅST:n viestintävastaava Tove Virta.
Ainutlaatuinen ympäristö verenluovutukselle
Teatteri takaa verenluovutukselle tavallisesta poikkeavat puitteet. Tilaisuuden aikana teatterisali on kauniisti valaistu ja taustalla soi tuttuja musikaalisävelmiä. Veripalvelu tarjoaa verenluovuttajille muun muassa munkkeja, smoothieita, kahvia ja teetä.
Teatterin Päänäyttämölle saavutaan kulissien takaa, eli sisäänkäynnin kautta, joka sijaitsee Hansakorttelin puolella.
Kuka voi luovuttaa?
Suurin osa verenluovutusikäisistä sopii verenluovuttajiksi. Ensimmäistä kertaa verta voi luovuttaa 18–59-vuotiaana, ja jo aiemmin luovuttaneet voivat jatkaa 70-vuotiaaksi asti.
Oman luovutussoveltuvuutensa voi testata helposti osoitteessa sovinkoluovuttajaksi.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
pekka.kukko@veripalvelu.fi, +358 29 3001678
tove.virta@abosvenskateater.fi, +35850 536 4696
Linkit
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu vastaa koko Suomen verivalmistehuollosta ja sitä tukevista laboratoriopalveluista. Keräämme verta vapaaehtoisilta luovuttajilta potilaiden tarpeita vastaavasti. Teemme terveydenhuollolle myös esimerkiksi kantasolujen ja elinten siirtoja tukevia palveluita sekä uusissa soluterapiahoidoissa käytettäviä valmisteita. Toimimme alamme tutkimuslaitoksena. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SPR Veripalvelu
Blodgivning på Åbo Svenska Teaters Stora scen den 5 februari2.2.2026 10:15:00 EET | Pressmeddelande
Blodtjänst ordnar en unik blodgivning i samarbete med Åbo Svenska Teater torsdagen den 5 februari 2026 kl. 12–18. Evenemanget ordnas också tillsammans med studerandeorganisationer i Åboregionen.
Verenluovuttajat saivat ensimmäistä kertaa tietoa perinnöllisestä sairausriskistä Veripalvelun biopankista22.1.2026 08:45:00 EET | Tiedote
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun biopankista palautettiin verenluovuttajille tietoa riskistä sairastua hemokromatoosiin eli tautiin, jossa elimistöön kerääntyy liikaa rautaa. Verenluovuttajat suhtautuivat myönteisesti tiedon saamiseen. Kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun perinnöllistä riskitietoa on palautettu biopankkiin kuuluville verenluovuttajille
Verihuolto alkaa luovuttajista - uudet verenluovuttajat ovat avainasemassa19.1.2026 07:30:00 EET | Tiedote
Vuonna 2025 verenluovutuksessa kävi 107 878 luovuttajaa. Kaikista kävijöistä uusia luovuttajia oli hieman alle 19 000. Miehet ohittivat ensimmäistä kertaa naiset uusien luovuttajien määrässä. Lisää uusia verenluovuttajia tarvitaan ja tämän vuoden tavoitteena on saada heitä 22 000.
Verenluovuttajia tarvitaan turvaamaan joulun ajan verihuoltoa10.12.2025 07:05:00 EET | Tiedote
Veripalvelu kutsuu tällä hetkellä luovuttajia varaamaan aikoja etukäteen jouluviikolle, sillä sairaaloissa tarvitaan verivalmisteita joulun ja uuden vuoden ympärillä. Verivalmisteiden toimitusten kannalta etenkin jouluaattoa edeltävät päivät ja tapaninpäivä ovat kriittisen tärkeitä.
Väitöstutkimus: Kokoverivalmiste lupaava vaihtoehto verenvuotopotilaiden ensihoidossa4.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Sanna Susilan väitöskirjatutkimus osoittaa, että kokoverivalmiste voi olla tehokas vaihtoehto vakavasti vuotavien potilaiden sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme