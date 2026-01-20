Tulli muistuttaa: netistä tilattu ravintolisä voi olla lääke – tarkista rajoitukset ennen tilaamista

Jos ravintolisä luokitellaan lääkkeeksi, sitä ei saa tilata Suomeen ETA-maiden ulkopuolelta. ETA-maista lääkkeitä voi tilata, mutta tilaamisessa on rajoituksia. Reseptilääkkeitä voi tilata vain, jos on resepti eli lääkemääräys kyseiseen lääkkeeseen. Lisäksi lääkkeitä voi tilata enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän. Vaikka verkkokauppa olisi suomenkielinen, se voi todellisuudessa sijaita ETA-alueen ulkopuolella, kuten Aasiassa, joten tilaajan on syytä olla tarkkana.

Nettitilaajan on myös hyvä huomioida, että eri maiden välillä on eroja siinä, mitkä tuotteet luokitellaan lääkkeiksi. Tuote, jota ulkomaisessa verkkokaupassa mainostetaan ravintolisänä, voidaan Suomessa luokitella lääkkeeksi. Jos ei ole varma, onko kyseessä lääke vai ei, niin asian voi tarkistaa Fimean lääkeluettelosta. Fimea vastaa lääkkeiden luokittelusta, ja Tulli rajoitusten valvonnasta. Laittomia lääkkeitä tilatessa voi syyllistyä lääkerikkomukseen tai -rikokseen.

Tulli muistuttaa myös, että ravintolisien hankkiminen ulkomailta ei välttämättä ole turvallista. Netistä tilatusta ravintolisästä voi olla vaikea tietää etukäteen, mitä se sisältää ja mikä sen vaikutus on.

Lisätietoja

Ravintolisien tilaaminen netistä (tulli.fi)

Lääkkeiden tilaaminen netistä (tulli.fi)