Uusi Hyvinvointitarjotin kokoaa hyvinvointia edistävät toiminnot yhteen paikkaan
2.2.2026 07:49:51 EET | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen uusi Hyvinvointitarjotin on digitaalinen alusta, joka kokoaa yhteen hyvinvointia edistävät toiminnot, palvelut ja tapahtumat alueellamme. Sen tavoitteena on helpottaa asukkaita löytämään matalan kynnyksen palveluiden ja tapahtumien pariin alueellamme.
Hyvinvointitarjotin tarjoaa myös järjestöille ja kolmannen sektorin toimijoille uuden, näkyvän kanavan tuoda esiin omaa toimintaansa. Moni järjestöjen tarjoama tuki on keskeinen osa hyvinvoinnin edistämistä.
Hyvinvointitarjotin tukee valtakunnallista tavoitetta vahvistaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja. Hyvinvointitarjottimella on neljä eri käyttäjäryhmää: asukkaat, hyvinvointialueen ja kuntien ammattilaiset sekä järjestöt ja muut kolmannen sektorin toimijat.
Miten Hyvinvointitarjotin palvelee asukkaita?
Asukkaat ovat Hyvinvointitarjottimen suurin käyttäjäryhmä. Asukkaat voivat sivustolta löytää esimerkiksi tekemistä arkeen ja tukea hyvinvoinnin edistämiseen: liikuntaa, kulttuuria ja ohjattuja harrastuksia.
-Hyvinvointitarjottimesta voi etsiä paikallisia tapahtumia ja ryhmiä ilman monimutkaista hakua. Käyttäjän ei tarvitse tietää tarkasti mitä hän etsii tai mistä aloittaa, kertoo osallisuuden erityisasiantuntija Nanna Kostiainen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta.
-Lisäksi sivuston kautta voi löytää matalan kynnyksen tukea esimerkiksi mielenterveyteen, arjen jaksamiseen tai yksinäisyyteen. Myös omainen voi etsiä läheisensä puolesta soveltuvia palveluita. Hyvinvointitarjotin tarjoaa helppokäyttöistä, luotettavaa ja ajantasaista tietoa, Kostiainen jatkaa.
Hyvinvointitarjottimen vahvuus ei ole pelkästään palveluiden kokoaminen, vaan koko alueellisen hyvinvointi- ja järjestökentän näkyväksi tekeminen, yhdenmukaistaminen ja helpompi saavutettavuus.
Hyvinvointitarjotin ammattilaisten, järjestöjen ja kolmannen sektorin työvälineenä
Hyvinvointitarjotin tukee ammattilaisen asiakasohjausta, säästää aikaa, parantaa palveluketjujen laatua, kokoaa järjestöjen ja kuntien tarjonnan yhteen sekä yhdenmukaistaa ohjauskäytäntöjä eri yksiköissä.
Hyvinvointialueen ammattilaiset voivat käyttää Hyvinvointitarjotinta asiakastyössä etsiessään asiakkaalle sopivia hyvinvoinnin ja terveyden palveluja. Ammattilainen pystyy myös kirjautumaan Hyvinvointitarjottimelle ja tallentamaan itselleen usein hakemiaan palveluita suosikeiksi sekä lähettämään asiakkaalle tarkemmat tiedot tietystä palvelusta joko sähköpostitse tai tekstiviestillä. Suosikki-toiminnolla varmistutaan, että asiakkaalle suositeltavat palvelut ovat ammattilaisen helposti löydettävissä ja palvelun tiedot ovat aina ajan tasalla. Myös esimerkiksi kuntien, HUSin ja järjestöjen ammattilaiset voivat hyödyntää tarjotinta ohjatessaan ihmisiä matalan kynnyksen toimintaan.
Järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijat voivat käyttää Hyvinvointitarjotinta myös tarkistaakseen, miltä heidän sisältönsä palvelussa näyttää, etsiäkseen yhteistyömahdollisuuksia tai kartoittaakseen palveluaukkoja ja kehittääkseen omaa toimintaansa osana alueen kokonaisuutta.
Tutustu uuteen Hyvinvointitarjottimeen täällä: https://hyvinvointitarjotin.itauusimaa.fi/fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nanna KostiainenOsallisuuden erityisasiantuntijaItä-Uudenmaan hyvinvointialue / Östra Nylands välfärdsområdePuh:+358405034833nanna.kostiainen@itauusimaa.fi
Kuvat
Linkit
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde
I den nya Välbefinnandebrickan finns de välfärdsfrämjande funktionerna på ett ställe2.2.2026 07:59:46 EET | Pressmeddelande
Östra Nylands välfärdsområdes nya Välbefinnandebricka är en digital plattform där man har samlat funktioner, tjänster och evenemang som främjar välfärden i vår region. Målet är att underlätta för invånarna i regionen att hitta tjänster och evenemang där tröskeln är låg. Välbefinnandebrickan erbjuder också organisationer och aktörer inom tredje sektorn en ny, synlig kanal där de kan lyfta fram sin verksamhet. Det stöd som många organisationer kan erbjuda är en central del av främjandet av välfärden. Välbefinnandebrickan stöder det nationella målet att stärka tjänster som främjar hälsa och välfärd. Välbefinnandebrickan har fyra olika användargrupper: invånarna, välfärdsområdets och kommunernas yrkesutbildade personal samt organisationer och andra aktörer inom tredje sektorn. Hur betjänar Välbefinnandebrickan invånarna? Invånarna är Välbefinnandebrickans största användargrupp. På webbplatsen kan invånarna hitta till exempel saker de kan göra konkret och sådant som främjar välbefinnandet:
Östra Nylands välfärdsområde inför ett enhetligt klient- och patientdatasystem under år 202627.1.2026 07:30:32 EET | Pressmeddelande
Östra Nylands välfärdsområde har valt Tieto till leverantör av klient- och patientdatasystemet Lifecare. Lifecare används redan av många finländska välfärdsområden och betjänar över tre miljoner invånare. Inom Östra Nyland har systemet redan varit i bruk till exempel i Borgå, Askola, Mörskom och Pukkila. Införandet av ett enhetligt system främjar jämlikheten i tjänsterna för områdets invånare. I fortsättningen kommer invånarnas hälsouppgifter att finnas i Lifecaresystemet för hälso- och sjukvård, och uppgifterna om socialvården i Lifecare för socialvården. Detta förbättrar yrkespersonernas möjligheter att få en helhetsbild av invånarens situation och att bedöma lämpliga vård- och servicevägar. Det nya systemet harmoniserar dokumentationspraxis inom hälso- och sjukvården samt dokumentationen inom socialvårdens klientarbete. Uppgifterna finns centralt tillgängliga, vilket stärker klient- och patientsäkerheten och stöder kontinuiteten i vård och service. Hur märks införandet för invånarna
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella otetaan käyttöön yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä vuoden 2026 aikana27.1.2026 07:28:28 EET | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on valinnut Tiedon Lifecaren asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimittajakseen. Lifecare-järjestelmää hyödyntävät jo monet suomalaiset hyvinvointialueet, ja se palvelee yli kolmea miljoonaa kansalaista. Itä-Uudellamaalla järjestelmä on ollut käytössä esimerkiksi Porvoossa, Askolassa, Myrskylässä ja Pukkilassa. Yhtenäisen järjestelmän käyttöönotto edistää asukkaiden palvelujen tasavertaisuutta. Jatkossa asukkaiden terveystiedot ovat terveydenhuollon Lifecare -järjestelmässä ja sosiaalihuollon tiedot sosiaalihuollon Lifecaressa. Tämä parantaa ammattilaisten mahdollisuuksia muodostaa kokonaisvaltainen käsitys asukkaan tilanteesta sekä auttaa arvioimaan sopivaa hoitopolkua. Uusi järjestelmä yhtenäistää terveydenhuollon kirjaamiskäytännöt sekä sosiaalihuollon asiakastyön dokumentoinnin. Tiedot ovat keskitetysti saatavilla, mikä vahvistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä tukee hoidon ja palvelun jatkuvuutta. Miten käyttöönotto näkyy asukkaille? Käyttöön
År 2025 firades räddningsväsendets 120-åriga historia i Östra Nyland7.1.2026 10:55:38 EET | Pressmeddelande
År 2025 var det exakt 120 år sedan räddningsväsendet i huvudsyssla inledde sin verksamhet i Borgå. Ett bevis på verksamhetens kontinuitet i området är den nya räddningsstationen som byggdes i Lovisa. Den stärkte myndighetssamarbetet i området och förbättrade räddningsväsendets beredskap.
Vuonna 2025 juhlistettiin pelastustoimen 120-vuotiasta historiaa Itä-Uudellamaalla7.1.2026 10:50:37 EET | Tiedote
Vuonna 2025 tuli kuluneeksi tasan 120 vuotta siitä, kun päätoiminen pelastustoimi aloitti toimintansa Porvoossa. Toiminnan jatkuvuudesta alueella kertoi Loviisaan valmistunut uusi pelastusasema, joka vahvisti alueen viranomaisyhteistyötä ja paransi pelastustoimen valmiuksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme