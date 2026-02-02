Verenluovutusta Åbo Svenska Teaterin Päänäyttämöllä 5. helmikuuta

Veripalvelun tavoitteena on saada yli 20 000 uutta verenluovuttajaa vuonna 2026.

"Turussa on 40 000 opiskelijaa, mikä tarkoittaa valtavaa potentiaalia korkeakoulujen välisen yhteistyön vahvistamiseen. Opiskelijajärjestöt tekevät arvokasta työtä osallistumalla tähän verenluovutuskampanjaan", sanoo Pekka Kukko, Veripalvelun aluepäällikkö Turussa.

Teatterin ja Veripalvelun yhteistyö käynnistyi vuonna 2017 ja oli menestys heti alusta alkaen. Nyt verenluovutustilaisuus järjestetään teatterin lavalla yhdeksännen kerran. Tänä vuonna kyseessä on samalla viimeinen kerta pitkään aikaan, kun verenluovutus voidaan järjestää teatteritalossa, sillä teatteri peruskorjataan vuosina 2027–2028 ja ÅST siirtyy tuolloin väliaikaisesti Taiteen taloon.

"Åbo Svenska Teaterille yhteiskunnallinen osallistuminen on tärkeää, ja yhteistyö Veripalvelun kanssa tällä tavalla on sekä ainutlaatuista että merkityksellistä. Jokaisen, joka haluaa yhdistää hyvän teon ja tunteen siitä, miltä tuntuu olla teatterin näyttämöllä, kannattaa tulla mukaan nyt – ennen kuin teatteritalo remontoidaan", sanoo ÅST:n viestintävastaava Tove Virta.

Ainutlaatuinen ympäristö verenluovutukselle

Teatteri takaa verenluovutukselle tavallisesta poikkeavat puitteet. Tilaisuuden aikana teatterisali on kauniisti valaistu ja taustalla soi tuttuja musikaalisävelmiä. Veripalvelu tarjoaa verenluovuttajille muun muassa munkkeja, smoothieita, kahvia ja teetä.

Teatterin Päänäyttämölle saavutaan kulissien takaa, eli sisäänkäynnin kautta, joka sijaitsee Hansakorttelin puolella.





Kuka voi luovuttaa?

Suurin osa verenluovutusikäisistä sopii verenluovuttajiksi. Ensimmäistä kertaa verta voi luovuttaa 18–59-vuotiaana, ja jo aiemmin luovuttaneet voivat jatkaa 70-vuotiaaksi asti.

Oman luovutussoveltuvuutensa voi testata helposti osoitteessa sovinkoluovuttajaksi.fi.