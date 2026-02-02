Kiinteistömanageri Retta yhdistyy Cobblestonen kanssa

Retta-konserni kuuluu johtaviin kiinteistöjohtamisen palveluyrityksiin Suomessa ja Ruotsissa. Cobblestone Property Management on vahva kiinteistöjohtamisen palveluiden tarjoaja Tanskassa. Molemmat yritykset palvelevat institutionaalisia ja yksityisiä kiinteistösijoittajia. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 77 miljoonaa euroa. Yritysten palveluksessa on runsaat 800 kiinteistöjohtamisen ammattilaista 19 paikkakunnalla Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

– Yhdistyminen antaa meille eväitä rakentaa Pohjoismaiden johtava ja yhtenäisin kiinteistöjohtamisen palvelukokonaisuus, Retta-konsernin konsernijohtaja Kari Virta kiteyttää.

– Olemme tunnistaneet, että sekä kansainvälisillä että paikallisilla asiakkailla Pohjoismaissa on tarvetta vahvalle kumppanille, joka tarjoaa asiakaslähtöistä, yhtenäistä ja korkealaatuista palvelua kaikilla markkinoilla. Asiakkaat odottavat erityisesti kyvykkyyttä kehittää datalähtöisiä palveluita. Yhdistyminen tuo meille lisää kehitysresursseja, ja sekä molemmat organisaatiot että asiakkaamme hyötyvät parhaiden osaamisten ja kokemusten jakamisesta, Kari Virta kertoo.

– Retta ja Cobblestone ovat tutkineet erilaisia strategisia vaihtoehtoja Pohjoismaissa. Nyt olemme löytäneet kumppanin, jonka kanssa näkemykset palveluiden kehittämisestä, yrityskulttuurista ja arvoista osuvat yhteen, toteaa Retta Oy:n (Retta Management) Suomen-maajohtaja Minna Toiviainen.

– Tämän suuremman pohjoismaisen konsernin avulla meillä on voimaa uudistaa toimialaa sekä tarjota yhtenäisiä palveluita asiakkaillemme kaikilla markkinoilla, Minna Toiviainen jatkaa.

Uuden konsernin nimeksi tulee INNA

Kaupan myötä konsernin nimeksi tulee INNA. Brändi otetaan käyttöön kaikissa kolmessa maassa kevään aikana.

INNA:n johtoryhmän muodostavat konsernin toimitusjohtaja Kari Virta sekä maajohtajat Minna Toiviainen Suomessa, Cecilia Nilsson Ruotsissa ja Ashkan Ahmadinia Tanskassa. Konsernin pääomistaja on pääomasijoitusyhtiö Adelis.

INNA:n johtoa tukee hallitus, jossa on mittavaa kokemusta ja asiantuntemusta kiinteistöalasta sekä strategisesta johtamisesta. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Magnus Meyer sekä Patrik Attemark, Rasmus Molander ja John-Matias Uuttana.

– Nimi INNA kertoo, keitä me olemme ja miten toimimme – kiinteistöalaan sitoutuneita ammattilaisia, jotka puhuvat suoraan, pitävät minkä lupaavat ja tähtäävät koko ajan parempaan palveluun. Toimintamallimme perustuu markkinatietoon, strategiseen ajatteluun ja laajaan kokemukseen, toteavat Minna Toiviainen, Cecilia Nilsson ja Ashkan Ahmadinia.

Lisätietoja:

Kari Virta, toimitusjohtaja, Retta-konserni kari.virta@rettamanagement.fi, 040 7511 853

Ashkan Ahmadinia, toimitusjohtaja Cobblestone A/S, aah@cobblestone.dk, +45 215 16740

Rasmus Molander, Co-Managing Partner, Adelis Equity Partners, rasmus.molander@adelisequity.com, +46 70-823 7433

INNA muodostui, kun Retta ja Cobblestone yhdistyivät. Pohjoismainen toimintamallimme tarkoittaa suoraa keskustelua, luotettavaa palvelua ja jatkuvaa parantamista. Markkinatieto ohjaa strategiaamme, päätökset tehdään strategisen ajattelun pohjalta ja kokemus takaa suorituskyvyn – me olemme sitoutuneita kiinteistöjohtamisen maailmaan.

Retta on pohjoismainen asiantuntijapalvelukonserni, ja olemme erikoistuneet asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen välitykseen sekä hallintaan. Tuotamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia palveluita ja ratkaisuja asumisen ja toimitilasektorin kiinteistöpalveluissa. Retta-konserniin kuuluvat Suomessa Retta Management ja Ruotsissa Retta AB, ja niiden palveluksessa on noin 600 kiinteistöjohtamisen ammattilaista. Lue lisää https://rettamanagement.fi ja https://retta.se

Cobblestone lyhyesti

Cobblestone Property Management tuntee Tanskan kiinteistömarkkinat perusteellisesti. Yhtiö tarjoaa sekä institutionaalisille että yksityissijoittajille täyden palvelun kiinteistönhallintaa, johon kuuluu muun muassa kiinteistönhallinta, kiinteistötalouden johtaminen ja kunnossapidon suunnittelu. Cobblestone hallinnoi kaikenlaisia ​​kiinteistöjä, ja erityisosaamista on muun muassa vähittäiskaupan ja kiinteistökehityksen hankkeissa. Cobblestonella työskentelee noin 225 kiinteistöjohtamisen ammattilaista. Lue lisää https://cobblestone.dk