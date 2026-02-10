Järvi-Suomen Energia investoi sähkön toimitusvarmuuteen Juvalla yhteensä yli 2 miljoonaa euroa

Juvalla, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu valmiiksi jo aiempina vuosina. Nyt työt keskittyvät haja-asutusalueille sähköä syöttäviin keskijänniterunkoverkkoihin. Verkkoa maakaapeloidaan ja metsiä halkoneita ilmajohtolinjoja siirretään teiden varsille.

Juvalla verkostotyömaita on tänä vuonna kaksi. Juvan lounaispuolella, Tuhkalan alueella sijaitsevalla työmaalla puusto on poistettu uuden ilmajohtokadun tieltä. Työt keskittyvät Tuhkalantien, Pärejoentien ja Kilpolantien varteen.

Ilmajohdon rakentaminen on alkanut pylväiden pystytyksellä Pärejoentien ja Kilpolantien ympäristössä. Tuhkalantien osuus maakaapeloidaan, ja kaivuutyöt käynnistyvät keväällä kelien salliessa. Maakaapeliojaa kaivetaan 19 kilometriä ja uutta ilmajohtoa rakennetaan 9 kilometriä. Vanhaa ilmajohtolinjaa puretaan 28 kilometriä.

Verkostotyömaan alueella on 77 Järvi-Suomen Energian asiakaskohdetta, joista osa on loma-ajan asuntoja. Toimitusvarmuusinvestointien vaikutukset ulottuvat huomattavasti laajemmalle alueelle.

– Uuden verkon rakentaminen vähentää sähkönjakelun häiriöiden kestoa. Sähkön toimitusvarmuus alueella paranee merkittävästi, kertoo Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Jiri Jääskeläinen.

Järvi-Suomen Energia investoi Tuhkalan työmaan osalta Juvan sähköverkkoon noin 1,2 miljoonaa euroa. Kahden Juvan verkostotyömaan investoinnit nousevat yhteenlaskettaessa yli 2 miljoonaan euroon.

Hankkeen urakoitsijana toimii Elvera Oy. Hankkeeseen osallistuu myös Järvi-Suomen Valokuitu, joka rakentaa alueelle nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavaa valokuituverkkoa. Yhteishankkeilla minimoidaan kaivuutöistä asukkaille syntyvä haitta ja parannetaan kustannustehokkuutta.

Verkonrakennustyöt valmistuvat vuoden 2026 loppuun mennessä. Käytöstä poistuva ilmajohtolinja puretaan talven 2027 aikana, ja viimeistelytyöt valmistuvat kesään 2027 mennessä.

Juvan toisen, valtatie 5:n oikealla puolella sijaitsevan Siikakosken työmaan etenemisestä tiedotetaan myöhemmin.

Toimitusvarmuutta rakennetaan taloudellisesti ja turvallisesti

Sähköverkon rakentaminen vaihtelevissa maasto-olosuhteissa on haastavaa. Haja-asutusalueilla verkkoa rakennetaan tarkkaan harkiten ja eri tekniikoita hyödyntäen. Maakaapeloinnin lisäksi metsien keskelle aikoinaan rakennettuja ilmajohtoja siirretään teiden varsille, missä niiden huolto on helpompaa ja vikojen korjaaminen nopeampaa.

Työmaa-alueella liikkuvilta toivotaan varovaisuutta ja nopeusrajoitusten huomioimista. Järvi-Suomen Energia huolehtii, että työmaa-alueet on merkitty asianmukaisesti ja toteutettu turvallisuus edellä.

Järvi-Suomen Energia rakentaa sähköverkkoa ja varmistaa sähköntoimituksen alueensa asiakkaille tasapuolisesti ja mahdollisimman taloudellisesti. Yhtiö investoi vuoden 2026 aikana sähköverkkoon noin 40 miljoonaa euroa. Uutta toimitusvarmaa sähköverkkoa rakennetaan noin 750 kilometriä. Verkon parantamishankkeet merkitsevät paljon aluetaloudelle.