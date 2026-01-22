KunnonKartta-tutkimus käynnissä Kuopion seudulla – osallistujille henkilökohtainen palaute

KunnonKartta-väestötutkimus tarkastelee sekä työikäisten että ikääntyneiden aikuisten liikkumistottumuksia ja fyysistä toimintakykyä. Lisäksi seurataan, miten uni, paikallaanolo, liikkuminen, fyysinen kunto ja toimintakyky sekä kehonkoostumus ovat muuttuneet viime vuosien aikana.

Mittauksia Savilahden Luolassa viiden viikon ajan

Kuopiossa mittaukset toteutetaan Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Luolassa (Loistekatu 12) 13.3. saakka. Yli 2 000 aikuista on kutsuttu tutkimukseen satunnaisotannalla. Aamupäivien mittausajat on suunnattu pääasiassa työikäisille ja iltapäivän ajat ikäihmisille.

– Tutkimuskäynnillä fyysistä kuntoa arvioidaan erilaisten kunto- ja liikkumiskykytestien avulla. Lisäksi osallistujat saavat viikon ajaksi käyttöönsä liikemittarin, joka rekisteröi liikkumista ja paikallaanoloa sekä hereillä ollessa että nukkuessa. Työikäisiltä otetaan myös verinäyte, josta analysoidaan muun muassa veren rasva- ja sokeriarvoja, kertoo UKK-instituutin johtava tutkija Pauliina Husu.

Osallistujat vastaavat lisäksi kyselyihin, joiden avulla selvitetään terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia, elämänlaatua, elintapoja, terveyspalveluiden käyttöä sekä liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Henkilökohtainen palaute liikkumisesta ja fyysisestä kunnosta

Jokainen osallistuja saa omista tuloksistaan henkilökohtaisen palautekoosteen. Se sisältää tietoa fyysisestä kunnosta sekä liikemittarin mittaamasta liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta. Kuntotuloksia verrataan oman ikäryhmän viitearvoihin. Työikäiset saavat lisäksi yhteenvedon veriarvoistaan.

Kuopion seutu mukana EU-vertailussa

KunnonKartta-väestötutkimus toteutetaan seitsemällä seutukunnalla joka neljäs vuosi. Tutkimuksen avulla kerätään sekä seurantatietoa aiemmista osallistujista että uutta tietoa aiempaa laajemmasta osallistujajoukosta.

– Uusi tiedonkeruu kertoo, miten aikuisten fyysinen toimintakyky on muuttunut vuosista 2017 ja 2021. Muutosta voidaan seurata muun muassa UKK-instituutin tammikuussa julkistaman mitatun fyysisen toimintakyvyn indeksin avulla, toteaa UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.

– Työikäisten liikkumista, paikallaanoloa ja unta mitataan vastaavalla tavalla myös kuudessa muussa Euroopan maassa osana EU:n rahoittamaa hanketta. Se tarjoaa mahdollisuuden arvokkaaseen kansainväliseen vertailuun, Vasankari jatkaa.

KunnonKartta-väestötutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kansainväliseen yhteistyöhön saadaan lisäksi tukea EU:n Joint Action Prevent Cancer and NCDs -projektilta.