Applen puhelimet kasvattivat suosiotaan tammikuussa – talvitarjoukset pitivät laitekaupan vauhdissa
2.2.2026 08:00:00 EET | Telia Finland Oyj | Tiedote
Telian tammikuun myyntitilastot osoittavat, että laitekauppa pysyi alkuvuodesta hyvällä tasolla. Talvitarjoukset vauhdittivat puhelinten myyntiä, ja erityisesti Applen laitteissa nähtiin selkeää kasvua edellisvuoteen verrattuna.
Tammikuun myydyimmäksi puhelimeksi nousi Apple iPhone 15 5G. Myyntitilastoissa korostuivat keskihintaisten ja premium-puhelinten suosio.
”Tammikuu oli Telian puhelinkaupassa edellisvuoden tasolla, mutta Applen laitteiden myynti kasvoi selvästi. Neljän kärkeen nousi kaksi iPhone 17 -sarjan Pro-mallia, mikä kertoo asiakkaiden kiinnostuksesta laadukkaisiin ja pitkäikäisiin laitteisiin. Hyvät talvitarjoukset vauhdittivat laitemyyntiä laajasti”, kertoo Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg.
Yritysasiakkaiden listauksessa kymmenen kärki jakautui tasaisesti Applen ja Samsungin puhelinmallien kesken, mikä kertoo tuttujen mallien vahvasta asemasta myös työkäytössä.
Älykellojen myynnissä teemana liikunta ja hyvinvointi
Tammikuussa erityisesti liikuntaan ja hyvinvointiin painottuvat älykellot kiinnostivat Telian asiakkaita, ja esimerkiksi Garminin sekä Applen mallit nousivat selvästi esiin alkuvuoden hyvinvointiteemojen myötä.
”Uudenvuodenlupauksilla saattaa olla osuutensa, kun urheiluun ja hyvinvointiin painottuvat älykellot menestyivät myyntitilastoissa. Applen puhelinten suosio ja laitteiden vahva ekosysteemi siivittivät myös Apple Watchit listan kärkipaikoille”, Westerberg toteaa.
Pitkään jatkunut lasten kellopuhelinten suosio jatkui myös tammikuussa, ja kellopuhelin löytyy jälleen myydyimpien älykellojen listalta.
Tammikuun myydyimmät puhelimet kuluttajille
1 (9) Apple iPhone 15 5G
2 (4) Apple iPhone 17 Pro Max 5G
3 (-) OnePlus Nord 5 5G
4 (2) Apple iPhone 17 Pro 5G
5 (-) Samsung Galaxy A16 4G
6 (-) Samsung Galaxy S24 5G
7 (-) Apple iPhone 16e 5G
8 (6) OnePlus Nord CE5 5G
9 (4) Apple iPhone 16 5G
10 (10) Samsung Galaxy A26 5G
Tammikuun myydyimmät puhelimet yrityksille
1 (1) Samsung Galaxy A36 5G
2 (2) Samsung Galaxy A17 5G
3 (3) Samsung Galaxy A56 5G
4 (4) Apple iPhone 17 5G
5 (7) Samsung Galaxy S25 5G
6 (6) Apple iPhone 16 5G
7 (5) Apple iPhone 17 Pro 5G
8 (8) Apple iPhone 16e 5G
9 (10) Samsung Galaxy Xcover7 5G
10 (-) Motorola G86 Power 5G
Tammikuun myydyimmät älykellot
1 (1) Apple Watch Series 11 GPS
2 (2) Apple Watch SE 3 GPS
3 (6) Garmin Vivoactive 5
4 (-) Honor Choice Watch 2i
5 (-) Honor Choice Watch
6 (-) Apple Watch Series 11 GPS-Cellular
7 (10) Apple Watch ULTRA 3 GPS-Cellular
8 (-) OnePlus Watch Lite Steel
9 (-) Samsung Galaxy Watch7 BT
10 (8) ZTE Kids Watch K2 Pro 4G
*Suluissa edellisen kuukauden sijoitus
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3300 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,4 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2024 oli 8 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
