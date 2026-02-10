Järvi-Suomen Energia investoi sähkön toimitusvarmuuteen Juvalla yhteensä yli 2 miljoonaa euroa
11.2.2026 08:24:00 EET | Järvi-Suomen Energia | Tiedote
Järvi-Suomen Energia parantaa merkittävästi sähkön toimitusvarmuutta kahdella työmaalla Juvalla. Järvi-Suomen alueella sähköenergian jakelusta huolehtiva yhtiö kehittää alueen sähköverkkoa osana laajaa toimitusvarmuusinvestointien kokonaisuutta.
Juvalla, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu valmiiksi jo aiempina vuosina. Nyt työt keskittyvät haja-asutusalueille sähköä syöttäviin keskijänniterunkoverkkoihin. Verkkoa maakaapeloidaan ja metsiä halkoneita ilmajohtolinjoja siirretään teiden varsille.
Juvalla verkostotyömaita on tänä vuonna kaksi. Juvan lounaispuolella, Tuhkalan alueella sijaitsevalla työmaalla puusto on poistettu uuden ilmajohtokadun tieltä. Työt keskittyvät Tuhkalantien, Pärejoentien ja Kilpolantien varteen.
Ilmajohdon rakentaminen on alkanut pylväiden pystytyksellä Pärejoentien ja Kilpolantien ympäristössä. Tuhkalantien osuus maakaapeloidaan, ja kaivuutyöt käynnistyvät keväällä kelien salliessa. Maakaapeliojaa kaivetaan 19 kilometriä ja uutta ilmajohtoa rakennetaan 9 kilometriä. Vanhaa ilmajohtolinjaa puretaan 28 kilometriä.
Verkostotyömaan alueella on 77 Järvi-Suomen Energian asiakaskohdetta, joista osa on loma-ajan asuntoja. Toimitusvarmuusinvestointien vaikutukset ulottuvat huomattavasti laajemmalle alueelle.
– Uuden verkon rakentaminen vähentää sähkönjakelun häiriöiden kestoa. Sähkön toimitusvarmuus alueella paranee merkittävästi, kertoo Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Jiri Jääskeläinen.
Järvi-Suomen Energia investoi Tuhkalan työmaan osalta Juvan sähköverkkoon noin 1,2 miljoonaa euroa. Kahden Juvan verkostotyömaan investoinnit nousevat yhteenlaskettaessa yli 2 miljoonaan euroon.
Hankkeen urakoitsijana toimii Elvera Oy. Hankkeeseen osallistuu myös Järvi-Suomen Valokuitu, joka rakentaa alueelle nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavaa valokuituverkkoa. Yhteishankkeilla minimoidaan kaivuutöistä asukkaille syntyvä haitta ja parannetaan kustannustehokkuutta.
Verkonrakennustyöt valmistuvat vuoden 2026 loppuun mennessä. Käytöstä poistuva ilmajohtolinja puretaan talven 2027 aikana, ja viimeistelytyöt valmistuvat kesään 2027 mennessä.
Juvan toisen, valtatie 5:n oikealla puolella sijaitsevan Siikakosken työmaan etenemisestä tiedotetaan myöhemmin.
Toimitusvarmuutta rakennetaan taloudellisesti ja turvallisesti
Sähköverkon rakentaminen vaihtelevissa maasto-olosuhteissa on haastavaa. Haja-asutusalueilla verkkoa rakennetaan tarkkaan harkiten ja eri tekniikoita hyödyntäen. Maakaapeloinnin lisäksi metsien keskelle aikoinaan rakennettuja ilmajohtoja siirretään teiden varsille, missä niiden huolto on helpompaa ja vikojen korjaaminen nopeampaa.
Työmaa-alueella liikkuvilta toivotaan varovaisuutta ja nopeusrajoitusten huomioimista. Järvi-Suomen Energia huolehtii, että työmaa-alueet on merkitty asianmukaisesti ja toteutettu turvallisuus edellä.
Järvi-Suomen Energia rakentaa sähköverkkoa ja varmistaa sähköntoimituksen alueensa asiakkaille tasapuolisesti ja mahdollisimman taloudellisesti. Yhtiö investoi vuoden 2026 aikana sähköverkkoon noin 40 miljoonaa euroa. Uutta toimitusvarmaa sähköverkkoa rakennetaan noin 750 kilometriä. Verkon parantamishankkeet merkitsevät paljon aluetaloudelle.
Avainsanat
Linkit
Lisätietoja julkaisijasta
Järvi-Suomen Energia on Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluva jakeluverkkoyhtiö, jonka ammattilaiset huolehtivat noin 28 500 kilometrin mittaisesta sähköverkosta ja sähköenergian jakelusta yli 100 000 taloudelle. Rakennamme perustaa Järvi-Suomen tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa säävarma ja älykäs sähköverkko mahdollistaa uudet digitaaliset palvelut, vihreän murroksen ja kuluttajien kasvavan roolin energiantuottajana. Liikevaihtomme on noin 140 miljoonaa ja työntekijöitä meillä on noin 20.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Järvi-Suomen Energia
Järvi-Suomen Energia investoi 2 miljoonaa euroa sähkön toimitusvarmuuteen Joutsassa10.2.2026 08:24:00 EET | Tiedote
Järvi-Suomen Energia parantaa merkittävästi sähkön toimitusvarmuutta Joutsassa vuonna 2026. Järvi-Suomen alueella sähköenergian jakelusta huolehtiva yhtiö kehittää alueen sähköverkkoa osana laajaa toimitusvarmuusinvestointien kokonaisuutta.
Järvi-Suomen Energia investoi sähkön toimitusvarmuuteen Heinolan Salajärven alueella yli 2 miljoonaa euroa6.2.2026 08:24:00 EET | Tiedote
Järvi-Suomen Energia parantaa merkittävästi sähkön toimitusvarmuutta kolmella työmaalla Heinolassa vuonna 2026. Järvi-Suomen alueella sähköenergian jakelusta huolehtiva yhtiö kehittää alueen sähköverkkoa osana laajaa toimitusvarmuusinvestointien kokonaisuutta.
Järvi-Suomen Energia investoi 1,7 miljoonaa euroa sähkön toimitusvarmuuteen Mäntyharjulla5.2.2026 08:24:00 EET | Tiedote
Järvi-Suomen Energia parantaa merkittävästi sähkön toimitusvarmuutta kahdella työmaalla Mäntyharjulla vuonna 2026. Järvi-Suomen alueella sähköenergian jakelusta huolehtiva yhtiö kehittää alueen sähköverkkoa osana laajaa toimitusvarmuusinvestointien kokonaisuutta.
Järvi-Suomen Energia investoi 1,6 miljoonaa euroa sähkön toimitusvarmuuteen Toivakassa4.2.2026 08:24:00 EET | Tiedote
Järvi-Suomen Energia parantaa merkittävästi sähkön toimitusvarmuutta Toivakassa vuonna 2026. Järvi-Suomen alueella sähköenergian jakelusta huolehtiva yhtiö kehittää alueen sähköverkkoa osana laajaa toimitusvarmuusinvestointien kokonaisuutta.
Järvi-Suomen Energia investoi 1,6 miljoonaa euroa sähkön toimitusvarmuuteen Savonlinnan seutukunnan pohjoispuolella3.2.2026 08:24:00 EET | Tiedote
Järvi-Suomen Energia parantaa merkittävästi sähkön toimitusvarmuutta Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2026. Järvi-Suomen alueella sähköenergian jakelusta huolehtiva yhtiö kehittää alueen sähköverkkoa osana laajaa toimitusvarmuusinvestointien kokonaisuutta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme