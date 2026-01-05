Ilmainen pysäköinti tunturin juurella on suomalainen erikoisuus – maksullisuus on itsestäänselvyys useimmissa kansainvälisissä hiihtokeskuksissa

2.2.2026 06:38:00 EET | SPATY | Tiedote

Jaa

Suomi on ilmaisen rinnepysäköinnin luvattu maa, selviää SPATY ry:n selvityksestä. Siinä missä kansainvälisissä kohteissa pysäköinnistä maksetaan lähes aina, Suomessa vain Ruka ja Tahkoveloittavat autoilijoilta pysäköinnistä. SPATY:n mukaan maksuttomuus voi tarkoittaa menetettyjä tuloja ja huonompaa asiakaskokemusta ruuhkaisilla parkkipaikoilla

Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys SPATY ry:n selvitys paljastaa autoileville talvilomailijoille hätkähdyttävän eron: Suomessa yhdeksän kymmenestä hiihtokeskuksesta tarjoaa ilmaista pysäköintitilaa suosittujen hiihtokeskusten lähellä, kun taas kansainvälisissä kohteissa maksullinen pysäköinti on lähes poikkeuksetta sääntö. 

SPATY selvitti yhdentoista kansainvälisen ja yhdentoista kotimaisen hiihtokeskuksen pysäköintikäytännöt. Kontrasti on jyrkkä: ulkomailla yhdeksässä kohteessa yhdestätoista pysäköinti maksaa, Suomessa vain kahdessa. 

Kansainvälisten hiihtokeskusten pysäköintimaksuissa on valtavia eroja 

Kansainvälisissä hiihtokeskuksissa pysäköinti on maksullinen palvelu. Vain Itävallan Sant Anton ja Saalbach tarjoavat ilmaisen pysäköintimahdollisuuden.  

Maksullisten keskusten tuntihinnat vaihtelevat merkittävästi: 

  • Val Disere (Ranska): 2,58 €/h 

  • Åre ja Sälen (Ruotsi): 2,33 €/h 

  • Chamonix (Ranska): 1,3 €/h 

  • Les Arcs (Ranska): 1 €/h 

  • Cervino (Italia): 0,83 €/h 

  • Bansko (Bulgaria): 0,54 €/h 

  • Zugpitze (Saksa): 0,5 €/h 

“Kun katsoo hintahaitaria, jossa pysäköinti maksaa Bulgarian 54 sentistä Ranskan 2,58 euroon, huomaa yhden asian: hintaerot ovat suuret, mutta lähes kaikki veloittavat jotain”, SPATY ry:n hallituksen puheenjohtaja Christian Metsäranta huomauttaa. 

Suomalaiset hiihtokeskukset jättävät rahaa pöydälle 

Suomessa tilanne on päinvastainen. Suosituista hiihtokeskuksista esimerkiksi Ylläs, Levi, Himos, Vuokatti, Saariselkä, Pyhä, Ukkohalla, Vihti Ski ja Peuramaa tarjoavat kaikki ilmaisen pysäköintimahdollisuuden. Ainoastaan Ruka laskuttaa pysäköinnistä 1,50 euroa tunnissa ja Tahko euron. 

"Suomalaiset hiihtokeskukset jättävät rahaa pöydälle", Metsäranta sanoo. "Tässä menetetään mahdollisuus parantaa asiakaskokemusta. Maksullinen, valvottu pysäköinti ei ole vain keskuksen etu vaan myös autoilijan." 

Metsärannan mukaan Suomessa ajatellaan, että tilaa vielä riittää eikä maksullisuus tunnu välttämättömältä.  

“Kun kävijämäärät nousevat, maksullinen pysäköinti alkaa palvella molempia: hiihtokeskus saa tuloja kohteen kehittämiseen ja autoilija saa varmuuden siitä, että paikka löytyy silloinkin, kun rinteillä on tungosta.” 

Maksullisuus nopeuttaa pysäköintipaikkojen kiertoa 

Metsäranta painottaa, että maksullisilla pysäköintialueilla ruuhkat vähenevät. 

"Kun parkkipaikat maksavat, ne myös kiertävät. Maksullisella alueella kukaan ei jätä autoa seisomaan keskuksen parhaalle paikalle aivan rinteiden juureen koko viikoksi." 

SPATY:n viime kesäkuussa teettämä kyselytutkimus paljasti, että suomalaiset elävät pysäköinnin suhteen mielikuvitusmaailmassa: joka neljäs haluaisi maksaa alle 50 senttiä tunnilta kaupungin keskustassa. Metsärannan mukaan sama illuusio elää hiihtokeskuksissa: 

"Suomalaiset ovat tottuneet ilmaiseen pysäköintiin niin keskellä erämaata kuin keskellä kaupunkiakin. Mutta todellisuus on, että parkkipaikan ylläpito maksaa aina, oli kyse sitten Levin tai Helsingin keskustasta.” 

Pysäköintimaksut kansainvälisissä hiihtokeskuksissa*: 

Hiihtokeskus 

Maa 

Maksullista K/E 

Hinta/h (€) 

Sierra Nevada 

Espanja 

N/A 

Chamonix 

Ranska 

1,3 

Val Disere 

Ranska 

2,58 

Les Arcs 

Ranska 

Zugpitze 

Saksa 

0,5 

Cervino 

Italia 

0,83 

Sant Anton 

Itävalta 

Saalbach 

Itävalta 

Bansko 

Bulgaria 

0,54 

Åre 

Ruotsi 

2,33 

Sälen 

Ruotsi 

2,33 

Pysäköintimaksut kotimaisissa hiihtokeskuksissa* 

Hiihtokeskus 

Sijainti 

Maksullista K/E 

Hinta/h (€) 

Ylläs 

Kolari 

Levi 

Lappi 

Ruka 

Kuusamo 

1,5 

Tahko 

Kuopio 

Himos 

Jämsä 

Vuokatti 

Sotkamo 

Saariselkä 

Inari 

Pyhä 

Pelkosenniemi 

Ukkohalla 

Hyrynsalmi 

Vihti Ski 

Vihti 

Peuramaa 

Kirkkonummi 


* Hiihtokeskusten pysäköinnin hintatiedot on poimittu keskusten verkkosivuilta viikolla 3. 

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SPATY

Kysely: Joka neljäs suomalainen maksaisi pysäköinnistä mieluiten alle 50 senttiä tunnilta5.1.2026 07:25:00 EET | Tiedote

Suomalaiset ovat kitsaita maksamaan pysäköinnistä, paljastaa SPATY ry:n teettämä valtakunnallinen kyselytutkimus. 37 prosenttia autoilijoista pitää kohtuullisena tuntimaksuna vain 50 sentistä euroon, ja miltei neljäsosa haluaisi maksaa alle 50 senttiä tunnilta pysäköinnistä kaupungin keskustassa arkipäivänä. SPATY:n mukaan autoilijat elävät mielikuvitusmaailmassa, sillä parkkipaikkojen ylläpito tuottaa aina kustannuksia.

Maksullinen pysäköinti säästää potilaiden aikaa ja tuo lisätuloja hyvinvointialueille7.4.2025 07:35:00 EEST | Tiedote

Vaalien alla Suomessa käydään vilkasta keskustelua pysäköinnin maksullisuudesta. Vastakkain ovat mielikuva ilmaisesta pysäköinnistä "jokaisenoikeutena" ja todellisuus, jossa autojen määrä ylittää parkkipaikkojen määrän. Maksullinen pysäköinti vähentää ruuhkia, päästöjä ja parkkipaikan etsimiseen liittyvää stressiä, Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys SPATY ry muistuttaa. Pysäköinnin maksullisuus voi myös olla osaratkaisu hyvinvointialueiden talouskriisiin.

Invatunnus ei oikeuta pysäköimään mihin tahansa – tarkista aina yksityisalueen ehdot26.8.2024 07:15:00 EEST | Tiedote

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus, eli invatunnus, tuo mukanaan merkittäviä oikeuksia liikenteessä, mutta SPATY ry:n jäsenyritysten mukaan sen käyttöön liittyy myös epäselvyyttä. Moni autoilija ei tiedä, että invatunnuksella ei saa pysäköidä minne tahansa. Yksityisalueilla invatunnus ei automaattisesti oikeuta pysäköimään kaikkialle, ja säännöt vaihtelevat alueittain. Tunnuksen haltijan onkin syytä selvittää, millaiset pysäköintiehdot alueella on voimassa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye