Kela avaa uuden rahoituksen sairauksien ehkäisyn ja sairausvakuutuksen kehittämiseen – hakuaika alkaa 2.2.

Kelan uusi, sosiaalivakuutuksen kehittämiseen myönnettävä rahoitus on haettavissa 2.2.2026 alkaen. Rahoitushaussa on neljä ennalta määriteltyä teemaa. Rahoituspäätökset tehdään toukokuussa ja julkistetaan kesäkuussa.
Kela avaa helmikuussa uuden rahoituksen, jota myönnetään sosiaalivakuutuksen kehittämiseen. Rahoitus on tarkoitettu nimenomaan sairauksien ehkäisyn ja sairausvakuutuksen kehittämiseen. Rahoitusta voi hakea 2.2.–8.3.2026.
Sosiaalivakuutuksen kehittämiseen myönnettävää rahoitusta voivat hakea julkisen ja yksityisen sektorin toimijat. Rahoitusta ei myönnetä yksityisille henkilöille tai yksittäiselle toiminimelle.
Vuoden 2026 rahoitushaun teemat
Vuoden 2026 rahoitushaussa on neljä teemaa:
- Selvitys vammaisetuuksista
- Päätöksentuki ja automaatio sähköisten lausuntojen laatimisessa
- Suun terveydenhuollon sairaanhoitokorvaukset
- Työterveyshuollon sisällön kehityksen vaikutukset työkykyyn vaikuttaviin sairauksiin.
Tarkemmat tiedot jokaisesta teemasta voi lukea Kelan verkkosivuilta. Verkkosivuilla on myös hakuopas ja lomakkeet rahoituksen hakemiseen.
Rahoituspäätökset tehdään toukokuussa ja julkistetaan kesäkuussa.
Rahoituksen myöntäminen perustuu lakiin Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (KKRL). Uusi rahoitus on osa Kelan kehittämis- ja tutkimusrahoitusta, johon kuuluvat myös kuntoutuksen kehittämisrahoitus sekä tutkimusrahoitus.
Jos sinulla on kysyttävää uudesta rahoitushausta, lähetä kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen kkrl.muusosiaalivakuutus@kela.fi.
