Ystävälliset kohtaamiset ja luonto tekevät kansainväliset opiskelijat onnellisiksi Suomessa
2.2.2026 07:44:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote
Sujuvat arjen palvelut, turvallinen ympäristö ja ystävälliset kohtaamiset paikallisten kanssa ovat keskeisiä tekijöitä, jotka lisäävät kansainvälisten opiskelijoiden onnellisuutta Suomessa. Tämä käy ilmi tuoreesta Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa tehdystä tutkimuksesta, jossa seurattiin kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden hyvinvointia useiden kuukausien ajan.
Tutkimus vastaa kasvavaan huoleen siitä, että moni kansainvälinen opiskelija kokee yksinäisyyttä ja sopeutumisvaikeuksia vaihto- ja liikkuvuusjaksojensa aikana.
Toisin kuin aiemmat tutkimukset, jotka ovat keskittyneet lyhyisiin lomamatkoihin, tässä tarkasteltiin pidempiaikaista arkea uudessa maassa. Opiskelijat olivat samanaikaisesti sekä opiskelijoita että osa-aikaisia matkailijoita.
Onnellisuus ei tulosten mukaan pysy tasaisena koko oleskelun ajan. “Alkuvaiheen innostus vaihtuu usein sopeutumisen haasteisiin, jolloin ympäristön merkitys korostuu. Ystävyyssuhteet, suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen ja luonnossa liikkuminen nousivat tärkeimmiksi onnellisuuden lähteiksi. Myös itseluottamuksen kasvu uusien kokemusten myötä vahvisti opiskelijoiden hyvinvointia”, kauppatieteiden maisteri Mohsin Abdur Rehman kuvaa.
Tutkimus on osa Rehmanin väitöstutkimusta. Hän väittelee aiheesta Oulun yliopistossa 6. helmikuuta.
Yksinkertaiset asiat, kuten toimiva joukkoliikenne ja ystävällinen asiakaspalvelu, vähensivät stressiä ja auttoivat rakentamaan luottamusta uuteen maahan. Erityistä kiitosta opiskelijat antoivat Suomen puhtaudelle, rauhallisuudelle ja turvallisuudelle.
Rehmanin mukaan onnellisuuskokemus on vahvasti subjektiivista eli yksilöt liittävät elettyihin kokemuksiinsa erilaisia merkityksiä. Opiskelijat kertoivat Suomessa oleskelustaan muun muassa näin:
“Oli ilta Helsingissä, ja näin veneestä auringonlaskun. Otin paljon kuvia, se oli todella kaunista, ja se hetki teki minut tosi onnelliseksi.” (Marek, oleskelun alku)
“Ensimmäisenä mieleeni tuli viimeinen matka Lappiin, koska se oli ehkä ensimmäinen asia, joka tuntui todella tyypilliseltä Suomelle. Se teki minut todella onnelliseksi, koska luonto oli aivan upeaa ja todella kaunista.” (Emilia, oleskelun loppu)
Rehmanin mukaan onnellisuus ei silti ole vain yksilöllinen kokemus. ”Se on myös pitkän aikavälin investointi, joka hyödyttää sekä Suomeen saapuvia opiskelijoita että koko yhteiskuntaa.”
Tutkimuksen mukaan Suomi voi vahvistaa asemaansa houkuttelevana opiskelumaana, kun tänne tulevien asiakaspolun jokaista vaihetta tuetaan, tarjotaan selkeää ohjeistusta ja emotionaalista tukea, rakennetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja annetaan mahdollisuuksia kokeiluihin ja kokemuksen käsittelyyn.
Tulokset tarjoavat konkreettisia keinoja yliopistoille, matkailualalle ja julkisille palveluille, miten ne voivat tukea kansainvälisten opiskelijoiden osallisuutta ja hyvinvointia.
Aineisto kerättiin seuraamalla 12:ta Suomessa opiskelevaa vaihto-opiskelijaa kolmessa vaiheessa eli oleskelun alussa, keskivaiheilla ja lopussa. Kahdestatoista opiskelijasta kymmenen asui Oulussa ja kaksi Tampereella. Ryhmässä oli yksi opiskelija Ranskasta, Kiinasta ja Italiasta kustakin sekä kolme opiskelijaa Tšekistä, Saksasta ja Espanjasta kustakin. Aineisto sisälsi haastatteluja, reflektiopäiväkirjoja ja lyhyitä videopohdintoja.
Tutkimus on julkaistu International Journal of Tourism Research -tiedejulkaisussa: Rehman, M.A., Oikarinen, E.L., & Söderlund, M. (2025).Understanding the sources of happiness in an extended tourism context: A longitudinal interpretative phenomenological analysis.
https://doi.org/10.1002/jtr.70139
Mohsin Abdur Rehman väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 6.2.2026. Markkinoinnin alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Asiakaskokemuspolku laajennetuissa palvelukonteksteissa (Customer experience journey in extended service contexts). Väitöskirja
Vastaväittäjänä toimii tohtori Anu Helkkula Hankenista ja kustoksena apulaisprofessori Mari Juntunen. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopistossa Linnanmaalla salissa TA105 klo 12 ja sitä voi seurata etäyhteydellä https://oulu.zoom.us/j/62068686494
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Väitöskirjatutkija Mohsin Abdur Rehman, p. 0414868627, Mohsin.AbdurRehman@oulu.fi
Yliopistotutkija Eeva-Liisa Oikarinen, p. 0503506084, eeva-liisa.oikarinen@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Anna-Maria Hietapelto, p. 0407650015, anna-maria.hietapelto@oulu.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on yli 18 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
Tiede, taide, kulttuuri ja kansalaistiede yhdistyvät Oulun yliopiston kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa2.2.2026 06:58:00 EET | Tiedote
Oulun yliopisto on mukana luomassa unohtumatonta kulttuuriohjelmaa Oulussa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden aikana. Tarjonta on runsasta. Vuonna 2026 haluamme elävöittää tapahtumilla Oulun yliopiston kampuksia, tuoda esille kansainvälisen yhteisömme tuottamia monipuolisia kulttuuri- ja tiede-elämyksiä, lisätä kohtaamisia monialaisen tiedeyhteisön ja kaupunkilaisten välillä ja tuoda kulttuuria tiiviimmäksi osaksi yliopistoyhteisömme arkea. Tapahtumien kohderyhminä ovat eri-ikäiset kaupunkilaiset, matkailijat sekä yliopiston opiskelijat, työntekijät, alumnit ja yhteistyötahot.
Giellagas-instituutti tarjoaa merkkivuonnaan koko vuoden kestävän yleisöluentosarjan29.1.2026 08:39:00 EET | Tiedote
Oulun yliopiston Giellagas-instituutti viettää kuluvana vuonna 25-vuotisjuhlavuottaan. Vuoden aikana instituutti järjestää yleisöluentosarjan ja paljon muita saamelaista tiedettä ja taidetta esitteleviä tapahtumia. Merkkivuoden vietto alkaa juhlaseminaarilla 11. helmikuuta.
Militarismi väittelyn aiheena Oulun yliopiston Puolesta & Vastaan -sarjassa28.1.2026 09:44:00 EET | Tiedote
"Suomi on muuttunut militaristiseksi" on Puolesta & Vastaan – vahvoja väitteitä, perusteltua puhetta -sarjan väite. Tilaisuus pidetään keskiviikkona 4. helmikuuta klo 17.30 Oulun keskustakirjasto Saaressa.
Selvitys: Kuljetuspalveluiden uudet ratkaisut vahvistavat maaseutualueiden elinvoimaa28.1.2026 07:07:00 EET | Tiedote
Maaseutumaisten alueiden on sopeuduttava väestörakenteen muutokseen väestön vähetessä ja ikääntyessä, mikä voi ilman toimenpiteitä johtaa supistuvan kehityksen kierteeseen. Samanaikaisesti kehitykseen voidaan vaikuttaa panostamalla elinvoimaisuutta ja hyvinvointia lisääviin muutostekijöihin.
Vetylaturi lataa kännykät ja läppärit ti 10.2.2026 Oulun Vetytutkimuspäivässä – Vetytalous tukemaan arktisen alueen kestävyyttä28.1.2026 05:21:00 EET | Tiedote
Oulun yliopisto kokoaa vetytutkimuksen kansainväliset asiantuntijat vetytutkimuspäivään ti 10.2.2026. Puheenvuoroissa kuullaan, miten vetytalous ja -tutkimus nivoutuvat osaksi laajempaa pohjoisten alueiden kestävyyttä. Tutkijat esittelevät vetytutkimuksen edistysaskelia, kuten teräksen iskukuumentaminen, vetyplasman hallinta ja aurinkovetyreaktori. Toimittajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme