Ennätyspotin napannut nainen: ”Tässä juuri on samppanjaa laseissa ja kilistellään”
2.2.2026 06:30:37 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Lauantaina Loton 55-vuotisen historian suurin potti, 16 miljoonaa euroa, osui naantalilaiselle naiselle. Veikkaus pääsi onnittelemaan ennätyspotin napannutta voittajaa sunnuntaina iltapäivällä. Ennätyksellinen lottovoitto ei ollut ensimmäinen tuoreen miljonäärin kohdalla.
- Tässä juuri on samppanjaa laseissa ja kilistellään, vastasi nainen, kun onnittelupuhelu tavoitti hänet.
Naantalilainen nainen tuli tietoiseksi onnekkaasta tapahtumasta varhain sunnuntaiaamuna.
- Tämä oli ihan yllätys. Illalla ei huomattu arvontaa seurata ollenkaan ja aamulla vasta katsoin uutisten ja sähköpostien lukemisen jälkeen tulokset. Yleensä katson vaan sen pelitilin saldon ja ajattelin, että ei ole tullut mitään, kun siellä oli vaan jotain puolitoista euroa saldona.
Tilanne sai kuitenkin nopeasti toisenlaisen käänteen.
- Siellä kuitenkin luki, että seitsemän oikein. Sanoin ääneen, että mitä tämä nyt oikein. Sitten näin sen kuudentoista, aloin laskemaan nollia perässä ja meinasin pyrstölleni tippua. Hoin vaan miehelleni, että ei oo totta, ei oo totta, ei oo totta, naurahtaa onnellinen voittaja.
- Sen jälkeen halattiin kovasti mieheni kanssa ja oltiin onnellisia. Oli kyl semmonen shokkiaamu, aikamoinen ilouutinen. On tässä vielä pureskeltavaa, nainen kertoo.
Ennätyksellinen potti osui kohdalle numeroilla, jotka olivat olleet pitkään pelissä mukana.
- Nämä rivit, millä olemme lotonneet, niin ovat olleet varmaan ainakin yli kymmenen vuotta matkassa. Lottoamme yhdessä ja voittorivit ovat mieheni laatimia. Minä sitten hoidan uusimiset netissä ja tämä on meidän yhteinen juttumme. Silloin tällöin on osunut pienempiä voittoja ja kerran yksi isompikin, voittaja paljastaa.
Tuo voitto kalpeni kuitenkin selkeästi tuoreimmalle voitolle.
- Kerran osui Lotossa 11 000 euron voitto ja sekin tuntui aivan jättimäiseltä voitolta. Ja tämä uusin voitto on nyt niin iso, että sitä oikein käsitäkään, voittaja toteaa.
Vaikka voitto on vielä erittäin tuore, oli yksi toteuttamista odottava haave kuitenkin täysin selvä.
- Sellainen haave on ollut, että olisi merenrantamökki, johon pääsisi autolla perille asti. Tämä haave konkretisoituu varmasti ensimmäiseksi.
Ilouutinen on toistaiseksi pidetty vielä perheen sisäisenä asiana.
- Tietysti lapsille olen asiasta jo kertonut, ja he olivat ihmeissään, innoissaan ja onnellisia meidän puolestamme. Voiton haluan pitää vähän niin kuin salassa, mutta kuten yksi lapsistani sanoikin, niin ei se ihan taida onnistua ja kyllä se ympäristössä saatetaan huomata. Naantali on kuitenkin varsin pieni paikkakunta, voittaja pohdiskelee puhelun päätteeksi.
Voitokas viikonloppu veti tilastot uusiksi
Loton kaikkien aikojen ennätyspotin lisäksi perjantaina osui Eurojackpotin 17 miljoonan euron päävoitto Suomeen. Voitto meni lappeenrantalaiselle nettipelaajalle.
- Tämä viikonloppu jää kyllä mielen suomalaisen rahapelihistorian yhtenä merkkipaaluna. Noin vuorokauden sisällä sekä Eurojackpotin päävoitto Suomeen että Loton ennätyspotti matkaan, eikä siinäkään vielä kaikki. Vuosihan alkoi heti voitokkaasti, kun helsinkiläinen nettipelaaja nappasi 74 miljoonan Eurojackpotin päävoiton. Tässä on tapahtumia yhdelle kuukaudelle varsin mittava määrä, joten toivotaan, että tämä koko alkanut vuosi jatkuu yhtä voitokkaissa merkeissä. Lämpimät onnittelut vielä molemmille viikonlopun uusille miljonääreille, toivottaa Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
55-vuotiaan Loton ennätyspotti laittoi myös onnekkuustilastot uusiksi.
- Naantaliin osunut 16 miljoonan euron potti paransi jälleen Varsinais-Suomen sijoitusta Loton päävoittojen onnekkuustilastossa. Kun päävoittojen euromäärä suhteutetaan maakuntien asukasmäärään, nousi Varsinais-Suomi nyt sijalle 9. ohi Päijät-Hämeen, Sundholm kertoo.
16 miljoonan euron voitto on jo järjestyksessään 309. Varsinais-Suomeen osunut Loton päävoitto koko pelin historiassa. Voitto on samalla suurin maakuntaan osunut Loton päävoitto. Maakuntaan on osunut Loton päävoittoja vuosikymmenten varrella yhteensä 209 322 573,56 euron edestä.
Myös Naantali nosti sijoitustaan onnekkuustilastossa, kun tarkastellaan Loton päävoittojen euromäärää suhteutettuna asukaslukuun. Naantali on nyt maakunnan viidenneksi onnekkain paikkakunta. Edellä ovat vain Kustavi (1.), Kemiönsaari (2.), Uusikaupunki (3.), ja Pöytyä (4.). Naantaliin on osunut yhteensä 10 Loton päävoittoa, joista tuorein on euromääräisesti heittämällä suurin.
|
Naantaliin osuneet Loton päävoitot aikajärjestyksessä 1971–2026
|
Vuosi
|
Kierros
|
Summa
|
1974
|
4
|
47 614,51 €
|
1974
|
9
|
32 895,71 €
|
1975
|
11
|
31 702,29 €
|
1977
|
12
|
47 897,40 €
|
1982
|
44
|
229 110,79 €
|
1984
|
27
|
288 464,66 €
|
1984
|
50
|
168 187,93 €
|
2002
|
36
|
750 000,00 €
|
2013
|
7
|
146 451,87 €
|
2026
|
5
|
16 000 000,00 €
|
yht.
|
17 742 325,16 €
Loton täysosumat top 10
voitto, paikkakunta, kierros
1. 16,0 milj. euroa, Naantali, kierros 5/2026
2. 15,8 milj. euroa, Siilinjärvi, kierros 37/2022
3. 15,7 milj. euroa, Kuopio (5 osuuden porukka), kierros 14/2021
4. 15,6 milj. euroa, Uusikaupunki, kierros 5/2020
5. 15,5 milj. euroa, Lohja, kierros 6/2019
6. 14,5 milj. euroa, Ruokolahti, kierros 22/2018
6. 14,5, milj. euroa, Hyvinkää, kierros 44/2023
7. 14,2 milj. euroa, 50 osuuden porukka eri puolilta Suomea, kierros 24/2017
8. 14,1 milj. euroa, Tuusula (porukka), kierros 6/2016
9. 14,0 milj. euroa, Kaustinen, kierros 45/2020
9. 14,0 milj. euroa, Sastamala, kierros 26/2022
10. 13,9 milj. euroa, Vaasa (10 osuuden porukka), kierros 7/2015
10. 13,9 milj. euroa, eri puolille Suomea (10 osuuden porukka), kierros 7/2015
Suurimmat yhdelle henkilölle menneet Loton päävoitot
1. 16,0 milj. euroa, Naantali, kierros 5/2026
2. 15,8 milj. euroa: Siilinjärvi, kierros 37/2022
3. 15,6 milj. euroa: Uusikaupunki, kierros 5/2020
4. 15,5 milj. euroa: Lohja, kierros 6/2019
5. 14,5 milj. euroa: Ruokolahti, kierros 22/2018
5. 14,5, milj. euroa: Hyvinkää, kierros 44/2023
6. 14,0 milj. euroa: Kaustinen, kierros 45/2020
6. 14,0 milj. euroa: Sastamala, kierros 26/2022
7. 13,3 milj. euroa: Lahti, kierros 15/2014
8. 13 milj. euroa: Savonlinna, kierros 31/2023
9. 12,8 milj. euroa: Helsinki, kierros 36/2013
10. 12,2 milj. euroa: Helsinki, kierros 43/2012
Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.
