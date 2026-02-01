Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
1.2.2026 10:49:49 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 1.2.2026
RAKENNUSPALOT KESKI-SUOMEN ALUEELLA
Laukaan rakennuspalossa kyseessä 80m2 ulkorakennus, joka tuhoutuu kokonaan palossa. Tilanteesta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja. Jälkisammutustöissä toimii kuusi pelastuslaitoksen yksikköä.
Klo 10.25 hälytys rakennuspalosta Jyväskylässä Vellamonkadulla. Rakennustyömaalla havaittu savua. Kohteessa havaittiin rakennuslämmittimistä aiheutuneen vesihöyryä, ei paloa kohteessa. Tehtävään hälytettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä.
Laukaan rakennuspaloa koskien viimeinen tiedote pelastustoiminnan päättyessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.2.2026 10:16:32 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.2.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI LAUKAA Pelastuslaitos sai tehtävän keskisuuresta rakennuspalosta Pienlahdentielle Laukaassa. Mökkirakennus pihapiirissä palaa. Kohteessa on kuusi pelastuslaitoksen yksikköä, sammutustyöt käynnissä. Uusi tiedote klo 11.30 mennessä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote31.1.2026 17:02:30 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 31.1.2026 Rakennuspalo; keskisuuri, Koivukuja Jyväskylä Jatkotiedote Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Koivukujalle Jyväskylässä, klo. 01.31. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen oli rintamamiestalo täydenpalon vaiheessa. Sammutus ja raivaustoimet jatkuivat pitkälle iltapäivään. Onnettomuudessa ei ollut loukkaantuneita. Rakennus kärsi merkittäviä vahinkoja ja tuhoutui osittain. Pelastustoimet kohteessa ovat päättyneet.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote31.1.2026 06:49:02 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Jatkotiedote 31.01.2025 Rakennuspalo; keskisuuri, Koivukuja Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Koivukujalle Jyväskylään. Kohteessa rintamamiestalo täyden palon vaiheessa. Pelastuslaitos sammuttaa paloa. Sammutustyöt tulevat jatkumaan useamman tunnin ajan. Jatkotiedote: Pelastuslaitos suorittaa kohteessa jälkisammutusta, joka tulee kestämään vielä useamman tunnin ajan. Alueella liikkuu paljon hälytysaoneuvoja läpi aamun. Pelastuslaitos tiedottaa asiasta lisää, kunnes sammutustyöt saatu päätökseen. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote31.1.2026 02:09:49 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 31.01.2026 Rakennuspalo; keskisuuri, Koivukuja Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Koivukujalle Jyväskylään. Kohteessa rintamamiestalo täyden palon vaiheessa. Pelastuslaitos sammuttaa paloa. Sammutustyöt tulevat jatkumaan useamman tunnin ajan. Lisätietoja: klo 06.00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote30.1.2026 11:44:40 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 30.01.2026 Liikennevälinepalo pieni, Jyväskylä, Istuttajantie Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin liikennevälinepaloon Jyväskylän Istuttajantielle. Kohteessa mönkijä syttynyt palamaan, joka levitti palon viereiseen ajoneuvoon. Kolmas ajoneuvo kärsi savuvahinkoja. Palo saatu sammutettua ja leviäminen estettyä muihin ajoneuvoihin. Onnettomuudessa ei sattunut henkilövahinkoja. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme