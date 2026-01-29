Like Kustannus

Kaupungin keskellä olevaan metsään katoaa tyttö, eikä kukaan tunnu välittävän – Tiina Raevaaran kylmäävä sarjanavaus vie pikkukaupungin pimeyteen

Tiina Raevaaran Kaupunki jonka keskellä on metsä on Tuonijoki-sarjan ensimmäinen osa. Kirja kertoo nousukauden varjopuolista ja sen juoni ulottuu 1980-luvun lopulta nykypäivään. Raevaara on ammentanut kirjaan runsaasti elementtejä omasta lapsuudestaan ja nuoruudestaan 1980–90-luvuilla. 

Tiina Raevaara: Kaupunki jonka keskellä on metsä (LIKE, 2026)
– 90-luvun alussa nuorisokulttuuri kiihtyi ja muuttui nopeasti. Nuorisosta – ja nuorisoa – varoiteltiin ja heistä oltiin huolissaan, eivätkä vanhmmat pysyneet muutoksessa mukana. Toisaalta silloin mentiin kohti kaikkea uutta, avointa ja hienoa, nyt ollaan taas palaamassa takaisin synkkiin aikoihin, Tiina Raevaara pohtii.

Kaupunki jonka keskellä on metsä -romaanissa Päivi selvittelee äitinsä jäämistöä ja törmää leikekirjaan, jonka otsikot vievät hänet 1980-luvulle: Tuonijoki. Useampi vaiettu kuolemantapaus, parhaan ystävän selittämätön katoaminen sekä Kaikkien lintujen metsä, jonka suojissa nuorison huhuttiin tekevän kauhistuttavia asioita. 

Tapahtumasarja, jonka keskellä Päivi kasvoi, palaa hänen elämäänsä yhtä todellisena kuin kaikki tapahtuisi uudelleen. Hän päättää viimeinkin palata kaupunkiin ja selvittää, mitä hänen ystävälleen tapahtui vuosikymmeniä sitten. 

Kaupunki jonka keskellä on metsä kertoo 80-luvun nousukauden varjopuolista. Perheillä saattoi mennä todella huonosti, mutta yhteiskunta sulki siltä silmänsä, Tiina Raevaara sanoo.

– Olen nyt keski-ikäisenä tajunnut, kuinka synkkiä asioita joissain tutuissa perheissä tuolloin tapahtui ja kuinka tiukasti niistä vaiettiin. Tuohon aikaan lasten ja aikuisten maailmat pidettiin hyvin erillään: aikuiset eivät kertoneet lapsille, mitä todella oli tekeillä, ja lapset keksivät siksi omat totuutensa. Toisaalta aikuisilla ei ollut aavistustakaan, mitä lapset ja nuoret kohtasivat liikkuessaan kaupungin metsiköissä ja kaduilla. Aikakausi oli tietenkin myös toiveikkuuden aikaa: kylmä sota loppui vähitellen, rajat aukenivat, maailma oli nuorille avoinna, Raevaara kuvaa kirjan tapahtumiin liittynyttä syntyprosessia.

Kriitikot ovat luonnehtineet Raevaaraa mestarilliseksi trilleristiksi ja kauhuromantiikan kuningattareksi, ja hän on lukuisilla palkinnoilla huomioitu kirjailija. Raevaaralta on aiemmin ilmestynyt 11 romaania ja viisi tietokirjaa. ​Kaupunki jonka keskellä on metsä avaa uuden Tuonijoki-sarjan, joka yhdistää psykologisen jännityksen ja hiipivän kauhun saumattomasti. 

Kaupunki jonka keskellä on metsä julkaistaan 10.2.2026.

Teos julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Anniina Piiparinen.

Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

