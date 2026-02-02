Uusi Hyvinvointitarjotin kokoaa hyvinvointia edistävät toiminnot yhteen paikkaan

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen uusi Hyvinvointitarjotin on digitaalinen alusta, joka kokoaa yhteen hyvinvointia edistävät toiminnot, palvelut ja tapahtumat alueellamme. Sen tavoitteena on helpottaa asukkaita löytämään matalan kynnyksen palveluiden ja tapahtumien pariin alueellamme.

Hyvinvointitarjotin tarjoaa myös järjestöille ja kolmannen sektorin toimijoille uuden, näkyvän kanavan tuoda esiin omaa toimintaansa. Moni järjestöjen tarjoama tuki on keskeinen osa hyvinvoinnin edistämistä.

Hyvinvointitarjotin tukee valtakunnallista tavoitetta vahvistaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja. Hyvinvointitarjottimella on neljä eri käyttäjäryhmää: asukkaat, hyvinvointialueen ja kuntien ammattilaiset sekä järjestöt ja muut kolmannen sektorin toimijat.

Miten Hyvinvointitarjotin palvelee asukkaita?



Asukkaat ovat Hyvinvointitarjottimen suurin käyttäjäryhmä. Asukkaat voivat sivustolta löytää esimerkiksi tekemistä arkeen ja tukea hyvinvoinnin edistämiseen: liikuntaa, kulttuuria ja ohjattuja harrastuksia.

-Hyvinvointitarjottimesta voi etsiä paikallisia tapahtumia ja ryhmiä ilman monimutkaista hakua. Käyttäjän ei tarvitse tietää tarkasti mitä hän etsii tai mistä aloittaa, kertoo osallisuuden erityisasiantuntija Nanna Kostiainen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta.

-Lisäksi sivuston kautta voi löytää matalan kynnyksen tukea esimerkiksi mielenterveyteen, arjen jaksamiseen tai yksinäisyyteen. Myös omainen voi etsiä läheisensä puolesta soveltuvia palveluita. Hyvinvointitarjotin tarjoaa helppokäyttöistä, luotettavaa ja ajantasaista tietoa, Kostiainen jatkaa.

Hyvinvointitarjottimen vahvuus ei ole pelkästään palveluiden kokoaminen, vaan koko alueellisen hyvinvointi- ja järjestökentän näkyväksi tekeminen, yhdenmukaistaminen ja helpompi saavutettavuus.

Hyvinvointitarjotin ammattilaisten, järjestöjen ja kolmannen sektorin työvälineenä



Hyvinvointitarjotin tukee ammattilaisen asiakasohjausta, säästää aikaa, parantaa palveluketjujen laatua, kokoaa järjestöjen ja kuntien tarjonnan yhteen sekä yhdenmukaistaa ohjauskäytäntöjä eri yksiköissä.

Hyvinvointialueen ammattilaiset voivat käyttää Hyvinvointitarjotinta asiakastyössä etsiessään asiakkaalle sopivia hyvinvoinnin ja terveyden palveluja. Ammattilainen pystyy myös kirjautumaan Hyvinvointitarjottimelle ja tallentamaan itselleen usein hakemiaan palveluita suosikeiksi sekä lähettämään asiakkaalle tarkemmat tiedot tietystä palvelusta joko sähköpostitse tai tekstiviestillä. Suosikki-toiminnolla varmistutaan, että asiakkaalle suositeltavat palvelut ovat ammattilaisen helposti löydettävissä ja palvelun tiedot ovat aina ajan tasalla. Myös esimerkiksi kuntien, HUSin ja järjestöjen ammattilaiset voivat hyödyntää tarjotinta ohjatessaan ihmisiä matalan kynnyksen toimintaan.

Järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijat voivat käyttää Hyvinvointitarjotinta myös tarkistaakseen, miltä heidän sisältönsä palvelussa näyttää, etsiäkseen yhteistyömahdollisuuksia tai kartoittaakseen palveluaukkoja ja kehittääkseen omaa toimintaansa osana alueen kokonaisuutta.

Tutustu uuteen Hyvinvointitarjottimeen täällä: https://hyvinvointitarjotin.itauusimaa.fi/fi