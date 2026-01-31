Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
31.1.2026 06:49:02 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Jatkotiedote 31.01.2025
Rakennuspalo; keskisuuri, Koivukuja Jyväskylä
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Koivukujalle Jyväskylään.
Kohteessa rintamamiestalo täyden palon vaiheessa. Pelastuslaitos sammuttaa paloa.
Sammutustyöt tulevat jatkumaan useamman tunnin ajan.
Jatkotiedote:
Pelastuslaitos suorittaa kohteessa jälkisammutusta, joka tulee kestämään vielä useamman tunnin ajan. Alueella liikkuu paljon hälytysaoneuvoja läpi aamun. Pelastuslaitos tiedottaa asiasta lisää, kunnes sammutustyöt saatu päätökseen.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
