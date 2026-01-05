Fimea valmistautuu itsehoitolääkkeiden myyntikanavan laajenemiseen
2.2.2026 09:19:37 EET | Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea | Tiedote
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on aloittanut valmistautumisen itsehoitolääkkeiden myyntikanavan laajenemiseen. Eduskunta hyväksyi joulukuussa lakimuutoksen, joka mahdollistaa eräiden itsehoitolääkkeiden myynnin apteekkien ulkopuolella vuoden 2027 alusta alkaen. Uudistus tuo lääkkeen käyttäjille uusia vaihtoehtoja valikoimaan kuuluvien itsehoitolääkkeiden hankintaan.
Lakimuutoksen myötä rajattuun valikoimaan kuuluvia itsehoitolääkkeitä voidaan myydä myös vähittäismyyntiluvan saaneissa päivittäistavarakaupoissa ja muissa vähittäismyyntipaikoissa. Fimean hyväksyy lääkevalmisteet apteekin ulkopuoliseen myyntiin lääkeyritysten hakemusten perusteella. Näitä hakemuksia otetaan vastaan lokakuun alusta alkaen.
Lupa- ja valvontaprosessit sekä tietojärjestelmät valmistuvat syksyllä
Lakimuutos edellyttää Fimealta laajaa valmistautumista lain täytäntöönpanoon. Tavoitteena on varmistaa, että itsehoitolääkkeiden myynti tapahtuu säädösten mukaisesti ja mahdollisimman turvallisesti.
Fimeassa on käynnistetty projekti, jossa rakennetaan uusia lupa- ja valvontaprosesseja.
– Nämä edellyttävät myös uusia tietojärjestelmiä, jotta vähittäismyyntilupahakemusten käsittely ja myyntipaikkojen valvonta voidaan aloittaa vuoden 2027 alussa, kertoo projektipäällikkö Elsi Similä Fimeasta.
Similän mukaan Fimeassa aloitetaan nyt myyntilupahallinnoinnin menettelyiden kehittäminen itsehoitolääkkeille, joille haetaan laajennettua myyntikanavaa. Lisäksi luodaan uusien myyntipaikkojen lupa- ja valvontaprosessit, jotka pitävät sisällään myös tarkastukset ja markkinoinnin valvonta.
– Samalla valmistaudutaan uusien toimijoiden ohjaukseen ja neuvontaan ja suunnitellaan uudistusten vaikutusten seurannan toimenpiteet.
Lain täytäntöönpanon aikataulu on nopea. Prosessien ja järjestelmien on oltava valmiina hyvissä ajoin ensi syksynä. Fimea aikoo hyödyntää olemassa olevia käytäntöjä muilta valvontasektoreilta ja kehittää niitä edelleen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
– Fimea toteuttaa jo nyt päivittäistavarakaupoissa ja muissa vähittäismyyntipaikoissa myytävien lääkinnällisten laitteiden markkinavalvontaa. Uusien, itsehoitolääkkeitä myyvien toimijoiden valvonnassa on tarkoitus hyödyntää näitä käytäntöjä ja osaamista, Similä kertoo.
Lisätietoja itsehoitolääkkeiden myyntikanavan laajenemiseen liittyvistä muutoksista julkaistaan Fimean verkkosivuilla ja tiedotetaan suoraan sidosryhmille.
Lisätietoja
Elsi Similä, ylitarkastaja, projektipäällikkö, p. 0295223607
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi
Tietoja julkaisijasta
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, veri- ja kudostuotteita, biopankkeja sekä kehittää lääkealaa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Ibruktagandet av utbyte av biologiska läkemedel har framskridit som planerat5.1.2026 11:26:12 EET | Pressmeddelande
Utbytet av biologiska läkemedel på apotek som inleddes stegvis i april 2024 har framskridit till det sista skedet. Ur Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas synvinkel har ibruktagandet gått som förväntat. Enligt de uppgifter som FPA publicerat har man också uppnått de besparingar som eftersträvades genom utbytet.
Biologisten lääkkeiden lääkevaihdon käyttöönotto on edennyt suunnitellusti5.1.2026 11:26:12 EET | Tiedote
Huhtikuussa 2024 vaiheittain käynnistynyt biologisten lääkkeiden lääkevaihto apteekeissa on edennyt viimeiseen vaiheeseen. Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean näkökulmasta käyttöönotto on sujunut ennakoidusti. Myös vaihdolla tavoiteltuja säästöjä on Kelan julkaisemien tietojen mukaan saavutettu.
Antalet störningar i tillgången var på samma nivå som föregående år5.1.2026 08:47:55 EET | Pressmeddelande
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea tog under 2025 emot 2 783 anmälningar om störningar i tillgången från läkemedelsföretag. Antalet är nästan detsamma som 2024, då 2 676 anmälningar gjordes.
Saatavuushäiriöiden määrä pysyi viime vuonna edellisvuosien tasolla5.1.2026 08:47:55 EET | Tiedote
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vastaanotti lääkeyrityksiltä vuoden 2025 aikana 2 783 ilmoitusta saatavuushäiriöistä. Määrä on lähes sama kuin vuonna 2024, jolloin ilmoituksia tehtiin 2 676.
Det nationella läkemedelsdatalagret får namnet Farmasto – myndigheternas hantering av läkemedelsinformation går in i en ny era17.12.2025 12:00:00 EET | Pressmeddelande
Myndigheterna i Finland håller för närvarande på att bygga upp ett nationellt läkemedelsdatalager som kommer att heta Farmasto. Farmasto kommer att samla aktuell, tillförlitlig och officiell information om läkemedel på ett helt nytt sätt. Allt innehåll och alla tjänster kommer att finnas på farmasto.fi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme