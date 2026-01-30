Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 29.1.2026 21:00:32 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 29.1.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Leinonkatu, Äänekoski Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin rakennuspaloon Äänekoskelle. Kohteessa ilmoittaja oli havainnut savua 3-kerroksisen kerrostalon porrashuoneessa ja palovaroittimen soivan. Kerrostalon yhdessä huoneistossa oli syttynyt palo. Pelastuslaitos sammutti palon nopeasti ja jälkisammutustyöt kestävät vielä arviolta 21:30 asti. Syttyneessä huoneistossa ei ollut syttymishetkellä ketään ja palon vahingot rajoittuivat yhteen huoneeseen. Porrashuoneen muut asukkaat olivat poistuneet omatoimisesti ennen pelastuslaitoksen saapumista. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112