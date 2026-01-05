Ilmainen pysäköinti tunturin juurella on suomalainen erikoisuus – maksullisuus on itsestäänselvyys useimmissa kansainvälisissä hiihtokeskuksissa

Invatunnus ei oikeuta pysäköimään mihin tahansa – tarkista aina yksityisalueen ehdot 26.8.2024 07:15:00 EEST | Tiedote

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus, eli invatunnus, tuo mukanaan merkittäviä oikeuksia liikenteessä, mutta SPATY ry:n jäsenyritysten mukaan sen käyttöön liittyy myös epäselvyyttä. Moni autoilija ei tiedä, että invatunnuksella ei saa pysäköidä minne tahansa. Yksityisalueilla invatunnus ei automaattisesti oikeuta pysäköimään kaikkialle, ja säännöt vaihtelevat alueittain. Tunnuksen haltijan onkin syytä selvittää, millaiset pysäköintiehdot alueella on voimassa.