Niina Afflecht nimitetty Danske Bank Suomen viestintäjohtajaksi

Niina Afflechtilla on pitkä ja monipuolinen kokemus viestinnästä, markkinoinnista ja johdon neuvonannosta. Hän on aiemmin toiminut strategisissa viestinnän johtotehtävissä EY:llä, OP:lla, Nokialla ja Elisalla. Afflecht (KTM) kuuluu Danske Bank Suomen maajohtoryhmään.

”Olen iloinen saadessani toivottaa Niinan tervetulleeksi Danske Bankin Suomen maajohtoryhmään. Niinan monipuolinen kokemus ja vahva osaaminen viestinnän johtamisesta tukevat hyvin kunnianhimoista kasvustrategiaamme Suomessa, jossa viestinnällä on oma roolinsa osana arvoketjua, sanoo Danske Bank Suomen maajohtaja Jens Wiklund.

Niina Afflechtia motivoi tehtävässä Danske Bankin monipuolisuus pankkina. Danske Bank kannustaa suomalaisia oivaltamaan oman talouden mahdollisuudet ja tavoittelemaan vaurastumista sekä taloudellista mielenrauhaa. Henkilöasiakkaiden lisäksi pankki palvelee kaiken kokoisia yrityksiä.

”Danske Bankilla on merkittävä rooli suomalaisten kuluttajien ja yritysten arjessa. On inspiroivaa päästä viestimään pankin monipuolisista palveluista, kasvattamaan tunnettuutta sekä vahvistamaan Danske Bankin ja sen asiantuntijoiden roolia julkisessa keskustelussa ja sisäisesti”, sanoo Afflecht.