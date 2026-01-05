Ilmainen pysäköinti tunturin juurella on suomalainen erikoisuus – maksullisuus on itsestäänselvyys useimmissa kansainvälisissä hiihtokeskuksissa
2.2.2026 06:38:00 EET | SPATY | Tiedote
Suomi on ilmaisen rinnepysäköinnin luvattu maa, selviää SPATY ry:n selvityksestä. Siinä missä kansainvälisissä kohteissa pysäköinnistä maksetaan lähes aina, Suomessa vain Ruka ja Tahkoveloittavat autoilijoilta pysäköinnistä. SPATY:n mukaan maksuttomuus voi tarkoittaa menetettyjä tuloja ja huonompaa asiakaskokemusta ruuhkaisilla parkkipaikoilla
Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys SPATY ry:n selvitys paljastaa autoileville talvilomailijoille hätkähdyttävän eron: Suomessa yhdeksän kymmenestä hiihtokeskuksesta tarjoaa ilmaista pysäköintitilaa suosittujen hiihtokeskusten lähellä, kun taas kansainvälisissä kohteissa maksullinen pysäköinti on lähes poikkeuksetta sääntö.
SPATY selvitti yhdentoista kansainvälisen ja yhdentoista kotimaisen hiihtokeskuksen pysäköintikäytännöt. Kontrasti on jyrkkä: ulkomailla yhdeksässä kohteessa yhdestätoista pysäköinti maksaa, Suomessa vain kahdessa.
Kansainvälisten hiihtokeskusten pysäköintimaksuissa on valtavia eroja
Kansainvälisissä hiihtokeskuksissa pysäköinti on maksullinen palvelu. Vain Itävallan Sant Anton ja Saalbach tarjoavat ilmaisen pysäköintimahdollisuuden.
Maksullisten keskusten tuntihinnat vaihtelevat merkittävästi:
-
Val Disere (Ranska): 2,58 €/h
-
Åre ja Sälen (Ruotsi): 2,33 €/h
-
Chamonix (Ranska): 1,3 €/h
-
Les Arcs (Ranska): 1 €/h
-
Cervino (Italia): 0,83 €/h
-
Bansko (Bulgaria): 0,54 €/h
-
Zugpitze (Saksa): 0,5 €/h
“Kun katsoo hintahaitaria, jossa pysäköinti maksaa Bulgarian 54 sentistä Ranskan 2,58 euroon, huomaa yhden asian: hintaerot ovat suuret, mutta lähes kaikki veloittavat jotain”, SPATY ry:n hallituksen puheenjohtaja Christian Metsäranta huomauttaa.
Suomalaiset hiihtokeskukset jättävät rahaa pöydälle
Suomessa tilanne on päinvastainen. Suosituista hiihtokeskuksista esimerkiksi Ylläs, Levi, Himos, Vuokatti, Saariselkä, Pyhä, Ukkohalla, Vihti Ski ja Peuramaa tarjoavat kaikki ilmaisen pysäköintimahdollisuuden. Ainoastaan Ruka laskuttaa pysäköinnistä 1,50 euroa tunnissa ja Tahko euron.
"Suomalaiset hiihtokeskukset jättävät rahaa pöydälle", Metsäranta sanoo. "Tässä menetetään mahdollisuus parantaa asiakaskokemusta. Maksullinen, valvottu pysäköinti ei ole vain keskuksen etu vaan myös autoilijan."
Metsärannan mukaan Suomessa ajatellaan, että tilaa vielä riittää eikä maksullisuus tunnu välttämättömältä.
“Kun kävijämäärät nousevat, maksullinen pysäköinti alkaa palvella molempia: hiihtokeskus saa tuloja kohteen kehittämiseen ja autoilija saa varmuuden siitä, että paikka löytyy silloinkin, kun rinteillä on tungosta.”
Maksullisuus nopeuttaa pysäköintipaikkojen kiertoa
Metsäranta painottaa, että maksullisilla pysäköintialueilla ruuhkat vähenevät.
"Kun parkkipaikat maksavat, ne myös kiertävät. Maksullisella alueella kukaan ei jätä autoa seisomaan keskuksen parhaalle paikalle aivan rinteiden juureen koko viikoksi."
SPATY:n viime kesäkuussa teettämä kyselytutkimus paljasti, että suomalaiset elävät pysäköinnin suhteen mielikuvitusmaailmassa: joka neljäs haluaisi maksaa alle 50 senttiä tunnilta kaupungin keskustassa. Metsärannan mukaan sama illuusio elää hiihtokeskuksissa:
"Suomalaiset ovat tottuneet ilmaiseen pysäköintiin niin keskellä erämaata kuin keskellä kaupunkiakin. Mutta todellisuus on, että parkkipaikan ylläpito maksaa aina, oli kyse sitten Levin tai Helsingin keskustasta.”
Pysäköintimaksut kansainvälisissä hiihtokeskuksissa*:
|
Hiihtokeskus
|
Maa
|
Maksullista K/E
|
Hinta/h (€)
|
Sierra Nevada
|
Espanja
|
K
|
N/A
|
Chamonix
|
Ranska
|
K
|
1,3
|
Val Disere
|
Ranska
|
K
|
2,58
|
Les Arcs
|
Ranska
|
K
|
1
|
Zugpitze
|
Saksa
|
K
|
0,5
|
Cervino
|
Italia
|
K
|
0,83
|
Sant Anton
|
Itävalta
|
E
|
-
|
Saalbach
|
Itävalta
|
E
|
-
|
Bansko
|
Bulgaria
|
K
|
0,54
|
Åre
|
Ruotsi
|
K
|
2,33
|
Sälen
|
Ruotsi
|
K
|
2,33
Pysäköintimaksut kotimaisissa hiihtokeskuksissa*
|
Hiihtokeskus
|
Sijainti
|
Maksullista K/E
|
Hinta/h (€)
|
Ylläs
|
Kolari
|
E
|
-
|
Levi
|
Lappi
|
E
|
-
|
Ruka
|
Kuusamo
|
K
|
1,5
|
Tahko
|
Kuopio
|
K
|
1
|
Himos
|
Jämsä
|
E
|
-
|
Vuokatti
|
Sotkamo
|
E
|
-
|
Saariselkä
|
Inari
|
E
|
-
|
Pyhä
|
Pelkosenniemi
|
E
|
-
|
Ukkohalla
|
Hyrynsalmi
|
E
|
-
|
Vihti Ski
|
Vihti
|
E
|
-
|
Peuramaa
|
Kirkkonummi
|
E
|
-
* Hiihtokeskusten pysäköinnin hintatiedot on poimittu keskusten verkkosivuilta viikolla 3.
Yhteyshenkilöt
Christian MetsärantaSPATY ry:n hallituksen puheenjohtajachristian.metsaranta@spaty.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SPATY
Kysely: Joka neljäs suomalainen maksaisi pysäköinnistä mieluiten alle 50 senttiä tunnilta5.1.2026 07:25:00 EET | Tiedote
Suomalaiset ovat kitsaita maksamaan pysäköinnistä, paljastaa SPATY ry:n teettämä valtakunnallinen kyselytutkimus. 37 prosenttia autoilijoista pitää kohtuullisena tuntimaksuna vain 50 sentistä euroon, ja miltei neljäsosa haluaisi maksaa alle 50 senttiä tunnilta pysäköinnistä kaupungin keskustassa arkipäivänä. SPATY:n mukaan autoilijat elävät mielikuvitusmaailmassa, sillä parkkipaikkojen ylläpito tuottaa aina kustannuksia.
Tarve yksityiseen pysäköinninvalvontaan kasvanut merkittävästi – Vihti, Nokia ja Kaarina kärjessä23.6.2025 07:56:04 EEST | Tiedote
Yksityisen pysäköinninvalvonnan tarve on kasvanut huomattavasti vuosina 2022–2024, erityisesti pienemmissä kaupungeissa kuten Vihdissä, Nokialla ja Kaarinassa. Kasvu johtuu kaupunkien yhdyskuntarakenteen kehityksestä ja siitä, että paikalliset kiinteistöjenhaltijat kunnista ottavat itse yhteyttä valvontayrityksiin.
Pysäköintialalla historiallinen murros vain viidessä vuodessa12.5.2025 06:38:00 EEST | Tiedote
Pysäköinnin digitalisoituminen on edennyt viime vuosina ennätystahtia. Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys SPATY ry tilastojen mukaan jo kahdeksan kymmenestä pysäköintimaksusta suoritetaan digitaalisesti, ja sähköiset pysäköintiluvat kattavat lähes puolet kaikista luvista. Muutos on ollut nopeaa erityisesti yksityissektorilla.
Maksullinen pysäköinti säästää potilaiden aikaa ja tuo lisätuloja hyvinvointialueille7.4.2025 07:35:00 EEST | Tiedote
Vaalien alla Suomessa käydään vilkasta keskustelua pysäköinnin maksullisuudesta. Vastakkain ovat mielikuva ilmaisesta pysäköinnistä "jokaisenoikeutena" ja todellisuus, jossa autojen määrä ylittää parkkipaikkojen määrän. Maksullinen pysäköinti vähentää ruuhkia, päästöjä ja parkkipaikan etsimiseen liittyvää stressiä, Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys SPATY ry muistuttaa. Pysäköinnin maksullisuus voi myös olla osaratkaisu hyvinvointialueiden talouskriisiin.
Invatunnus ei oikeuta pysäköimään mihin tahansa – tarkista aina yksityisalueen ehdot26.8.2024 07:15:00 EEST | Tiedote
Liikkumisesteisen pysäköintitunnus, eli invatunnus, tuo mukanaan merkittäviä oikeuksia liikenteessä, mutta SPATY ry:n jäsenyritysten mukaan sen käyttöön liittyy myös epäselvyyttä. Moni autoilija ei tiedä, että invatunnuksella ei saa pysäköidä minne tahansa. Yksityisalueilla invatunnus ei automaattisesti oikeuta pysäköimään kaikkialle, ja säännöt vaihtelevat alueittain. Tunnuksen haltijan onkin syytä selvittää, millaiset pysäköintiehdot alueella on voimassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme