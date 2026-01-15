Niina Afflecht nimitetty Danske Bank Suomen viestintäjohtajaksi
2.2.2026 10:30:00 EET | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Tiedote
Danske Bank Suomen viestintäjohtajaksi on nimetty Niina Afflecht 2. helmikuuta 2026 alkaen. Afflecht siirtyy tehtävään tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö EY:ltä.
Niina Afflechtilla on pitkä ja monipuolinen kokemus viestinnästä, markkinoinnista ja johdon neuvonannosta. Hän on aiemmin toiminut strategisissa viestinnän johtotehtävissä EY:llä, OP:lla, Nokialla ja Elisalla. Afflecht (KTM) kuuluu Danske Bank Suomen maajohtoryhmään.
”Olen iloinen saadessani toivottaa Niinan tervetulleeksi Danske Bankin Suomen maajohtoryhmään. Niinan monipuolinen kokemus ja vahva osaaminen viestinnän johtamisesta tukevat hyvin kunnianhimoista kasvustrategiaamme Suomessa, jossa viestinnällä on oma roolinsa osana arvoketjua, sanoo Danske Bank Suomen maajohtaja Jens Wiklund.
Niina Afflechtia motivoi tehtävässä Danske Bankin monipuolisuus pankkina. Danske Bank kannustaa suomalaisia oivaltamaan oman talouden mahdollisuudet ja tavoittelemaan vaurastumista sekä taloudellista mielenrauhaa. Henkilöasiakkaiden lisäksi pankki palvelee kaiken kokoisia yrityksiä.
”Danske Bankilla on merkittävä rooli suomalaisten kuluttajien ja yritysten arjessa. On inspiroivaa päästä viestimään pankin monipuolisista palveluista, kasvattamaan tunnettuutta sekä vahvistamaan Danske Bankin ja sen asiantuntijoiden roolia julkisessa keskustelussa ja sisäisesti”, sanoo Afflecht.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mediapuhelin arkisin klo 9–16ViestintäPuh:050 422 6644
Danske Bankista
Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia.
Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. danskebank.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Tutkimus: Suurituloiset ja nuoret eivät pelkää riskiä – suomalaisten riskinottohalukkuus säästämisessä ja sijoittamisessa on kasvanut15.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Riskinottohalukkuus suomalaisten keskuudessa on kasvanut, ja jopa 28 prosenttia Danske Bankin Sijoittavat suomalaiset 2025 -kyselytutkimukseen vastanneista kertoo riskinottohalukkuutensa olevan kohtalaisella tasolla. Suurin riskinottohalukkuus on henkilöillä, joilla varallisuutta on enemmän.
Vuosi 2026 tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisyritysten kasvulle8.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Kuluttajien kasvava ostovoima, teollisuuden tilausmäärien nousu ja viennin vahvistuminen lupaavat suomalaisille yrityksille valoisampia näkymiä vuodelle 2026.
Osinkokeväästä ennustetaan hyvää – kokonaispotti voi ylittää viime vuoden osinkohuipun30.12.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Danske Bankin arvion mukaan osinkopottiin vaikuttaa erityisesti Fortumin osingon pieneneminen.
Ennuste: Asuntojen hinnat nousevat ensi vuonna maltillisesti12.12.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Danske Bankin tuoreen asuntomarkkinakatsauksen mukaan asuntojen hinnat kääntyvät 0,8 prosentin nousuun ensi vuonna. Rakentamisen piristyminen odotuttaa itseään.
Tutkimus: Miehillä on naisiin verrattuna lähes kaksinkertainen tili- ja sijoitusvarallisuus10.12.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Danske Bankin Sijoittavat suomalaiset 2025 -kyselytutkimuksen mukaan miesten tili- ja sijoitusvarallisuus on keskimäärin lähes kaksinkertainen naisten varoihin verrattuna, vaikka miehet ja naiset ovat miltei yhtä aktiivisia sijoittajia ja säästäjiä. Myös miesten ja naisten tavoissa sijoittaa on huomattavia eroja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme