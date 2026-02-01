Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 31.1.2026 17:02:30 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 31.1.2026 Rakennuspalo; keskisuuri, Koivukuja Jyväskylä Jatkotiedote Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Koivukujalle Jyväskylässä, klo. 01.31. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen oli rintamamiestalo täydenpalon vaiheessa. Sammutus ja raivaustoimet jatkuivat pitkälle iltapäivään. Onnettomuudessa ei ollut loukkaantuneita. Rakennus kärsi merkittäviä vahinkoja ja tuhoutui osittain. Pelastustoimet kohteessa ovat päättyneet.