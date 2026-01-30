Luomukorvaus nousi vuoden alussa
2.2.2026 08:00:00 EET | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Luomukorvauksen tukitasoja on korotettu noin 15 prosenttia vuoden 2026 alusta. Korotus on osa Suomen yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman (CAP) muutosta.
Luomukorvauksen tukitasot vuoden 2026 alusta lähtien ovat:
- kotieläintuotanto 150 € / ha
- peltokasvit 184 € / ha
- avomaanvihannekset 679 € / ha
Luomukorvauksen noston toivotaan parantavan luomutuotannon edellytyksiä ja lisäävän tuotantoa. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen maaseutuyksikön ryhmäpäällikkö Teija Nielsen muistuttaa, että luomuun pääsee mukaan jatkossakin.
– Nousevat tukitasot vahvistavat luomutuotannon roolia luonnon monimuotoisuuden ja maaperän hyvinvoinnin edistämisessä. Hyvinvoiva maaperä tukee parempia satoja ja auttaa tasoittamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kuten runsaita sateita ja kuivuusjaksoja.
Suomen CAP-suunnitelman kansallinen tavoite on, että 20 prosenttia viljelyalasta olisi luomutuotannossa vuonna 2027, mutta tavoitteen saavuttaminen näyttää epävarmalta. Ruokaviraston ennakkotietojen mukaan luomuviljelyssä on tänä vuonna koko maassa noin 14 prosenttia peltoalasta (307 000 hehtaaria).
Lounais-Suomessa luomutuotannossa on noin 46 000 hehtaaria, joka vastaa 10 prosenttia Lounais-Suomen peltoalasta. Varsinais-Suomessa on luomuhehtaareja 33 000 ja Satakunnassa 12 700. Lounais-Suomen luomuhehtaarit kattavat 14 prosenttia koko Suomen luomutuotannossa olevasta alasta.
