Neulanpistotapaturmat ovat vakava turvallisuusuhka puhtausalan työntekijöille
2.2.2026 10:05:25 EET | SOL Palvelut Oy | Tiedote
Ihon alle pistettävien lääkkeiden käyttö ja sitä kautta lääkeneulojen käyttö on yleistynyt viimevuosina. Lääkeneulojen käytön yleistyminen on muodostunut vakavaksi uhaksi puhtausalan työntekijöiden työturvallisuudelle. Neulanpistotapaturmia tapahtuu esimerkiksi hotelleissa, majoituskohteissa, laivoilla ja jopa toimistoissa. SOL Palveluiden työntekijät ovat löytäneet neuloja roskakoreista, lattioilta, lakanoiden välistä ja jopa vessapaperirullien ja käsipaperitelineiden sisältä.
Avoimet neulat aiheuttavat vaaran kaikille tilojen käyttäjille. Niin lapset kuin aikuisetkin voivat erehdyksessä tai uteliaisuuttaan käsitellä lääkeneuloja, jotka saattavat näyttää esimerkiksi kuulakärkikynän päältä. Jokainen neulanpisto altistaa työntekijän tai esimerkiksi asiakkaan vakaville tautiriskeille, ja voi johtaa jopa puolen vuoden estolääkitykseen tai pahimmassa tapauksessa vakavaan sairauteen. Tilanne on verrattavissa huumeneulojen aiheuttamiin riskeihin.
Siivous- ja puhtausalan työntekijöiden suojaaminen käytetyiltä neuloilta on haastavaa, sillä neuloja löytyy ennalta arvaamattomista paikoista ja niitä tarttuu siivousvälineisiin, moppeihin ja pyykkeihin. Vaikka neulanpistot ovat yleistymään päin, ilmiö ei vielä näy tilastoissa merkittävästi, sillä niitä ei useinkaan ilmoiteta aluehallintovirastojen työsuojeluviranomaiselle.
”Koulutamme henkilömme tunnistamaan lääkeneuloihin liittyvät riskit ja toimimaan turvallisesti tilanteissa, joissa neuloja löytyy siivouskohteista. Asianmukaiset suojavarusteet kuten pistosuojatut työhansikkaat ja oikeanlaiset työtavat ovat avainasemassa neulanpistotapaturmien ehkäisyssä”, sanoo Minna Länsimies, SOL Palveluiden kehityspäällikkö.
SOL Palvelut tilastoi tarkasti kaikki työntekijöiden tapaturmat, mukaan lukien neulanpistotapaturmat ja on panostanut työntekijöiden turvallisuuteen kehittämällä selkeät toimintamallit ja ohjeistuksen neulalöytöjen varalle. Lisäksi SOL Palvelut raportoi neulanpistotapaturmat aluehallintovirastolle ja tekee tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa työturvallisuuden parantamiseksi.
Ilmiön ratkaisemiseksi tarvitaan yhteisiä toimia ja asian huomioimista niin lääkkeitä määräävien lääkäreiden, kuin apteekkien ja kuluttajienkin keskuudessa. Lääkkeen käyttäjien on hyvä muistaa, että käytetyt lääkeneulat kuten muutkin lääkejätteet tulee palauttaa apteekkeihin eikä niitä tule käsitellä normaalina jätteenä.
Kotona tai esimerkiksi työpaikalla käytetyt pistettävät jätteet laitetaan kovaan, suljettavaan rasiaan ja viedään apteekkiin erikseen merkittyyn neulasäiliöön. Apteekeilla on velvollisuus
vastaanottaa lääkejätteet ja käytetyt lääkeneulat, ja jokaisesta apteekista löytyy tähän tarkoitettu piste. Apteekit toimittavat jätteet poltettavaksi vaarallisena jätteenä.
Työnantajien olisi hyvä tarjota henkilöstölleen lääkeneulojen ja muiden terävien jätteiden keräämiseen keräysastioita. Keräysastioita voi sijoittaa esimerkiksi henkilöstötiloihin. Suuret työnantajat voivat lisäksi sopia jätelaitosten kanssa lääkejätteiden palautuksesta ja asianmukaisesta käsittelystä. SOL Palvelut muistuttaa, että työnantajien on syytä myös ohjeistaa henkilöstöään hävittämään neulat turvallisesti.
