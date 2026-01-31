Tiensä Talousgurun finaaliin selvitti 14 kovatasoista lukiolaista eri puolilta Suomea – seuraa finaalia suorana 26.2. Kauppalehden sivuilta
2.2.2026 11:00:14 EET | Finanssiala ry | Tiedote
- Talousgurun alkukilpailussa toisistaan mittaa otti lähes 1100 lukiolaista 116 lukiosta eri puolilla Suomea. Finaaliin tiensä selvitti 14 lukiolaista, joista perinteiseen tapaan 5 valittiin alueidensa parhaina ja 9 absoluuttisesti parhaiden tulosten mukaan.
Lukiolaisten Talousguru-kilpailun finalistit 2026
(finalistit ovat listassa aakkosjärjestyksessä)
- Marcus Anttila, Helsingin suomalainen yhteiskoulu SYK
- Albert Haapalainen, Töölön yhteiskoulu
- Aaro Heikkilä, Mäkelänrinteen lukio
- Joona Hytönen, Ressun lukio
- Rasmus Inkinen, Otaniemen lukio
- Oskari Jalonen, Tampereen lyseon lukio
- Kasperi Lilja, Hankoniemen lukio
- Leevi Majonen, Haukiputaan lukio
- Viggo Nyström, Ålands lyceum
- Miko Ritola, Sammon keskuslukio
- Tapio Tiihonen, Etelä-Tapiolan lukio
- Ville Tuononen, Joensuun lyseon lukio
- Ossi Vatén, Lahden yhteiskoulun lukio
- Otso Viinikainen, Schildtin lukio
Vuoden 2026 alkukilpailussa lukiolaisten taloustaitoja testattiin muun muassa perinteisellä terminselitystehtävällä, jossa vastaajien piti selittää lyhyesti termejä, kuten positiivinen luottorekisteri, digieuro, rahamuuli, arvo-osuustili ja kansaneläke. Vastaajat pääsivät myös arvioimaan liitteenä olleen taulukon pohjalta, pitivätkö annetut Suomen ja Tšekin taloutta koskevat väitteet paikkaansa.
Alkukokeessa sukellettiin lisäksi taloyhtiöiden maailmaan ja pitkässä esseessä nuoret pääsivät näyttämään osaamistaan ajankohtaisesta teemasta eli yritystuista.
Seuraavien viikkojen aikana esittelemme FA:n verkkosivuilla ja some-kanavissa kaikki 14 finalistia tarkemmin. Vuonna 2025 toiseksi Talousgurussa tulleen Unna Eteläisen matkassa pääsee myös tutustumaan finaaliin valmistautumiseen Talousgurun Instagramissa ja TikTokissa.
Finaalin suullisia pariväittelyitä voi seurata suorana Kauppalehden verkkosivuilta 26.2. klo 14.00. Vuoden 2026 Talousguru julkistetaan samana päivänä klo 15.45 alkavassa palkintojenjaossa.
