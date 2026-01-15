Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Niina Afflecht nimitetty Danske Bank Suomen viestintäjohtajaksi

2.2.2026 10:30:00 EET | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Tiedote

Jaa

Danske Bank Suomen viestintäjohtajaksi on nimetty Niina Afflecht 2. helmikuuta 2026 alkaen. Afflecht siirtyy tehtävään tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö EY:ltä.

Danske Bank Suomen viestintäjohtaja Niina Afflecht
Danske Bank Suomen viestintäjohtaja Niina Afflecht

Niina Afflechtilla on pitkä ja monipuolinen kokemus viestinnästä, markkinoinnista ja johdon neuvonannosta. Hän on aiemmin toiminut strategisissa viestinnän johtotehtävissä EY:llä, OP:lla, Nokialla ja Elisalla. Afflecht (KTM) kuuluu Danske Bank Suomen maajohtoryhmään.

”Olen iloinen saadessani toivottaa Niinan tervetulleeksi Danske Bankin Suomen maajohtoryhmään. Niinan monipuolinen kokemus ja vahva osaaminen viestinnän johtamisesta tukevat hyvin kunnianhimoista kasvustrategiaamme Suomessa, jossa viestinnällä on oma roolinsa osana arvoketjua, sanoo Danske Bank Suomen maajohtaja Jens Wiklund.

Niina Afflechtia motivoi tehtävässä Danske Bankin monipuolisuus pankkina. Danske Bank kannustaa suomalaisia oivaltamaan oman talouden mahdollisuudet ja tavoittelemaan vaurastumista sekä taloudellista mielenrauhaa. Henkilöasiakkaiden lisäksi pankki palvelee kaiken kokoisia yrityksiä.

”Danske Bankilla on merkittävä rooli suomalaisten kuluttajien ja yritysten arjessa. On inspiroivaa päästä viestimään pankin monipuolisista palveluista, kasvattamaan tunnettuutta sekä vahvistamaan Danske Bankin ja sen asiantuntijoiden roolia julkisessa keskustelussa ja sisäisesti”, sanoo Afflecht.

Avainsanat

danske bankviestintäjohtajaniina afflechtnimitys

Yhteyshenkilöt

Danske Bankista

Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia. 

Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. danskebank.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye